Une maman comme tant d’autres !

@charclot

"J’aimerai que vous expliquiez à ma fille de 5 ans pourquoi maman ne met pas le chauffage partout dans la maison.

«

Peut etre parce que si elle se chauffe a l’electrique certaines persones ont eu l’indée somptueuse grace aux énerrgies renouvelables du dire bah le nucleaire c’est has been et donc la facture a augmenté de 43% en moin de deux ans et la de encoire 10% de plus pour payer le surcout des renouvelables, et ravir Blackrock avec un retour sur investissements de 12%



Peut etre que si maman se chauffe au gaz il va falloir qu’elle explique que le prix gu gaz a éploosé a cause d’un commando Ukrainien aidé avec le staff US ou Biden a jurré (avant le conflit) que jamais northream 2 ne serai effectif , donc le prix du GPL est bien plus cher que le gaz via gazoducs et mamam ne peut plus chauffer toutes les pieces

Peut etre que si maman se chauffe au fiol, alors maman explique que c’est pour applkuquer une sanction la plus sévere poussible en achetant plus son petrole a Poutine qui mange les petits enfnts Ukrainiens, alors la petite fille dis avec son raisonnement d’enfant toute jouyeuse et satisfaite..

un peu comme certains ici que ne peut citer mais qui peut etre se reconnaitrons

»Ah tant mieux maman come ca le vilain môssieur ne vendra plus son poetrole et cet affreux môssieur n’aura plus d’argent et sera ruiné et ne pourra plus s’acheter des nouveaux enfants à manger«

La mere qui lis les echos soupire, elle sais comme pour les deux northstream 1 & 2 que malheureusement ceci est des contes pour enfants que Poutine vend son petrole cette fois à l’inde , à la la chine

que leurs enfant la bas eux n’ont pas froid et ce qui déprimes le plus maman maman ce n’est meme pas lorsqu’elle n’a plus les moyens de remplir sa cuve de fioul ni qu’elle ne peut plus remplir qu’a moitié ou au quart,

mamam sais tres bien que le môssieur à qui elle raconte à sa fille qu’il mange les petites enfants...

celui ci s’en moque comme les paroles d’une vieille chanson de téléphone et qu’il vend le petrole qu’elle achetes bien plus cher depuis qui transite vers l’inde..

que c’est l’inde qui le rachete au prix ou elle enfin son pays l’achetais au mossieur pas bô, et maman le payes bien plus cher car elle le rachete a l’inde qui avec les bénéfices de la transaction permets aux petits enfants indiens de chauffer toutes leurs pieces ...

Mais ici ce n’est pas le pire maman se ferai une raison dans l’absolu ..



C’est lorsque maman feuillete son magazine les échos qui est un mag economique elle lis en page 13, celle qui porte malheur et ce qui semble se démontrer la page qui porte les mauvaises noiuvelles celles qu’ »on ne voudrais pas lire , celles ou la page blanche du a une erreur d’encrage dans la rotative rendrais illusible, inconsultable celle ou mamzan comme dans des temps anciens dans une autre hiistoire ou la maman de sa maman elle non plus aurai voulu elle ne pas savoir ce que crachaient exactement la fumée qui prenais la gorge de ces cheminées

bref maman topbe comme sa maman qui a gardé et porté ce lourd secret encer elle lis dans la page helas lisible

FMI :

privisions inesperées de croissance (chez le vilain mossieur), 3% de plus l’année derniere et +3.5 prevu cette année , et ma maman a l’impression de revivre ce que sa maman a vécue

elle se souviens maman de son ministre de l’economie avec sa fille sur ses genoux ou ce mossieux tres bien habillé qui lui se chauffe dans toutes ses pieces ou ses enfants eux n’ont ni faim ni froid expliquais l’année ou elle etais plus petite de 2 ans que ... c’est comme si cetais hier sur une tele BFM ou LCI

Que dixit ce mr tres bien habillé que

le pays ou le mossieur qui mangeais les enfants allais etre ruiné,

et que l’année suivante ce meme mossieur tpoujours sur BFL ou LCI

expliquais a sa fille qu’elle allais avoir froid et qu’il fallais qu’elle mette des cols roulés ...... comme ce mr qui pour la scene avais rangé son beau costume tres cher et enfilé un col roulé bas de gamme acheté a la va vite par un conseillé dans un magazin bas de gamme surtoout pas fringuant la credibilité du narratif a deverser en découlais ...



