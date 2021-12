Ursula Von der « Liar » suite...

Ursula à Bucarest

J’ai récemment fait paraitre sur ce site un article concernant Ursula Von der Leyen, son époux et Albert Bourla (Pfizer). Cet article a été assez largement diffusé sur d’autres sites (notamment Médiazone avec plus de 40.000 vues) mais il a aussi été repris par Guy Boulianne qui y a ajouté quelques éléments intéressants, notamment l’histoire de la famille d’Ursula Albrecht, le contrat complet signé entre l’UE et Pfizer (que je lui avais communiqué) et une petite vidéo récapitulative réalisée par le journaliste roumain Adrian Onciu. Cette vidéo de 3 minutes, sous-titrée en français, est trouvable ici

Ursula von der Leyen, née Albrecht le 8 octobre 1958 à Ixelles (Belgique), est une femme d’État allemande. Membre de l’Union chrétienne-démocrate (CDU), elle est ministre fédérale entre 2005 et 2019 et présidente de la Commission européenne depuis 2019.

Il est intéressant de noter que le bisaïeul d’Ursula von der Leyen était le négociant en coton Carl Albrecht (1875–1952), qui épousa Mary Ladson Robertson (1883–1960), Américaine issue de la famille Ladson, qui appartenait à l’aristocratie sudiste de Charleston en Caroline du Sud. Ses ancêtres américains ont joué un rôle notable dans la colonisation britannique de l’Amérique du nord et dans la traite trans-atlantique. Mary Ladson Robertson en effet était la fille d’Edward Twells Robertson, marchand de coton de Charleston, et de Sarah Gilmor Ladson, descendante de trois des enfants du révolutionnaire américain et lieutenant-gouverneur de Caroline du Sud James Ladson, de plusieurs gouverneurs coloniaux britanniques, et des tout premiers colons anglais dans les Barbades, dans la Caroline, en Virginie et en Pennsylvanie. Parmi les ancêtres de von der Leyen figurent également les gouverneurs John Yeamans, James Moore, Robert Gibbes, Thomas Smith et Joseph Blake, mais aussi Joseph Wragg et Benjamin Smith, qui se rangent parmi les plus grands marchands d’esclaves en Amérique du Nord britannique. Au moment où l’esclavage fut aboli aux États-Unis, son ancêtre James H. Ladson (1795–1868) détenait environ 200 esclaves. Mary Ladson Robertson, qui était affiliée à la National Society of the Colonial Dames of America, était aussi une descendante du vice-gouverneur de Pennsylvanie Samuel Carpenter et de Christopher Branch, l’un des premiers colons anglais, et était apparentée à Thomas Jefferson. Carl Albrecht et Mary Ladson Robertson étaient les parents du grand-père d’Ursula von der Leyen, le psychologue Carl Albrecht, connu pour avoir conçu une nouvelle méthode de méditation et pour ses recherches en matière de conscience mystique.

https://guyboulianne.com/2021/12/08/une-enquete-exclusive-du-journaliste-roumain-adrian-onciu-les-conjoints-ursula-et-heiko-von-der-leyen-font-lobjet-dun-chantage-au-sein-dun-accord-pfizer-de-36-milliards-de-dollars/