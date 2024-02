Une magie bien de chez nous. Magie noire ou blanche ?

Je rends compte en toute subjectivité de la diversité chatoyante de la saga du RN telle qu’elle peut nous apparaître à travers les images médiatiques que nous partageons. Quelles convictions un peu solides et honorables peuvent redouter un regard espiègle et incisif ?

Images généreusement portée dans la période en cours à la fois par une certaine bienveillance distanciée si on surveille la balance entre l’interrogation critique et la fréquence du questionnement informatif et une propagande décomplexée voire ostentatoire. Je rends compte en témoignant des flux et des contradictions de la vie ordinaire qui s’expriment. Nul ne peut commander aux miroirs si ce n’est en tentant d’en corriger les reflets et maîtriser les jeux de lumière et s’en expliquer du mieux qu’il peut. Je rends compte de ces réalités qui existent, avec le parti-pris qui est le mien, que je n’ai jamais eu besoin de cacher parce que j’aspire à une démocratie fondée sur un citoyen correctement informé avec les moyens politiques de se faire respecter et sur des mandants responsables politiquement. Que ceux qu’entendre parler différemment de leur idéologie pour autant qu’ils en dévoilent la nature dérange, s’expliquent. Chacun en jugera. On peut multiplier les protestations, se précipiter sur la caricature et la calomnie à l’encontre du messager pour tenter d’escamoter le message, un perroquet restera un perroquet. Même s’il imite un chat cherchant à nous séduire et quand bien même ses admirateurs dévoués ou intéressés, nous disent le contraire.

Mise en place de la fiction.

Si nous considérons les mérites de Marine Le Pen et d’Eric Zemmour, il semblerait que ceux de la première soient devenus incomparables.L’un, sans démériter, fut quand même qualifié au second tour d’une présidentielle quand la première elle, royalement, a d’ores et déjà gagné. Comme dans un conte, l’expérience triomphe de l’impétuosité de la jeunesse. Comment expliquer notre soudaine clairvoyance citoyenne qui vient enfin de se manifester ? Quels talents, quelles compétences, gardés secrets, si ce n’est pour les lasers impitoyables d’une presse rebelle qui, prenant tous les risques, en cordée avec les explorateurs des instituts d’opinion, vient enfin opportunément d’attirer notre attention sur ce que nous n’avions ni vu ni compris. Un long et harassant travail de réflexion, d’explications et de propositions, largement sous-estimé, vient de terrasser enfin notre longue dépression démocratique, notre frileuse méfiance, en venant à bout de l’abstention de masse, nous délivrant de notre repli civique et moral. Comme un rayon lumineux volatisant le roc de notre apathie et désœuvrement nous barrant l’avenir. Pourra-t-on un jour évoquer cet événement comme un miracle, celui dit de " la révélation sondagière " à l’aube de la mémorable année 2024 ? Et tout ce qui l’avait annoncé que nous ne voulions pas voir. À noter, pour le pèlerinage, la source lumineuse est ici (1) .

Hauts-faits et riches heures.

Marine Le Pen, après avoir vérifié bien sûr auprès de l’INSEE la pertinence du diagnostic, a réussi enfin à nous réconcilier sur son nom grâce à une réflexion en profondeur sur l’économie et sur les meilleurs moyens de mieux partager les richesses produites. Sans déranger les 10% d’entre nous qui possédons 50% du patrimoine national, 50% (dont les 10 % précédents) qui en possèdent 92% et sans contrarier non plus les 50% qui eux se débrouillent avec les 8 % restant. Dans la foulée, sans ostentation, en souplesse, elle vient de réconcilier l’avenir de notre agriculture, l’ajustement optimal du coût de nos emplois et la solidité de notre souveraineté économique en général avec le libre-échange et son expansion, qu’elle vient courageusement d’approuver une fois de plus. Dans un superbe travail d’équipe avec quelques-autres comme LR et LREM. Où s’arrêtera-t-elle ?

Encore plus fort, elle est parvenue, par la puissance de son verbe, le regard tourné vers l’horizon, à résoudre la délicate question fiscale en rassurant tout le monde et séduisant le MEDEF. D’habitude près de ses sous, toujours un peu inquiet sur la précision et la fréquence des contrôles, redoutant par-dessus tout des lois tatillonnes. En domptant ainsi une bagatelle de 80 à 100 milliards l’an qui va s’évaporant et quelques solides niches fiscales en jeu. C’est inexplicable. C’est pour cela que c’est beau. C’est pour cela qu' heureusement nous avons des sondages afin de nous instruire et nous faire connaître la réalité et quelquefois la chance que nous ne voyons pas. Il fallait bien la force de conviction d’une Marine pour susciter un tel sursaut patriotique et sacrificiel. Bonnes nouvelles donc.

Tout cela est de nature à nous rassurer quant à l’avenir de nos services publics, la restauration de notre système éducatif et celle de notre système de soins et de bien d’autres choses encore. Il était temps. Elle nous rappelle avec gentillesse qu’il faudra bien faire un effort pour payer la dette sans exagérer avec nos retraites. Geoffroy respire mieux. Il est des interventions providentielles qu’il faut savoir décrypter en toute impartialité. Valeurs Actuelles ici avec beaucoup d’autres y contribuent. Ne monnayons pas notre reconnaissance à notre compatriote franco-libanais Iskandar Safa et ses successeurs, heureux propriétaires, qui ne ménagent ni leur peine ni leur fortune pour nous informer et nous apporter leur aide assidue.

La légende et ses troubadours.

