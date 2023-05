Une nouvelle croyante !

Cette jeune femme est une tête bien faite, armée de savoirs et déjà d’une certaine expérience et dit des choses intéressantes qui méritent d’être prises en considération et discutées à propos des bouleversements climatiques en cours, de notre rapport à l’économie et aux modes d’organisation et production actuels et aussi de notre sous-information voire de notre désinformation sur ces sujets.

Elle mérite mieux que la caricature à laquelle elle a droit ici au service de l’ignorance entretenue, gage de la crédulité qui prépare les manipulations dont ont besoin tous les démagogues à la recherche de clientèles électorales malléables .Qui va croire qu’elle a raison sur tout et qu’elle possède des solutions définitives et magiques.Elle est très loin de le prétendre si on écoute bien.



Je ne suis pas d’accord avec tout ce qui est dit (quelques dizaines de mn disponibles) qui mérite discussion pour une meilleure compréhension réciproque. Au moins, elle cherche et propose courageusement en participant à l’intelligence collective qui nourrit et qui a besoin de se nourrir de la démocratie. C’est pas mal quand dans notre pays où 70 % des moins de 39 ans s’abstiennent aux législatives pour se retrouver quasi unanimes ensuite pour se rendre compte que ceux qu’ils ont contribué à élire sans le vouloir décident en leur nom de leur vie en leur faisant un pied de nez « démocratique ».

→ https://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_%C3%89tienne

Ecoutez ce qu’elle dit dans un format très court qui ne permet guère l’approfondissement. Nous sommes très loin de ce règlement de compte peu en rapport avec le contenu réel de l’interview et qui recycle ici du remâché de propagande. Il n’y a pas d’inconvénient à chercher à s’instruire et à comprendre.

→ https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/et-maintenant-l-invite-e-des-matins-du-samedi/incarner-le-combat-ecologique-camille-etienne-est-l-invitee-des-matins-du-samedi-6876771