Verdict Fillon

Il est tombé. Pour François Fillon, quatre ans de prison dont un ferme, dix ans d’inéligibilité et 375 000 € d’amende. Pour son épouse, deux ans avec sursis. J’imagine qu’il bénéficiera d’un aménagement de peine et ne sera dans les faits qu’astreint au port d’un bracelet électronique.

Quelques réflexions à chaud et à l’emporte-pièce.

Le bouc émissaire du Deutéronome est symboliquement chargé de tous les péchés d’Israël et envoyé à la mort dans le désert. René Girard démonte le mécanisme de la polarisation du tous contre un seul, le bouc émissaire, pour mettre fin au chaos du tous contre tous induit par une crise mimétique. Son analyse des mythes lui fait conclure que les lyncheurs inventent une culpabilité au lynché. Ils n’auront pas besoin de se donner ici cette peine, François Fillon a bien commis les indélicatesses (pour ne pas employer un autre mot) qui lui sont reprochées. Comme tous ses pairs qui ont abusé d’un système où l’argent public est dilapidé sans contrôle par ceux-là même qui ont mission de contrôler l’exécutif. Ce n’est certes pas une excuse.

Quel crédit, quelle confiance accorder à une justice qui, en faisant un exemple, et rien qu’un, n’est pas égale ou seulement similaire pour chacun ? Soit elle est instrumentalisée à des fins politiques, soit elle a perdu la boussole de l’équité pour devenir partisane. La république des juges est détestable, même si, à y bien réfléchir, je préfère que la corruption de la caste dirigeante soit éradiquée par des juges plutôt que par une révolution.

Est-ce la fin de l’impunité ? Malheureusement, les signaux récents ne plaident pas en ce sens. La justice est rendue au nom du peuple français, elle est sévère avec les gilets jaunes mais elle protège trop de copains et de coquins. Peut-être un jour une tête de magistrat sera plantée au bout d’une pique. Ce n’est bien évidement pas souhaitable, ce serait même odieux, mais ce sera compréhensible, explicable.

Ce bouc émissaire François Fillon sera-t-il suffisant pour pallier à la montée de ce chaos qui semble inexorable du fait du délitement et de la corruption de nos institutions ? Il n’est sans doute qu’un petit expédient qui ne changera rien et ne fera que retarder l’échéance du climax de cette crise qui vient.

Cinq ans après qu’éclate l’affaire Fillon, qui peut affirmer sans rire que cette corruption a cessé et que les élus de France sont tous ou presque devenus vertueux ? Personne, hélas. Cet oukase judiciaire n’aura donc servi à rien, malgré l’effet d’annonce d’une loi-placebo de moralisation de la vie publique. George Orwell a résumé en une phrase toute l’étendue du problème : « Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime ! Il est complice. »

Ce verdict fera plus de mal que de bien au lien social et aux institutions, parce qu’il est inéquitable. Tant de corrompus restent impunis alors qu’un seul est poursuivi et condamné. Les mécanismes de bouc émissaire peuvent ne plus fonctionner aussi bien qu’aux temps archaïques. Je n’ai de leçon de morale à donner à personne, mais comme je l’écrivais déjà en 2016 en conclusion d’un article ou j’opposais les deux François Villon et Fillon :

Mais priez Dieu que tous nous vueille absouldre !

Tous. Magistrats, élus, justiciables, simples citoyens.

(Cliché RAMA CC-BY-SA 2.0)