Vive la Révolution Iranienne !

Le 16 septembre, Mahsa Amini, une femme kurde de 22 ans, est morte après avoir été torturée par la soi-disant « police de la moralité » iranienne. Elle avait été accusée de « faire un mauvais usage du voile ». Ce crime a déclenché un soulèvement révolutionnaire des femmes et des masses qui a mis le régime dictatorial en grande difficulté. Tous les ans, il éclate ainsi des révolutions dans le monde. Ce fut le cas en Iran comme à Ceylan quelques mois auparavant. La disparition de toute l’avant-garde révolutionnaire et, au-delà, d’une grande partie du mouvement ouvrier notamment en Allemagne et en URSS, avant et pendant la seconde guerre mondiale se fait encore ressentir. Les trotskystes n’ont pas été capable de maintenir une IVème internationale qui viendrait prendre la tête du mouvement ouvrier et permettre que des révolutions soient victorieuses. Toutes les révolutions déclenchées par les peuples dans leurs aspirations naturelles à détruire le capitalisme sont avortées et confisquées par des forces contre-révolutionnaires. Aujourd’hui plus que jamais la reconstruction du parti mondial de la révolution est mise à l’ordre du jour par ces mouvements révolutionnaires. Je reproduis ci-dessous deux articles de Miguel Sorans publiés dans la revue Correspondance Internationale de l’UIT-QI. Pour l’AGIMO, Jean Dugenêt, le 30 décembre 2022.

La révolution de 1979

En janvier 1979, les masses ont renversé la monarchie.

Le 16 janvier 1979, la révolution iranienne est victorieuse. Le monarque Reza Palevi, le « Shah » d’Iran, a fui le pays. L’Ayatollah Khomeini (1) est revenu de 15 ans d’exil à Paris. La mobilisation des masses a renversé le monarque pro-yankee. Cette victoire a envoyé des ondes de choc au Moyen- Orient et dans le monde. La révolution iranienne et la révolution nicaraguayenne (juillet 1979) ont porté un coup au système impérialiste mondial.

Le régime du Shah d’Iran était une « monarchie constitutionnelle » étroitement liée aux États-Unis. Avec sa chute, l’impérialisme américain a perdu un puissant allié contre-révolutionnaire pour contrôler et écraser la révolution arabe et les Palestiniens. Ses deux autres alliés étaient l’Égypte et Israël. Le Shah fournissait, non seulement des armes, mais encore du pétrole pour la machine de guerre d’Israël. Lorsque cela s’est avéré nécessaire, il a agi directement en réprimant toute rébellion anti-Yankee au Moyen-Orient.

Le Shah a pris le pouvoir en 1953 grâce à un coup d’État organisé par la CIA.

En 1951, il y a eu une énorme mobilisation ouvrière et populaire menée par Muhammad Mossadegh, leader du Front national, qui a conduit à la première fuite du Shah. Mossadegh dirigeait un mouvement anti-impérialiste dont le slogan central était la nationalisation du pétrole. Il est devenu premier ministre et a annulé les concessions pétrolières aux multinationales impérialistes, puis a nationalisé la société Anglo-Irian. En 1953, un coup d’État organisé par la CIA, avec le soutien des États-Unis, renverse le gouvernement de Mossadegh. Le Shah est revenu et a rétabli la monarchie, les concessions pétrolières et les pactes politiques avec l’impérialisme. Depuis les années 1970, avec la crise économique, les grèves et les protestations populaires se multiplient. Le clergé chiite a soutenu le mouvement et a proposé à ses mosquées de s’organiser. Le clergé reflétait la bourgeoisie du « Bazar » (commercial et artisanal) déplacée par les importations et les grandes chaînes de supermarchés. C’est pourquoi le clergé chiite s’est déclaré ennemi du régime, et Khomeini, depuis son exil, a appelé à la rébellion.

