Une nouvelle étude explosive révèle que le port du masque engendrerait de graves conséquences chez les enfants

Mortinatalité, dysfonctionnement testiculaire et déclin cognitif : des chercheurs allemands alertent au sujet du port du masque

Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs allemands a conclu que les masques faciaux peuvent provoquer une intoxication au dioxyde de carbone lorsqu’ils sont portés, (même pendant de courtes périodes) et qu’ils peuvent avoir contribué de manière significative à la mortinatalité lorsqu’ils étaient portés par des femmes enceintes, ainsi qu’au dysfonctionnement testiculaire et au déclin cognitif chez les enfants, parmi d’autres problèmes de santé destructeurs.

Comme le rapporte le Daily Mail, la recherche publiée dans la revue Heliyon comprend un examen de 43 études précédemment publiées sur l’exposition au CO2, le port de masques et la grossesse.

Face masks may raise risk of stillbirths, testicular dysfunction and cognitive decline due to build-up of carbon dioxide, study warns. https://t.co/baumRMLxZh — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) April 24, 2023

Traduction : « Les masques faciaux peuvent augmenter le risque de mortinatalité, de dysfonctionnement testiculaire et de déclin cognitif en raison de l’accumulation de dioxyde de carbone, selon une étude. »

L’étude note que même une exposition à court terme à des concentrations de CO2 aussi faibles que 0,3 % a provoqué des lésions cérébrales, une augmentation de l’anxiété et une altération de la mémoire chez les rates enceintes et les jeunes souris en laboratoire.

Dans un autre cas, des souris mâles exposées à 2,5 % de CO2 pendant quatre heures ont vu leurs cellules testiculaires et leurs spermatozoïdes détruits.

La quantité équivalente pour les humains serait de 0,5 % de CO2 pendant la même période.

Une autre expérience a révélé que des rates enceintes exposées à seulement 3 % de CO2 (ce qui équivaut à 0,8 % pour les humains), étaient mort-nées et présentaient des malformations congénitales.

L’étude se réfère également à des recherches qui ont montré que cinq minutes seulement de port de masque entraînaient une augmentation des niveaux de CO2 comprise entre 1,4 % et 3,2 %.

Bien qu’ils notent que l’étude ne fournit que des « preuves circonstancielles », les chercheurs font allusion à une augmentation de la mortinatalité pendant la pandémie, affirmant que les masques pourraient y avoir contribué.

Des chercheurs suédois avaient déjà constaté que le taux de mortinatalité était passé de 7 pour 1000 naissances à 21 pour 1000 naissances après la pandémie, tandis qu’un grand hôpital britannique avait vu son taux de mortinatalité multiplié par quatre.

Des chercheurs allemands affirment :

« Il existe des preuves indirectes que l’utilisation populaire de masques peut être liée aux observations actuelles d’une augmentation significative de 28 % à 33 % de la mortinatalité dans le monde entier. ».

Ces derniers notent également que les recherches indiquent :

« Une réduction des performances verbales, motrices et cognitives globales de deux écarts types complets chez les enfants nés pendant la pandémie. ».

Kevin Bass, docteur en biologie cellulaire et moléculaire, a rédigé un article détaillé sur l’étude, que vous pouvez consulter ci-dessous :

A review published by @CellCellPress shows mask-wearing may contribute to stillbirths, irreversible cognitive deficits in children, testicular dysfunction, and much more.



This suggests the ethical principle "first, do no harm" was violated by mask mandates.



Thread.🧵 — Kevin Bass PhD MS (@kevinnbass) April 16, 2023

Traduction : – « Une étude publiée par @CellCellPress montre que le port du masque peut contribuer à la mortinatalité, à des déficits cognitifs irréversibles chez les enfants, à des dysfonctionnements testiculaires, et à bien d’autres choses encore.

Cela suggère que le principe éthique « d’abord, ne pas nuire » a été violé par les mandats de port de masque. »

– « Avant de commencer, je tiens à souligner que, pendant la pandémie, j’ai rejeté les préoccupations des autres sur le sujet et j’ai insisté sur le port du masque. J’ai masqué mes enfants en public et je le regrette. Les anti-masques me mettaient en colère. J’ai eu tort. J’ai eu tort. Je le regrette. »

Ces résultats concordent avec un rapport publié par l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), qui concluait « qu’aucune preuve n’a pu être apportée » pour démontrer que les masques médicaux protégeaient les personnes vulnérables contre le COVID.

Thanks for admitting this 3 years later after all the demeaning crap you put everybody through. pic.twitter.com/I9WGPkeHzw — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) April 12, 2023

Traduction : « Merci de l’admettre trois ans plus tard,

après toutes les conneries que vous avez fait subir à tout le monde. »

Des dizaines d’études sont arrivées à la même conclusion, mais les gens continuent malgré tout à porter des masques, certaines écoles obligent encore les enfants à porter des masques, et certaines compagnies aériennes et compagnies de voyage imposent encore le port de masques.

Depuis le début de la pandémie, tout le monde sait que les masques sont inutiles.

Ceux qui ont résisté, même les médecins, ont été punis et interdits d’exprimer publiquement leurs préoccupations, cela allant de paire avec les confinements massivement nuisibles.

Quand est-ce que cela suffira ?

Source : ZeroHedge

