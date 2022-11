Viol dans l’église : Témoignage choc de Nadia

Nadia dénonce là un crime de haute trahison face à quelqu'un qui représente la foi de l'Église. Cet homme d'église a trahi son sacerdoce. Ce qui nous trouble particulièrement dans ce témoignage, c'est cet MONSTRUEUSE instrumentalisation de Dieu...

Ce qui nous trouble particulièrement dans ce témoignage, c'est cet MONSTRUEUSE instrumentalisation de Dieu lorsqu'il explique à la petite fillette de 11 ans qu'aucun autre homme ne doit la toucher à ces endroits là, tout en la touchant lui-même, puis en la pénétrant avec son sexe de manière divine et sainte selon ses propos odieux.

Une bénédiction selon lui, un enfer pour la fillette...

Pour cette raison certainement, pour avoir utiliser sciemment son aura de prêtre et sa place dans l'Église (son pouvoir) à des fins diaboliques, cet homme et tous les hommes d'Église qui agissent de la sorte méritent sans aucun doute la plus lourde des sanctions. Il me semble incongru que l'on parle d'un péché que l'on devrait confesser, préférant oublier qu'il s'agit d'un crime qui doit être lourdement puni par la société.

Nadia a aujourd'hui 65 ans et ses trémolos dans la voix nous font comprendre que jamais ce crime ne sera prescrit à ses yeux... Toute sa vie, elle a évité les hommes d'Église mais aussi les hommes tout court, ne pouvant plus envisager la moindre relation.

Faut-il rappeler que dans le film "Grâce à Dieu", qui dénonce également les crimes commis par ces hommes d'église, les familles des victimes n'ont pas porté plainte, tout comme la famille de Nadia et tous les proches qui constituaient le petit village dans lequel elle vivait et qui étaient bien sûr au courant des agissements du prêtre ?

Un silence qui tue, une omerta insupportable...

La responsabilité de tous comme l'explique Pascal Praud, de tous ! ╰(◉ᾥ◉)╯

