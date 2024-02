Une pétition demande l’entrée au Panthéon de Robert Badinter

Depuis la dispartion de l'ancien ministre de la justice Robert Badinter, les esprits s'échauffent autour de l'épineuse question sur le rétablissement de la peine de mort en France. Une pétition demande la panthéonisation de Badinter a même vu le jour qui réunit à peine quelques centaines de signataires. Thierry Paul Valette

Après l'hommage de Jordan Bardella qui avait fait polémique après la disparition du père de l'abolition de la peine de mort, les polémiques sur le web ne cessent de se multiplier. Le président du Rassemblement national s’était montré critique envers la suppression de la peine de mort. « L’échelle des peines s’est effondrée dans notre pays depuis la suppression de la peine de mort dans notre droit », avait déclaré Jordan Bardella. « Je ne suis pas pour le retour de la peine de mort », avait-il tout de même ajouté, rappelant que « le Rassemblement national défend la perpétuité réelle ».

Le 18 septembre 1981, l'avocat Badinter prononce un discours qui allait mettre fin à cette pratique qu'était la peine de mort en France. Quelques années avant il avait permis à Patrick Henry, un tueur d'enfant, d'échapper à la peine capitale. Quatre ans plus tard il sera nommé ministre de la justice par le Président Mitterand.

La pétition en ligne sur le site change.org souligne que selon le dernier rapport d'Amnesty international sur la peine de mort, publié le 21 avril 2021, au moins 483 personnes ont été exécutées dans 18 pays en 2020 précisant aussi que l'entrée de cette figure de l'humanité au Panthéon serait bien plus qu'un signal fort envoyé aux obscurantismes grandissant en ces temps sombres et incertains ou l'antisémitisme montre un visage décomplexé en France, en Europe et partout ailleurs dans le monde.

La pétition n'hésite pas à pointer la Chine, l'Iran et l'Arabie Saoudite, comme des pays agissant dans le sens contraire des droits humains. Elle indique aussi qu'a l'heure ou les chemins des démocraties européennes sont ombragées par la montée des extrêmes, l'entrée au Panthéon de Robert Badinter ne peut-être que salutaire.

La pétition est visible sur change.org : https://www.change.org/p/pour-l-entr%C3%A9e-de-robert-badinter-au-panth%C3%A9on

Le Président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé que l'hommage national rendu à Robert Badinter se passerrai devant le ministère de la justice, place Vendôme à Paris. Le recueil de condoléances qui a été mis à la disposition du public dès ce vendredi soir et jusqu'à dimanche soir au ministère de la Justice à Paris pour permettre de rendre un dernier hommage à l'ancien avocat et garde des Sceaux, a vu une file d'attendre interminable pour venir rendre ainsi hommage à l'ancien ministre.