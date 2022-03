Vers la paix : “Que dans tous les villages du monde, on entende les rires des enfants !”

À ceux qui partent en guerre… Je leur dis seulement qu’ils se trompent de chemin… Je dis que d’autres préfèrent un chemin bien différent qui consiste à participer au développement des peuples en leur amenant de l’eau, les aidant à faire leurs champs, à être en auto-subsistance, etc. plutôt que de jouer au gendarme du monde et d’intervenir sur tous les continents pour imposer de pseudos systèmes de gouvernances basés sur la peur et les armes au lieu de leur préférer l’amour qu’engendre la paix.

La différence avec tous ces politiques, journalistes et médias qui trompent les peuples, c’est que l’on n’a pas vocation à sauver le monde en tuant des gens pour sauver des systèmes de sociétés stupidement répressifs…

En gérant les richesses par le partage et en changeant nos modes de vie, 11 milliards d’individus pourraient vivre ensemble sur cette planète en bonne humanité.

En 2012, le monde a dépensé 1735 milliards de $ de dépenses pour la guerre alors que 170 milliards auraient suffi pour éradiquer la pauvreté, selon les experts de l’ONU [et la France -pays des Droits de l’Homme !- n’est pas en reste dans la construction et l’exportation de l’armement, etc.]

« Il faut bien faire tourner les usines pour résoudre le chômage » disent les dirigeants et ministres irresponsables qui conduisent les peuples vers l’abîme des nations comme le dénonçait sœur Emmanuelle, la chiffonnière du Caire. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Sœur_Emmanuelle)

Monsieur Jean Ziegler ancien rapporteur spécial pour le Droit à l’alimentation (des populations) du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU (de 2008 à 2008) déclare : « Étant donné l’état actuel de l’agriculture dans le monde, on pourrait nourrir 12 milliards d’individus sans difficulté. Pour le dire autrement, tout enfant qui meurt actuellement de faim est, en réalité, assassiné. »

Pourtant, avec un minimum d’intelligence (qui semble gravement manquer à la classe politique française, toutes tendances confondues…) on aurait pu contribuer à moins de chaos en ce monde : Nous pouvons éclairer et nourrir l’Afrique !.

En 2005, j’écrivais ceci :

“Que dans tous les villages du monde, on entende les rires des enfants.”

Les pays du sud (et du nord aussi !) auraient tout intérêt à favoriser le monde rural et principalement les paysans, afin que leurs populations soient en auto-suffisances alimentaires et que le « Plaisir de vivre » revienne dans les villages.

Il y a plus de 30 ans, un rapport de l’ONU faisait remarquer que le continent africain pouvait être le grenier à céréales du monde. Au lieu de cela nous avons assisté à une suite de conflits guerriers autodestructeurs qui ont apporté famines, misères et immigrations massives vers d’autres continents. Cela est déplorable et il convient de retrouver un minimum de bon sens pour éviter la continuation de toutes ces catastrophes.

Ce ne sont pas des militaires et des corrompus dont ont besoin les continents, mais de citoyennes et citoyens issus du peuple et respectueux de la vie, qui soient éclairés par la joie de vivre des peuples.

Je me souviens qu’au début des années 1970, quand j’entrais dans les villages d’Afrique pour mes reportages, on entendait le rire des enfants heureux de vivre. “Que dans tous les villages du monde, on entende les rires des enfants.”

Voilà un objectif qui vaut la peine que l’on s’en occupe… (Source).

Hélas… nous sommes gouvernés par des lâches qui ont trahi l’idéal d’humanité des peuples…

Mais avec courage, nous nous rappelons que :

Nous sommes d'essence divine !

C’est pourquoi…

••• “ Un jour la douceur d’âme gouvernera la fragilité du monde ! ” •••

Nous sommes d'essence divine, c'est pourquoi…

Je vous le dis :

Soyez doux avec le monde car la douceur d’âme gouvernera le monde.

N'ayez pas peur de partager vos richesses car tout ce qui n'est pas donné est perdu,

et rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n’emportez rien de ce que vous avez reçu

- uniquement ce que vous avez donné.

Ne craignez pas ceux qui ne pensent qu'à amasser ici bas et sachez contrer avec douceur et bienveillance tous ceux qui veulent mentalement vous aliéner pour leurs seuls profits immédiats.

Ne vous laissez pas embarquer par tous ceux-là, que ce soient les partis, les pays ou pire encore, les multinationales, qui ne pensent qu'à leurs intérêts primaires et immédiats et ne se soucient pas du respect de la vie et de l'éveil de la conscience planétaire…

Restez solidaires des vivants en partage et ne craignez pas d'être des vivants…

Et rappelez-vous ceci :

••• Nous sommes lumières et nous retournerons à la lumière.•••



Votre serviteur,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 2 mars 2022 !

Illustration : Photo de Patrice Olivier, extraite du livre "10 Familles, 10 Villages" de l’association Terra Incognita.



Tag : #Paix, #Paix dans le Monde, #Amour,