Visualisation des 25 plus grandes flottes de chars de combat au monde !

La pierre angulaire des armées du 21ème siècle

Le char, un véhicule de combat tout-terrain blindé, a révolutionné notre façon de combattre lorsqu’il a été introduit pendant la Première Guerre mondiale. Depuis lors, bien que certains commentateurs aient prédit la fin de l’ère des chars, ils restent une pierre angulaire des armées du 21e siècle.

Global Firepower a publié son classement des tailles des flottes de chars de combat pour 2023, que Chris Dickert de « Visual Capitalist » a visualisé dans cette infographie.

Le classement comprend les chars de combat principaux, comme le M1A2 Abrams américain ou le Leopard 2 allemand, mais aussi des chars moyens et légers plus légèrement armés, comme le Stingray thaïlandais. Les chiffres ne comprennent pas les véhicules blindés de transport de troupes ni les véhicules de combat d’infanterie.

Russie

Avec 12 556 chars, la Fédération de Russie possède de loin la plus grande flotte de son arsenal, depuis la série des T-72 jusqu’aux T-14 Armata ultra-perfectionnés. C’est plus que le total combiné des numéros deux et trois, la Corée du Nord (6 645) et les États-Unis (5 500).

Mais ce chiffre ne tient pas compte des nuances dans la composition de la flotte de chars russes.

Sur les quelques 13 000 chars de combat actifs de la Russie, seule une fraction est constituée de chars de combat principaux. Une source russe de 2021 a estimé que leur flotte opérationnelle de chars de combat principaux était plus proche de 2 600 chars, composés de T-72, T-80 et T-90, avec 400 autres variantes de T-72 utilisées comme chars de campagne.

En outre, seul un quart d’entre eux sont considérés comme des chars modernes – T-72B3/B3M, T-80-BVM et T-90A/M – c’est-à-dire équipés de systèmes de contrôle de tir et de visée modernes.

C’est pourquoi, en plus d’un mauvais moral, d’une logistique inadéquate et de tactiques inflexibles, la Russie a eu du mal à être performante sur le champ de bataille ukrainien malgré un nombre de chars plus de six fois supérieur (12 556 contre 1 890).

Selon un responsable du Pentagone s’exprimant début novembre 2022, la Russie aurait perdu la moitié de ses chars depuis le début de son « opération militaire spéciale », le 24 février 2022. Le conflit aurait également blessé et tué des milliers de civils, déplacé des millions de personnes et bouleversé l’architecture de sécurité de l’après-guerre froide.

Corée du Nord

La deuxième plus grande flotte de chars du monde appartient à la Corée du Nord, avec un parc de combat de 6 645 chars.

La République populaire démocratique de Corée a maintenu des capacités blindées depuis la guerre de Corée (1950-1953), lorsque sa première unité blindée, la 105e brigade blindée, a participé à l’invasion de la Corée du Sud, armée de 120 chars T-34/85 de fabrication soviétique.

Après la guerre, l’armée nord-coréenne s’est réarmée avec des T-34/85 soviétiques, puis avec des T-55 et des chars de type 59 de fabrication chinoise. Bien que datant de plusieurs dizaines d’années, ces derniers sont probablement toujours en service, aux côtés de modèles indigènes tels que le Chonma-ho « Flying Horse » et le Pokpung-ho « Storm ».

En fin de compte, ces forces de chars sont considérées comme n’étant pas de taille à affronter les chars de combat principaux modernes, malgré leur nombre. Un blogueur militaire les a qualifiés de « faibles et pathétiques », surtout lorsqu’on les compare au K2 Black Panther de quatrième génération de la Corée du Sud, considéré comme l’un des chars les plus avancés au monde.

Chine

L’Armée populaire de libération de la Chine (APL) a récemment accéléré ses plans de modernisation de la flotte lors du 20e Congrès du Parti, en prévision du centenaire de l’armée en 2027, mais il lui reste encore du chemin à parcourir.

Leur flotte de 4 950 chars de combat, qui occupe la quatrième place, contient un mix de chars modernes et obsolètes.

Le char de combat principal le plus moderne de Chine, le Type 99 de troisième génération, est de conception nationale. Armé d’un canon principal de 125 mm de diamètre (légèrement plus grand que la norme OTAN de 120 mm) et d’un moteur diesel de 1 500 ch, il est robuste et maniable. Une variante améliorée, le Type 99A, a fait ses débuts au milieu des années 2000.

Selon certaines spéculations, le Type 99/99A pourrait rivaliser avec le M1 Abrams américain. Toutefois, il reste en deçà des modèles de quatrième génération, tels que le T-14 Armata de la Russie, le K2 Black Panther de la Corée du Sud ou le Type 10 du Japon.

Mais grâce à un budget militaire faramineux de 293 milliards de dollars, et à un espionnage industriel important, l’industrie de la défense chinoise est capable de produire des équipements militaires aux normes de classe mondiale ou presque, y compris des chars. Le pays a même commencé à tester des chars sans pilote, notamment le Type 59 en 2018 et le Type 15 léger en 2019.

Ukraine

Bien qu’elles soient arrivées en 13e position avec 1 890 chars et que les prédictions initiales annonçaient une victoire rapide des envahisseurs russes, les forces ukrainiennes ont réussi à arrêter puis à faire reculer l’armée russe, numériquement supérieurs.

Armées à l’origine de T-64 améliorés de l’ère soviétique, ainsi que de T-72 donnés par la Pologne et la Tchécoslovaquie, les forces de chars ukrainiennes ont augmenté grâce au matériel militaire capturé et laissé sur place par les soldats russes en fuite.

Oryx, un site Web néerlandais d’analyse de la défense qui a suivi l’évolution du champ de bataille en Ukraine en utilisant des renseignements de source ouverte, estime que 533 chars, dont plusieurs T-90 haut de gamme, ont été capturés au début de 2023.

Selon un responsable américain de la défense, l’Ukraine pourrait désormais avoir « plus de chars sur le champ de bataille que les Russes ».

Arsenal de la démocratie ?

Pour l’avenir, l’Ukraine demande des chars de combat principaux occidentaux avancés, car elle cherche à libérer le reste de son territoire de la Russie, y compris le Donbas et la Crimée. Les pays de l’OTAN étaient réticents à franchir cette étape, car ils craignaient de contrarier davantage la Russie, mais la résistance semble diminuer.

Le 4 janvier 2023, la France a accepté de livrer des chars légers AMX-10 RC à l’Ukraine, le premier pays occidental à le faire.

Le 6 janvier, les États-Unis et l’Allemagne ont chacun accepté de livrer leurs propres véhicules blindés, les Bradley et les Marder, respectivement.

Autre signe possible d’un changement de sentiment, le Royaume-Uni a également déclaré qu’il prévoyait de donner un petit nombre de chars de combat principaux Challenger 2, tandis que la Pologne a fait part de son intention de donner des chars Leopard 2 (bien que ces derniers aient besoin de l’autorisation de l’Allemagne pour être exportés).

À l’approche de la campagne de printemps, nous verrons comment ces nouvelles armes affectent l’équilibre des flottes de chars, tant sur le champ de bataille qu’en dehors.

