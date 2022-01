Une Marion pas très Nette

L’auteur s’en tient à la surface des choses, comme les médias. L’électorat de Marine le Pen, ce sont les classes populaires déçues par la Gauche.

L’électorat de Zemmour, et de Marion, ce sont les riches ! Et leur peur panique des manifs, des Gilets jaunes et de tout ce qui peut ressembler à la lutte des classes.

D’autant que les syndicats et la Gauche ne servent plus à encadrer le mécontentement qui monte. Donc, panique à bord !

Que propose l’idéologie des néoconservateurs dans ce genre de situation ? Remplacer la lutte des classes par la guerre civile entre religions. D’où l’obsession de Zemmour pour « le grand remplacement ».

— Le grand remplacement déjà lieu à la Libération !! C’est l’invasion de toutes les sphères de la société, par « the way of life of América » !! Cf les accords Blum Byrnes en 1946. Les accords Blum— Byrnes - qui permettent la libre pénétration du cinéma américain en France en échange d’importants avantages financiers (Plan Marshall) - sont signés à Washington le 1er janvier 1946.

— La CIA n’est pas en reste, elle contrôle les journalistes des grands médias européens.

— La CIA a financé la construction européenne.



— Elle a fourré on nez dans la culture.

Mais c’est la Camp du Bien & des riches, donc, c’est normal ! Le soft power d’Hollywood a déjà détruit en grande partis la civilisation française.

Mais, bizarrement, personne à l’Extrême Droite ne semble s’offusquer de la langue française en perdition, à cause de l’anglais, de l’absence de films du reste du monde, de la télé envahie par des téléfilms US, et de toutes les mauvaises idées US qui déboulent en France etc

Silence radio.