Marine Le Pen justement a œuvré, elle aussi sans ménager sa peine, pour permettre la mutation d’oligarques, riches à milliards, en bienfaiteurs de la liberté de la presse et défenseurs de la déontologie journalistique. Elle a courageusement promis de continuer de les soutenir en privatisant ce qui ne l’est pas encore afin de ne pas contrarier cet élan si productif. La grande famille des publicitaires la bénit mais ces gens sont toujours un peu excessifs. Soyons plus raisonnables en reconnaissant ses mérites tout simplement.

Hommages et reconnaissances plus que méritées.

Elle a su comme personne avant elle, bien comprise et aidée par d’autres ardents défenseurs de la liberté de la presse qui eux aussi ne ménagent leur fortune et leur peine, elle a su en nous promettant un référendum afin de savoir si des ghettos de pauvres et d’immigrés et tout ce qui en découle, c’est bien ou pas bien, nous dispenser de perdre du temps à essayer de comprendre les liens de causes à effet, de bien identifier les responsables et de réfléchir à des solutions durables menant à la disparition des ghettos de pauvres et d’immigrés. Cela a le mérite de rassurer ceux qui ont envie de l’être à bon compte, ce qui important. Cela a le mérite aussi de nous économiser à nouveau bien des efforts de réflexion longs et fastidieux. Cela a l’avantage de nous faire un peu oublier l’appauvrissement et la précarité qui montent et nous inquiètent et empoisonnent la vie de trop d’entre nous. Trop de soucis qui rendent, ne l’oublions pas, si difficile le métier d’enseignant, de soignant, de policier, d’éducateur, de juge, de tous ces gens si méritants. Le moral, le courage et le mérite, c’est important. Soyons reconnaissants envers ceux qui nous le disent en nous rassurant.

Il en va de même avec les problèmes écologiques qui ne doivent pas nous détourner des choses essentielles en nous perdant dans les détails. Polluer, épuiser les ressources, c’est grave et pas bien. Mais il ne faut pas exagérer et vouloir tout comprendre et régenter. Laissons travailler les personnes sérieuses qui savent de quoi elles parlent et qui savent piloter l’économie sans nous parler à tout bout de champ de contraintes. Il sera toujours temps de voir au final qui paiera l’essentiel des conséquences si on fait bien attention. Encore de sages résolutions assurément.

Elle a réussi également le tour de force de nous hisser à des hauteurs dont nous n’avions pas l’habitude de sa part, un tour de force géopolitique. Réconcilier la défense de la paix et la spoliation des peuples au nom de la condamnation du terrorisme. Les esprits faibles comme d’habitude mettront du temps à comprendre les subtilités mais les gens sérieux savent bien eux où sont leurs véritables intérêts.

Nous avons donc beaucoup de bonnes raisons de nous réjouir. Tout en restant vigilants en raison du risque qui guette même les meilleurs, l’hubris. Ne perdons pas de vue que nous avons besoin les uns des autres et qu’il s’agit de nous épauler aux moments cruciaux. Comme nous avons su le faire en ayant l'intelligence des circonstances avec nos challengers.En enregistrant un succès mais de justesse quand même, aux moments décisifs du premier tour des présidentielles ainsi qu’au second tour des législatives. Ne perdons pas de vue qu’il s’agit, tout en rivalisant, de préserver une bonne coopération entre tous les talents de la droite, susceptible d’être régénérée autant que faire se peut par l'opération en cours qui durera ce qu’elle durera, grâce à nos meilleurs sondeurs. Croisons les doigts, pour que toutes les bonnes volontés puissent participer à la grande parade finale. Pour que notre France à nous reste notre France à nous.

Sur la défensive.

Ignorons les ricaneurs qui disent que ce genre d’étude ignore l'abstention, tout le monde étant censé voter, qui plus est pour des personnes dont nul ne sait s’ils seront un jour candidat. Ils disent que cela donne une image tout à fait artificielle de la réalité politique du pays. Peu importe, l’essentiel est d’y faire croire afin de mobiliser et motiver nos gens. Le moral c’est important. Il ne faut pas qu'il tombe dans les chaussettes et que les gens se posent trop de questions. Cela vaut tout de même mieux que d’avoir à s’expliquer sur le fond des problèmes. Merci Marine, Jordan, Gérard, Geoffroy, Eric et Eric, Vincent, Bruno et les autres. Hauts les cœurs, c’est la remise en selle d’une croisade déjà bien rodée. Et gardons-nous des mauvais esprits qui nous disent que les croisades finissent mal en général.

L’envers du décor.

Ce qui n’est pas vrai pour tous d’ailleurs mais ce n’est pas l’ordre du jour. C’est l’histoire d’après et ce sera à chacun de la découvrir. Histoire déjà connue qui ne serait être comprise par tous en fait. C’est le sort réservé aux simples croisés d’un jour ou plus, qui d’emblée votent pour nous, pas si nombreux en réalité d'ailleurs, ne l’oublions jamais. Croisons à nouveau les doigts pour que l’abstention ne recule pas en général et que nos concitoyens ne se remettent pas à voter à toutes les élections qui plus est sans se laisser désormais disperser par la multiplicité des candidatures. Et surtout pas dès le premier tour dans ces fameux scrutins à deux tours. Mais revenons au sort de ceux, qui écoutant ou croyant aux prêches et sermons, oublient trop souvent de regarder ce qu’il y a et qui il y a derrière. Certains finiront par comprendre inévitablement. Souvent avec un temps de retard. Comprendre que c'est, chacun ses intérêts, chacun son histoire et sa place et qu' il faut être du bon côté. Il y a toujours un avertissement à découvrir dans les coulisses de la politique qui ne s’adresse pas aux enfants.Il faudra alors comme d'habitude mettre ce qu'on peut sur le dos de nos adversaires pour expliquer nos loupés et ce qui est dérangeant. Bon courage à tous.