Alors un dileme terrible dichotomique est la... devant maman

Elle ne peut y echapper comme le pire ou le pire , quel coté choisir dans ce non chix cette voie sans issue qui fais penser a un vuieux squetch de R Devos avec la place et les sens intedits , lhistoire loufoque, inresolvavle, dantesque cellke ou on hesites entre un mauvais cauchemard d’ou on ne peut sortir ne dépendant plus du réveil mais d’un etat de conscience général

Certains ont déja compris la natrure du dilemme et de l’histoire de fous dans laquelle dans un non choix sommens engoncées tous cette fois

Dire la verité à sa fille ou continuer à lui mentir ?

Surtout que maman sais que au vu de la situation et la geopolitique internationale car maman prefere la geopolitique que la couture ou elle qui la fatigue parfois maman etant épuisé par les stereotypes prets a macrher de cette pressse pter a ne pas refléchir qui n’est la que pour rendre du temps de cerveau indisponble



Bref maman comnnais car elle travaille dans une grande entreprise thales ou un nom comme cela ou elle ecoutais des types plutot la mine rejoueie parler de carnet de bord avec des previsions a 2 chiffres sur des carnets de commandes lorsuelle etais venue pour y deposer le courrier du matin

Maman avais bien entu l’air ravi de l’echec de la contre offensive les alliances internationales et que ces memes haut dignitaires esperaient, carnet de commande garnis que la poule aux oeuf d’or perdureraient le plus longtemps posible

Maman sais mantenant que sa fille a froid mais pour pour rien,

enfin pas pour elle ni pour un autre enfant urkrainien qui luii aussi a ce meme froid peut etre pire meme et que de l’autre coté celui d’un fleuve du meme pays juste de gens qui prefereraient d’un coté« une idee de vie et ceux de l’autre une autre idée comme cela s’est produis maintes et maintes fois dans ces contrées géograpiques que des enfants aussi la bas ont froid

Ce qui déprime encore plus que tout maman est le pire ce qu’elle sais désormais des gens des deux cotes vont continuer a s’entretuer... pour rien , enfin si pour erichir encore plus ici les gens que maman a entendu au coin de cette porte, comme une autre maman en russie cette fois a peut etre entendu elle aussdi mais en,n russe et peut etre et certainement une 3eme autre maman en Ukrainien cette fois 3 mamans désespérées par la betiise humaine à son parxisme et maman parfois passe sur un site de »media citoyen« et defois elle y lis des choses d’une telle lacheté de types abject de types sans aucun scrupules qui eux du fond de leur canapés bien au chaud jouissent de la moort de ces pauvres types ou elle a vu quelques images que plus que tout au monde elle soiuhaiterais elle aussi oublier les memes images que certaines femmes juives ont vues le 7 et d’autres femmes palestionnes vioient ce jour encore et avec ces memes ordures rejkouis au fonfd de leur canapé qui pronostiquent ou comptes les tués multilés ecorchées vifs ou sans vie ...

alors maman se met la main sur la bouche elle n’a pas le choix et couyrs aux toilette ..vaumir

Ensuite maman continue ce choix imposé peut etre difficile mais compliqué de mettre sa fille au froid et continuer à lui mentir, en lui disant t’inquietes pas ma puce l’année prochaine nous aurons de quoi nous chauffer »

Maman sais tres bien qu’elle mens a la chair de sa chair mais ..sans réfléchir car l’amnésie meme qu’une seconde est un privilege que maman ne laisserai passer pour rien au monde...

Elle couche sa fille va dans sa chambre

et..

maman pleure, face au mirroir son mascara déteins ses faux cils tombent ,

maman vois la realité et elle fond en larmes ... se demandant si elle n’est plus que l’ombre de de son humanité perdue car si maman pouvais elle diras ce qu’elle à entenbdu derrriier cette porte mais comme dans d’autres époques maman prefere se taire, peut etre que bien plus tard elle trouvera ce courage de ..dire !

—

J’imagine que ce post ne va pas survivre tres longtemps la ou il est



Paix a son ame comme les larmes de maman, c’est dans la douleur que la verité est parfois a affronter il est tellement plus simple de colorer travestir une réalité que de se l’avouer

Tapé a l’arrache et en mode punk a chien gor

si un veut en reprendre la subtance de maniere bien plus soignée qu’il ne se prives absomument pas

Papa n’y verras absolument aucun inconvénient et n’y demanderas aucun droit de paternité si par un hazard papa n’etant pas redacteur car la naiveté hélas n’est plus celui qui a l’intention de le reprendre quelqu’en soit sa couleur politique et lui refaire une beautée ou une restoration en regle des moments en peril

en sois pleinement rassuré elle sera sienne ici ou il voudra