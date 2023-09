Une juste célébration

Gospel, une célébration.

Souvenons-nous d’Harriet Beecher Stove, auteure anglaise d’un livre qui a connu dès 1852, et connait encore de nouvelles éditions : « La case de l’Oncle Tom »., traduit aussitôt en trente sept langues, avec une immense diffusion. Une déferlante qui a été l’une des causes de l’abolition de l’esclavage, et d’abord selon le Président des Etats unis Lincoln un élément déclencheur de la longue guerre déchirant l’Amérique, le nord abolitionniste contre le sud esclavagiste… qui la perdra.

La Case de l’Oncle Tom montre la férocité de l’esclavage, des millions d’êtres humains commercialisés comme du bétail, comme de quelconques marchandises. Des noirs sans aucun droit, même pas celui de se marier. Les jeunes filles violées par leur propriétaire, leur bébé élevé jusqu’à 7 ou 8 ans puis arraché à leur mère, vendu au marché aux esclaves. Leur mère ne les reverront pas.

Gospel est l’un des chants magnifiques de ces misérables noirs, les negro spirituals. Ils transcendaient leur malheur dans l’espérance et ces chants étaient joyeux, le bonheur dans leur profonde foi.

Aller les écouter dans une église, c’est leur place, c’est une célébration.

Il y a des concerts Gospel dans le monde entier. A Chessy les Mines par exemple, c'est à 19h30 à l'église le 14 octobre 2023. Petite église tres belle.