Une mère condamnée pour soustraction d’enfants à un père incestueux : Que fait la protection de l’Enfance ?

Concernant les relations entre les travailleurs sociaux et les parents, il reste à faire de nombreux progrès.

Malheureusement, de nombreux enfants restent confrontés à des situations de négligence, et de maltraitance physique et psycholoqique en France. Deux enfants meurent chaque jour en France des suites de maltraitance. Selon le professeur Bernard HOERNI, le taux d'homicide est le plus élevé avant l'âge de 1 an.



Deux parents ayant participé à la recherche-action Copa75 coordonnée par Hélène Join-Lambert, chercheure à l’Université de Paris- Nanterre, ont livré leur regard à la fois franc et respectueux sur les immenses progrès qu'il reste à accomplir :

On peut citer l'exemple du combat de Mme Hanna Dam Stokholm qui doit aujourd'hui se battre contre une terrible inversion de culpabilité. Récupérer ses enfants confiés au père, soupçonné d’abus sexuels, est devenu pour elle une mission quasi-impossible.

La mère a découvert sa fille de 4 ans en train de pratiquer une fellation à son petit frère âgé de 2 ans, un acte que l'enfant dira avoir découvert et pratiqué avec papa.

Les enfants ont été examinés à l'hôpital, notamment par un psychologue, et des signalements ont été formulés : "Dans un souci de protection des enfants, il serait préférable de suspendre le droit d'hébergement du père à toutes la fraterie. Nous pensons les enfants en danger, est-il rapporté."

Mme Hanna Dam Stokholm a ainsi été condamnée pour soustraction d'enfants et fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Elle n'a pas vu ses enfants depuis deux ans. Pourtant, son ex-mari fait l’objet de multiples signalements pour violences et soupçons d’abus sexuels.

Les failles de ce système judiciaire sont donc affligeantes.

Les histoires comme celle de Mme Hanna Dam Stokholm sont innombrables. Elle témoignent d'une justice aveugle et sourde.

Voici un extrait tiré de mon ouvrage intitulé : "L'enfant, l'instrument du conflit parental", que vous pouvez vous procurer ICI : https://www.amazon.fr/LENFANT-Linstrument-du-Conflit-Parental/dp/B09FC6C48Q/ref=sr_1_22?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1IS096HNIYA33&keywords=conflit+parents&qid=1689074059&sprefix=conflit+parents%2Caps%2C80&sr=8-22

"Garde alternée, partagée, exclusive, sauf décision sortant de l'ordinaire, le Juge aux Affaires Familiales conserve aux parents leur légitimité parentale sous une forme ou sous une autre. Et il faut souvent compter sur une bataille juridique de plusieurs années pour éviter à l'enfant de subir continuellement cette maltraitance lorsqu'il est gardé par le parent malade. Ces années d'aveuglement qu'une certaine idéologie explique peut-être, auront bien sûr des conséquences osons le dire irréversibles sur l'avenir psycholoqique de l'enfant."

https://www.facebook.com/AssisesProtectionEnfance

https://youtu.be/uFDTzY-CObw

https://www.jeanlucrobert.fr