USA pays de la retraite par capitalisation, un mythe antiaméricain démythifié

Un débat sur les retraites ? Caricature sur les USA permanente

Visualisez l'expérience en direct sur les TV d'info en cette période de débats sur les retraites. Tout de suite les convaincus de la répartition et autres de culture Marxiste ou endoctrinés vous sortirons l'argument whatabaoutiste de l'exemple Américain sur les retraites, comme un monstre de la capitalisation.

Mais les faits sont les faits.

Rien n'est plus caricatural et faux dans cet argument. Un cliché matraqué depuis l'enfance en France par l'EN et les médias de journalistes et politiciens diplômés de l'endoctrinement de gauche de Science Po et écoles de journalisme qui doit être démythifié.

1er mythe démythifié, dans le réel les USA sont le pays de la répartition : vous n'en revenez pas, contrairement a ce que vous êtes endoctriné, lessivé par les médias la vérité c'est que la retraite aux USA n'est pas par capitalisation mais par répartition ! Et pas qu'un peu ! Plus qu'en France.

La sécurité sociale vieillesse des USA se nomme la FICA, et c'est la plus grande source de revenu pour la majorité des Américains âgés aujourd'hui, Un système par répartition réel a budget cantonné.

Oui, Oui, à contre sens de tous les débats les clichés médias matraqués dans les débats de chaînes info et socilologue Marxistes qui vous sortent en permanence cet exemple caricatural d'une soi-disant « capitalisation générale aux USA ", et une répartition plus étique que la France, car c'est un unique régime général non-dicriminant et ne fait pas dans le clientélisme des castes proches de l'état, les intermittents du spectacle ou les élus et de leurs régimes spéciaux, 94% des Américains y sont pensionnés avec le même calcul et de la même manière identique.

Le seul régime « spécial » qui existe est le « SSI » est un régime de solidarité spécifique destiné aux pensions pour les handicapés, les aveugles, les personnes âgées démunies, et ceci sans aucune référence aux cotisations payées et participation antérieure au marché du travail.

Le système de retraite aux USA de sécurité sociale d'assurance retraite par répartition se dénomme (FICA), il constitue l'écrasante majorité des pensions de retraite des américains soit 65% du volume des pensions versées aux Américains. A titre de comparaison, avec la France, le régime général concerne 57% de la distribution des retraites en France. Pays où on arrête pas médiatiquement de présenter les USA comme une caricature de la capitalisation.

Il y a 330 millions d'habitants aux USA. 67 millions de personnes, 20 % de la population américaine, reçoit des prestations mensuelles de la FICA (sécurité sociale vieillesse), soit le même pourcentage qu'en France ou 14 millions de personnes sont pensionnées pour un pays de 67 millions d'habitants.

Comme vous le constatez, les politiciens, les médias, les journalistes qui n’arrêtent pas de citer l'exemple Américain à chaque débat comme le pays de la capitalisation est une farce, et montre a quel point ils ne connaissent pas de dont ils discutent, et a quel point dans les écoles de journalisme l’anti-américanisme est un endoctrinement.

Pour prendre un ordre de grandeur, la FICA Américaine est le plus grand programme gouvernemental social DU MONDE. Son budget est 10 fois plus élevé que pour l'éducation, la formation, l'emploi et les services sociaux additionnés de l’Amérique. 15 fois plus élevé que pour la sécurité publique, qui inclue forces de l'ordre, justice et tribunaux, les prisons, la protection contre les incendies et les services d'immigration.

2-FICA c'est quoi ?

La FICA composée de 3 entités distinctes dont 2 avec un budget propre. Le programme « Assurance vieillesse et survivants », et le programme « Assurance invalidité » les 2 avec leurs budgets propres et en complément le programme « SSI » (revenu de sécurité supplémentaire), qui offre des prestations aux personnes âgées, aveugles et handicapées, sans égard à la participation antérieure au marché du travail. Ce dernier est administré par la FICA, mais n'est pas financé par les cotisations de sécurité sociale.

Au dernier chiffre récupéré, Au 30 juin 2021, 67 millions de personnes, soit 20 % de la population américaine, reçoivent des prestations mensuelles de sécurité sociale.

En 2022, la FICA a versé une moyenne 19 884 $/an par retraités.

Le budget de la FICA est « cantonné », les cotisations payent les pensions.