En 1979, la révolution est victorieuse

La haine accumulée contre le Shah et son oppression a conduit les étudiants et les secteurs religieux les plus militants à lancer des mobilisations urbaines de masse à grande échelle à partir de la fin de 1977. En 1978, la mobilisation s’étend aux secteurs de la classe moyenne, aux paysans affamés de l’intérieur, au mouvement kurde et surtout à la classe ouvrière. L’entrée de la classe ouvrière a été décisive dans la révolution, en particulier les travailleurs du pétrole. Ils ont incorporé une « arme » phénoménale : la grève générale pour une période indéfinie et le contrôle des usines par les travailleurs. Les comités ouvriers (les « shoras »), les groupes d’autodéfense qui se sont rapidement répandus, qu’ils appartiennent ou non à des organisations militantes telles que la Garde de Khomeini, les Moudjahidines ou les Fedayins, sont nés. Les premiers soldats et aviateurs ont rejoint les manifestations en uniforme. Le Shah s’est finalement enfui le 16 janvier, laissant sa marionnette comme premier ministre. Le processus révolutionnaire s’est poursuivi avec deux pouvoirs. Le 1º février, Khomeini revient dans le pays, salué par une foule de quelque 5 millions de personnes, et nomme son propre premier ministre qui fait partie du Conseil de la révolution islamique dirigé par lui-même et d'autres chefs religieux. Le 10 février, les masses descendent dans la rue, les casernes sont attaquées et les agents de la Savak (police secrète) sont traqués par le peuple. Khomeini a dû se joindre au soulèvement populaire pour tenter de le contrôler. Les mêmes scènes se répètent dans toutes les villes. De nombreux soldats se sont rendus auprès des personnes mobilisées. Les postes de police, les arsenaux et les casernes sont tombés aux mains des masses. Le 18 février, le triomphe de la révolution est consolidé. Khomeini a appelé à l'ordre et au retour au travail pour tenter d'empêcher le processus révolutionnaire d'échapper au nouveau gouvernement et au régime bourgeois hégémonisé par le clergé chiite et la bourgeoisie du Bazar. Après le triomphe de la révolution, l'expression d'un double pouvoir continuera d'exister longtemps. D'une part, le nouveau gouvernement du clergé chiite et de la bourgeoisie commerçante et d'autre part, les organes du pouvoir des masses qui sont principalement les "shoras", les comités de travailleurs, qui étaient une particularité dans les révolutions du Moyen-Orient où le double pouvoir des mouvements de combattants comme les Palestiniens ou autres a toujours pesé plus lourd. Il y avait aussi la milice islamique populaire des Moudjahidines qui était un mouvement qui se prétendait anti-impérialiste et islamique et qui a fini par rompre avec Khomeini.

Une révolution est avortée et confisquée

Dans le feu des affrontements contre les politiques de Khomeini et du régime islamique bourgeois, les masses révolutionnaires n’ont pu obtenir satisfaction sur leurs revendications et leurs aspirations.

Les comités de travailleurs (shoras) se multiplient et les grèves pour les revendications des travailleurs sont quotidiennes. Des coordinations Shora se sont formés dans tout le pays. En mai 1979, le gouvernement adopte des lois limitant l’activité syndicale et continue d’utiliser la législation anti-ouvrière du Shah. Le mouvement national kurde, qui a soutenu la révolution, demande une autonomie nationale, rejetée. En août, les attaques militaires ont commencé contre la population kurde de même que contre les Azerbaïdjanais (2) qui demandent l’autodétermination. En avril, Khomeini avait appelé à un plébiscite sur le choix : Monarchie ou République islamique ? Une manœuvre pour éviter de se conformer à la proposition de convoquer une Assemblée constituante. Usant de son prestige sur les masses, il a réussi à faire voter 99 % des personnes pour la deuxième option (Evidemment ! C’était cela ou le maintien de la Hiérarchie).

C’est ainsi qu’a été imposée une constitution islamique autoritaire et bourgeoise qui a donné d’énormes pouvoirs au Conseil des experts, créant l’existence d’un Guide suprême qui se situe au-dessus de tout le peuple et qui ne répondrait qu’à Dieu jusqu’au retour du prophète. Il ajouterait également des lois opprimant les femmes et la diversité des peuples d’Iran. En novembre, l’ambassade américaine est occupée jusqu’en janvier 1981. Elle a été levée avec un accord par lequel l’Iran devait immédiatement payer toutes les dettes envers les banques yankees.

En septembre 1980, l’Irak dirigé par Saddam Hussein a attaqué l’Iran, craignant que la vague de la révolution iranienne ne pénètre pas dans son pays, dont la population est majoritairement chiite. Il avait le soutien des États-Unis, de la bureaucratie de l’ex-URSS et des monarchies pétrolières. Face à l’attaque irakienne, les masses iraniennes ont répondu en se jetant dans la mêlée. Les troupes irakiennes ont finalement été chassées en 1982, mais au prix de 400 000 morts iraniens. Khomeini a profité de la guerre pour approfondir sa répression de l’avant-garde qui s’opposait à lui. Ainsi, il enverra, par exemple, des moudjahidines dans des opérations suicides. Le régime a accusé des milliers d’opposants d’être des espions irakiens. De plus, on estime que 5 000 personnes ont été abattues. L’offensive réactionnaire de Khomeini triomphe durant la seconde moitié de 1981, défaisant et repoussant les masses. La bourgeoisie du bazar a pu consolider son régime dictatorial théocratique réactionnaire. Avec la particularité qu’elle tient l’Iran, jusqu’à présent, comme un pays capitaliste indépendant de l’impérialisme américain. En d’autres termes, elle ne répond pas aux ordres politiques de l’impérialisme. Cela ne signifie pas qu’il s’agit de quelque chose de progressiste ou d’un véritable antiimpérialisme tel qu’il a été défini par les gouvernements de fausse gauche tels que Maduro du Venezuela ou Daniel Ortega du Nicaragua. La définition d’un pays indépendant sert simplement à comprendre les sanctions ou les affrontements politiques et économiques permanents avec les États-Unis. La révolution iranienne a été frustrée et n’est pas devenue une révolution socialiste en raison de l’absence d’une direction socialiste révolutionnaire. Face au nouveau processus révolutionnaire déclenché en Iran, avec les femmes en première ligne, la tâche essentielle de trouver les moyens de construire un nouveau leadership est toujours en suspens.

