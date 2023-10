Une pomme par jour

La pomme, ce fruit beau et invitant, a accompagné l’homme tout au long de son histoire, à commencer par Adam et Ève, dont l’histoire raconte qu’ « elle » l’a tenté avec le fruit défendu suspendu à l’arbre du Bien et du Mal. Dans la mythologie aussi, il y a un fait lié à la pomme : celui du jugement de Pâris, qui devait choisir la plus belle déesse parmi Minerve, Junon et Vénus. Et c’est à cette dernière qu'il accorda sa faveur. Sur le pommeau, on peut lire : « A la plus belle ». Vénus, pour récompenser Pâris, lui attribua Hélène, l’épouse enlevée de Ménélas, roi de Troie, ville dans laquelle éclatera plus tard la terrible guerre de neuf ans, précisément à cause de cet enlèvement.

Gaea, la déesse de la terre, offrit une pomme à Héra comme emblème de fertilité à l’occasion de son mariage avec Zeus.

À Athènes, les jeunes mariés entraient dans le thalamus nuptial en mangeant une pomme ensemble.

La pomme est également liée à la révolution suisse, au cours de laquelle Guillaume Tell, avec une précision toute helvétique, a frappé un pommeau sur la tête de son fils à l’aide d’un arc et d’une flèche.

La pomme est liée à l’imaginaire de l’enfance. Dans le très célèbre conte de Walt Disney, Blanche-Neige, la méchante sorcière, jalouse de sa beauté, sous les traits d’une vieille vendeuse, offre le fruit empoisonné à la jeune fille.

Dans la peinture, la pomme apparaît très souvent, sous une forme rougeâtre ou dorée, mûre ou non, offrant des indices de beauté et de jeunesse. Les tableaux de René Magritte sont célèbres à cet égard. Dans la publicité aussi, la pomme représente la fraîcheur et la jeunesse. En 1929, le constructeur italien de deux-roues Piaggio fait appel à une agence pour faire la publicité de son dernier produit : la Vespa. Le slogan apparaît sur les panneaux : « Chi Vespa mangia le mele (Chi non Vespa no) ». Le succès est immédiat. Le produit connaît des ventes exceptionnelles grâce à la campagne de communication orchestrée par l’agence : une Vespa et une pomme croquée sur deux faces pour indiquer la fraîcheur, la liberté, la jeunesse mais aussi le plaisir de savourer la vie à deux.

La pomme a été appelée “le fruit idéal”, car elle représente le passé et l’avenir de l’humanité. Les astronautes en mission pour la première exploration de la Lune recevront ce même fruit en guise de nourriture.

En ce qui concerne les propriétés nutritionnelles, ajoutons que la pomme ne fait pas grossir, qu’elle est rassasiante, qu’elle contient peu de sucre et qu’elle apporte donc très peu de calories. Une pomme de taille moyenne fournit à notre organisme dix pour cent de nos besoins quotidiens en vitamine C. Elle est très utile pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques et d’hypertension artérielle, car elle est très riche en potassium. La pomme fait donc également l’objet d’une grande attention d'un point de vue scientifique. La pomme symbolise la tentation et le péché, mais aussi la fraîcheur, la simplicité et la jeunesse.