En 2022, à pris fin le remboursement du prêt qu'a fait le gouvernement à la FICA. Les projections du basculement en déficit des fonds fiduciaires de la FICA estiment que le basculement en négatif devrait se produire en 2031.

3-Répartition comparée et différence USA/FRANCE :

La première différence, c'est « l'état d'esprit », La même règle de droit s'applique à tous. Aucune distorsion ou favoritisme pour quelque raison que ce soit du système existe. Les régimes spéciaux sont inexistants, les caisses spécialisées ou par corporation n'existent pas. Envisager une dérogation, même partielle, pour un Américain relèverait de l'inégalité et de l'injustice. Loin de la pensée ordinaire de nos castes en monopoles publics Français.

Comme on vous l'a jamais appris, la majorité des Américains sont dans un système par répartition très comparable à celui des français.

A quelques différences importantes : Le régime Américain est « universel », (pas de régimes spéciaux) pas d’inégalités de droits. 96% des Américains y sont affiliés.

Pas de « passe-droits » pas de décote plus favorable aux fonctionnaires, comme en France, pas de pénibilité pour qui que ce soit, ni de calcul de pension différentié en fonction d'un monopole de la fonction publique ou pour les abonnées de l'état.

On peut passer de salarié du privé a fonctionnaire ou indépendant, la retraite est toujours identique et vous suit partout. Elle ne pose aucun problème aux changement de carrière ou d'évolutions de vie. Pas de "polypensionnés" à différents régimes aux USA.

L'assiette de pension pour calculer l'assurance par répartition retraite FICA sont les 420 meilleurs mois de sa vie. Et non pas des trimestres comme en France.

Vous êtes libre à partir de 62 ans révolu, la décote n'existe pas mais un calcul au prorata, le taux plein est à 67 ans.

Il faut 10 ans de cotisation minimal pour avoir droit à une pension.

Les pensions de retraite sont possible à partie de 62 ans mais le taux plein est à 67 ans, le travail au delà de 67ans majore le taux plein.

4-Les 2eme et 3eme piliers, la capitalisation 401K et IRA

Les fonds de pension sont des compléments de retraite au système par répartition.

43% des familles en âge de travailler ne disposent d'aucun fonds de pension. Parmi ceux qui sont à cinq à dix ans de la retraite, 39% n'ont pas d'épargne-retraite sous forme de fonds de pension à eux.

La FICA reste donc la principale source de revenus après la retraite pour tous,. Les 20% supérieurs des salariés ne reçoivent que 3 000 $ par an de leur fonds de pension. Comme vous constatez, la capitalisation est marginale par rapport à la répartition.

En d'autres termes, l’Amérique n'est pas le pays de la retraite par capitalisation, et pourtant, pas un seul débat en France sans qu'un bobo sorte sa science pour sortir cet exemple...

Ce qu'est la capitalisation aux USA :

Les 401k et IRA sont des fonds de complément retraite par capitalisation dont les cotisations sont collecté par l'employeur, l'IRA est l'accès au fonds de pension volontaire que l'individu prend de sa propre initiative. 401K et IRA sont des « fonds de pension ».

Un fond de pension 401k est un régime de retraite dans lequel un employé ajoute de l'argent à un fonds qui comprend les cotisations de l'employeur.

Les prestations de retraite du travailleur sont déterminées par la durée des années de travail de l'employé et le revenu annuel qu'il a gagné au travail avant la retraite.

Les fonds de pension sont des organismes de placement collectif (OPCVM) qui gèrent l'épargne et la retraite des salariés. Leur objectif principal est de fournir aux retraités ayant atteint l'âge de la retraite un revenu sous forme de pension à vie ou de capital.

Aux États-Unis, les pensions se composent du système principal de sécurité sociale FICA, ainsi que de divers régimes de retraite privés proposés par les employeurs, les compagnies d'assurance et les syndicats. …

Le fonds de pension, c'est « votre argent ». Les cotisations sont prélevées par l'employeur qui le choisit.

Vous pouvez récupérer « votre argent » cotisé c'est quand voulez, même si vous n'êtes pas retraité, mais un retrait anticipé avant 59ans est imposé de 10%. L’impôt est de 25% si vous prenez une distribution au cours des 2 premières années de votre participation au fond de pension.

La seule exception est liée au divorce pour répartition dans à un conjoint ou à un ex-conjoint.