1. Ruhollah Mousavi Khomeini. Décédé en 1989.

2. En Iran, il existe une province ou une région appelée Azerbaïdjan occidental, le territoire national des Azéris situé dans le nord-ouest du pays. Il y a aussi le pays de l’Azerbaïdjan, une république de l’ex-URSS limitrophe de l’Arménie, qui est également peuplée d’Azéris.

L’Ayatollah Khomeini (au centre) était considéré comme un nouveau leader anti-impérialiste.

L’échec de l’islamisme politique

(Nous reproduisons ci-dessous) une partie de l’article “Del nasserismo al islamismo político”, publié dans Correspondance Internationale N° 35. Octobre 2014.)

Face à l’échec des directions nationalistes arabes, la victoire de la révolution iranienne en 1979 a eu un grand impact sur les masses arabes et islamiques de la région. Face au discrédit des directions traditionnelles dans la région, la République islamique d’Iran est apparue comme une alternative pour la lutte contre l’impérialisme et Israël. Alors qu’en 1979, Sadate signe la reconnaissance d’Israël, le régime qui renverse le Shah apparaît comme radical contre les États-Unis et Israël. Dès lors, les mouvements islamiques d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, tels que le Hezbollah au Liban et le Hamas chez les Palestiniens, entre autres, vont gagner en influence. La nouvelle République islamique, dirigée par l’ayatollah Khomeini, est le fruit, simultanément, de l’affrontement de la bourgeoisie commerciale chiite du Bazar avec l’ancien régime monarchique pro-yankee, et de grandes mobilisations de masse dans lesquelles la classe ouvrière iranienne a joué un rôle de premier plan.

Des organes de contre-pouvoir tels que les shoras ont imposé une situation de double-pouvoir. Ces shoras étaient une version iranienne des conseils de travailleurs unis à la jeunesse révolutionnaire iranienne. La direction bourgeoise et réactionnaire, fondée sur le fondamentalisme religieux du régime des ayatollahs, a maintenu une certaine indépendance politique vis-à-vis de l’impérialisme pendant des décennies. Mais en même temps, elle a lancé une offensive réactionnaire dans son pays qui a liquidé le pouvoir des Shoras et éliminé l’aile démocratique et révolutionnaire du processus. Il a maintenu une dure répression des travailleurs, de la gauche, des femmes, des minorités nationales (Kurdes, Arabes, etc.) et a réduit les libertés. Il a confisqué le pouvoir révolutionnaire au profit d’une caste religieuse.

À cela s’ajoute son rôle de plus en plus perfide contre les peuples arabes. Comme dans le cas de son soutien au régime d’invasion en Irak (2003), approuvant les collaborateurs chiites irakiens de l’envahisseur américain. Il a ainsi gagné la haine de millions d’Irakiens sunnites et d’autres peuples de la région. Alors que les États-Unis l’appellent « l’axe du mal », ils se sont secrètement entendus avec l’impérialisme pour donner leur bénédiction à des répresseurs comme le premier ministre chiite Maliki, qui n’a démissionné qu’en 2014 au milieu de la débâcle irakienne. Cela explique pourquoi les négociations et l’accord américano-iranien ont finalement été rendus publics à la fin de 2013. Un nouvel accord contre-révolutionnaire qui a servi à accroître l’isolement de la révolution syrienne, puisque l’Iran est, avec la Russie, le pilier de Bashar el-Assad. Au point que le Hezbollah libanais pro-iranien, avec ses milices, a commencé à soutenir militairement le dictateur syrien.

La direction bourgeoise islamique chiite de l’Iran a cessé d’être un pôle d’attraction pour les peuples et les combattants de la région. Même de larges sections des travailleurs et de la jeunesse iranienne se rebellent contre ce régime, comme cela s’est produit lors des mobilisations de masse de 2008-2009. La haine de l’impérialisme et de ses agressions criminelles (soutien à Israël, à l’Afghanistan, à l’Irak, à la Somalie, etc.) combinée aux défections répétées des directions bourgeoises arabes et islamiques, au rôle désastreux du stalinisme et à l’absence d’une gauche révolutionnaire forte, a été le terreau de la croissance, depuis les années 1990, des factions islamiques réactionnaires les plus variées, dont beaucoup ont mené des actions terroristes. Des mouvements théocratiques et réactionnaires, sous les formes les plus variées (des Talibans en Afghanistan à l’actuel ISIS, en incluant Al Qaeda ou le Front Al Nusra en Syrie) qui appliquent des méthodes aberrantes contre leurs propres peuples, leurs opposants et les femmes, générant une plus grande division et confusion parmi les masses du monde dans la lutte contre l’impérialisme, les régimes réactionnaires de la région et le sionisme.

La population de l’Iran s’élevait à 87 590 000 habitants en 2021.

Selon les chiffres de l’ONU. Les groupes ethniques comprennent :