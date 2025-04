Victoire de BDS : sous pression étudiante, le MIT met fin à un partenariat avec Israël

La Coalition pour la Palestine du MIT (Massachusetts Institute of Technology, une des plus prestigieuses universités américaines) annonce la fin du partenariat entre le MIT et Lockheed Martin, fabricant d'armes impliqué dans le génocide à Gaza. Ce fonds lié à MISTI-Israël a été fermé, marquant une première victoire pour le désinvestissement contre l'Etat d'apartheid aux Etats-Unis.

Victoire du désinvestissement concernant le fonds d'amorçage MISTI-Israël Lockheed Martin

Communiqué de presse de la Coalition du MIT pour la Palestine

Publié le 13 septembre 2024

CAMBRIDGE, MA — La Coalition du MIT pour la Palestine est heureuse d'annoncer une victoire majeure en matière de désinvestissement pour le mouvement Scientists Against Genocide (SAGE, ou Scientifiques contre le Génocide) ici au MIT : le fonds MISTI-Israël Lockheed Martin a été fermé après une pression soutenue. Il s'agit à notre connaissance du premier partenariat entre un fabricant d'armes américain et Israël à prendre fin dans une université américaine depuis le début de la guerre contre Gaza. Depuis 2019, le Lockheed Martin Seed Fund était un programme administré par le MIT International Science and Technology Initiative Israel, ou MISTI-Israël, visant à connecter les étudiants et chercheurs de ce campus avec les bureaux israéliens de Lockheed Martin, un fabricant d'armes de renommée mondiale.

Lockheed Martin a vendu pour plusieurs milliards de dollars d'armes à l'État d'apartheid israélien et a tiré profit de la guerre génocidaire contre Gaza. Lockheed a notamment fourni au gouvernement israélien des missiles Hellfire, des avions d'attaque et de l'artillerie lourde, utilisés pour détruire la société palestinienne à Gaza au cours de l'année écoulée : ses écoles, ses hôpitaux, ses universités, ses lieux saints et ses infrastructures vitales, tuant directement des dizaines de milliers de Palestiniens et en expulsant des millions d'autres dans le processus.

Lockheed a également permis au gouvernement d'extrême droite et fanatique de Benjamin Netanyahou, ancien élève du MIT, d'administrer des camps de torture à Sde Teiman et d'imposer un régime d'apartheid à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. L'occupation dure maintenant depuis plus d'un demi-siècle, privant des millions de Palestiniens de leurs droits humains fondamentaux en raison de leur appartenance ethnique. Lockheed a aussi aidé les forces d'occupation israéliennes à soutenir un mouvement de colonisation du XXIe siècle dans les territoires occupés, motivé par une idéologie déshumanisante appelée sionisme.

Eh bien, cela ne se fait plus avec la collaboration du MIT. Sous la pression des étudiants et des scientifiques dotés de conscience de cet institut, l'administration du MIT a mis fin au Lockheed Martin Seed Fund du MISTI-Israël et ne renouvellera pas son contrat. Nous avons récemment reçu une confirmation officielle de cette décision, que nous pouvons partager avec vous (certaines informations restant confidentielles). Vous constaterez également que le fonds Lockheed Martin a été retiré du site web de MISTI-Israël entre décembre 2023 et février 2024. Cette initiative était l'une des cibles majeures de notre action de désinvestissement. Le programme se termine après des mois de protestations l'automne dernier, incluant la livraison de lettres, des sit-in et des campagnes d'information publique.

Des étudiants pro-palestiniens protestent contre Israël dans un campement situé devant l’auditorium Kresge sur le campus du Massachusetts Institute of Technology, le 23 avril 2024, à Cambridge, dans le Massachusetts. (AP Photo/Charles Krupa)

L'administration du MIT a tenté de présenter ce fonds sous un jour positif, affirmant qu'il soutenait la recherche environnementale et les initiatives climatiques, mais nous voyons clair dans ce greenwashing. Lockheed Martin est l'un des pires pollueurs mondiaux aujourd'hui, et en avril 2023, son Conseil d'administration a explicitement déconseillé aux actionnaires de voter en faveur d'une résolution qui aurait obligé l'entreprise à divulguer son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est cet environnementalisme vide que le MIT a promu, une tache sur l'institution scientifique et un danger pour notre monde.

La Coalition du MIT pour la Palestine comprend MIT Divest, dont la mission est de mettre fin à la complicité du MIT non seulement avec le génocide, mais aussi avec l'écocide et la destruction de l'environnement. Il s'agit d'une victoire collective pour la coalition et la première d'une longue série que nous espérons voir se concrétiser.

À l'instar de la récente suspension de 30 licences d'exportation d'armes britanniques, il reste encore de nombreuses étapes à franchir avant d'atteindre un embargo total sur les armes. Dans les années 1980, les campagnes mondiales cumulées de boycott, de désinvestissement et de sanctions visant à isoler le régime sud-africain de Pretoria ont ouvert la voie à la démocratie et à la fin de l'apartheid. Cela a pris des années. Une campagne similaire est aujourd'hui nécessaire si nous voulons voir la fin du régime d'apartheid israélien de notre vivant et la création d'une Palestine libre et démocratique, du Jourdain à la Méditerranée.

Aujourd'hui, nous nous rassemblons une fois de plus en tant que communauté unie du MIT, exprimant notre voix majoritaire, comme nous l'avons fait référendum après référendum, depuis les sit-in dans le hall 7 jusqu'au campement Scientifiques Contre le Génocide ce printemps, pour dire que nous en avons assez et que nous ne tolérons plus de contribuer à l'État d'apartheid.

Alors que les forces israéliennes ont intensifié une nouvelle phase de destruction et de punition collective dans le nord de la Cisjordanie, les laboratoires du MIT sur le campus maintiennent des liens directs et continus avec l'armée israélienne pour le financement de la recherche. L'administration du MIT entretient également des partenariats institutionnels par le biais de son programme de liaison industrielle avec Elbit Systems, le plus grand fabricant d'armes israélien, et Maersk, qui transporte des armes vers l'État d'apartheid, parmi d'autres entreprises partenaires. Ces liens de recherche et collaborations institutionnelles violent les critères de financement éthique, les principes d'éthique de la recherche et les politiques de santé et de sécurité du MIT. Ils sont honteux et criminels et indiquent clairement que l'Institut ne se soucie pas de la vie humaine et de la dignité de nos collègues palestiniens ici au MIT et à l'étranger. Nous disons non. Pas de science pour l'apartheid, et libérez la Palestine.

En toute solidarité,

Coalition du MIT pour la Palestine

