Une société de surveillance généralisée...

Avec la mise en place des Zones à faibles émissions, des caméras de surveillance vont être installées partout dans nos villes...

Une surveillance généralisée qui inquiète et qui pose problème.

Pour faire respecter l’interdiction massive des véhicules polluants dans les zones à faible émission, l’État promeut de nouveaux outils de surveillance.

Est-ce qu'on s'achemine vers un totalitarisme technique basé sur une surveillance à outrance ?

Déjà, partout, des caméras sont installées dans les magasins, dans les rues, aux abords des immeubles...

Avec internet, les caméras s'installent même dans nos maisons et nos appartements.

Comment ne pas s'en inquiéter ?

Et avec, en plus, des caméras installées dans les rues, tous nos déplacements seront quadrillés, surveillés, et tout cela au nom de l'écologie ?

Une façon de nous faire accepter l'inacceptable...

"Dès 2023, près de 2,5 millions de véhicules, jugés trop polluants, soit 6 % du parc national, ne pourront plus circuler dans les principales métropoles françaises. En 2024, 3,7 millions de voitures supplémentaires seront privées d’accès aux grandes agglomérations. Et en 2025, l’interdiction concernera les trois quarts du parc automobile actuel.

L’écologie est-elle un prétexte pour déployer la vidéosurveillance ?

Voulons-nous une ville sécuritaire bardée de radars tourelles, de capteurs et de caméras où les gestes de chacun pourront être épiés à l’aide de l’intelligence artificielle ?

Un marché juteux pour les industriels et le monde de la tech : l'argent encore et toujours au centre de nos sociétés...

Et tout cela au nom du bien-être et de la sécurité !

C'est la fin de l'intimité, la surveillance généralisée, le règne souverain de la technologie...

Que restera-t-il alors de nos démocraties ? Que restera-t-il de nos libertés ?

Certains évoquent un populisme technologique... il s'agit là d'un engrenage dangereux...

Le chercheur Guillaume Faburel, auteur du livre Les Métropoles barbares, voit dans le développement de ces nouveaux dispositifs "une forme de techno-idolâtrie." "La ZFE s’inscrit dans l’imaginaire de la smart city, dit-il. Les comportements humains sont vus comme des flux à gérer et le big data s’impose comme le modèle unique de la régulation sociale. On mise tout sur la technique en stigmatisant les plus pauvres alors qu’il faudrait réinterroger de manière générale et en profondeur notre mode d’habiter urbain et son incompatibilité écologique."

Avec la smart city, il s'agirait de déléguer l'intelligence à des objets, à une ville entière. Et que devient l'intelligence humaine ?

