Vivement l’efficacité énergétique plutôt que le plan de sobriété macronien

Le 6 octobre 2022, le président Macron annonçait son plan de sobriété énergétique. Fidèle à sa formule de prédilection est le Président qui déclare vouloir accélérer dans le même temps la transition énergétique. Ici et encore l’effet d’annonce ne saurait masquer son inaction quant au renouvellement de notre modèle énergétique dont la puissance est Indispensable au maintien d’une société viable. Exempt de toute vision dans une mise en œuvre d’une économie décarbonée, le Président Macron n’a d’autre solution que celle de recourir à une sobriété énergétique. Cette dernière est imposée à tous les consommateurs, alors que le problème se situe beaucoup plus en amont lors de la production d’énergie. Penser une stratégie énergétique, fondée sur une véritable efficacité énergétique s’impose désormais.

La France doit se doter d’une stratégie énergétique

Selon les statistiques du ministère de la transition écologique, la consommation primaire de la France s’élevait à 2650 Térawattheure (1 tWh = 109 kWh). En 2022, la répartition des sources d’énergie primaire était de 40% de nucléaire, 28% de pétrole, 16 % de gaz naturel, 14 % d’énergies renouvelables et déchets et 2 % de charbon. Décarboner l’économie impliquera l’augmentation de la consommation d’électricité de l'ordre du doublement d'ici 2050 si l’on veut être ambitieux et gageons ici que ce phénomène sera amplifié en raison de la coupure de gaz en provenance de Russie. A cet égard, c'est bien d’une stratégie de substitution d'électricité non carbonée aux consommations fossiles dont la France a besoin dans l'industrie et les services, dans l'habitat, les bureaux, les commerces, comme dans les transports des personnes et des marchandises. En ce qui concerne ces transformations, peu est de dire que le consommateur final n'est guère décisionnaire ; faire appel à sa sobriété est fallacieux ! Ce sont pour l'essentiel les producteurs de biens et de services qui doivent agir bien en amont. La puissance publique peut les y inciter par des subventions ou des réglementations ; cependant, là encore le Président Macron reste silencieux.

Toutes les énergies primaires non carbonées doivent être mobilisées afin d’atteindre cet objectif : énergie renouvelables (EnR) et nucléaire ! L’absence de mise en œuvre volontaire d’une telle stratégie conduira à la conséquence de coupures d’électricité qui sont à craindre pour cet hiver 2022/2023, ainsi que leur misérable corolaire : les coupures de chauffages. La nécessité de faire évoluer le mix énergétique souffre par trop ne n’avoir pas été suffisamment anticipée. Le conflit ukrainien ne fait que mettre le doigt sur une lacune largement antérieure. Décarboner certes, mais à quelles conditions et avec quels prérequis ! Planter des éoliennes dans chaque jardin de France et de Navarre ou encore installer des panneaux photovoltaïques sur tous les toits des chaumières ne serait pas acceptable. Et d’ailleurs, la préservation de la faune ne serait pas respectée, à l’instar des chauves-souris qui ne leur diraient pas merci. La construction de six réacteurs nucléaires nouvelle génération puis ensuite 14, annoncée le 22 septembre 2022 par le Président Macron, n’est qu’une fuite en avant bien risquée. Le savoir-faire français s’est estompé, alors que l’EPR de la centrale de Flamanville n’est toujours pas en activité.

L’efficacité énergétique plutôt que la sobriété énergétique

Il faut renforcer la biomasse et l’hydraulique, car selon la FAO, la forêt française représente 10 % de la surface boisée européenne. Le bois-énergie recouvre la presque totalité de la biomasse solide ; en France, elle est la première source d’énergie renouvelable consommée, bien loin devant l’électricité hydraulique. Son principal usage est le chauffage. Or, cet hiver nous pourrions fort en avoir besoin. Les incendies dans la forêt landaise qui nous ont bouleversés cet été ont laissé une réserve de bois de chauffage importante pour cet hiver. En effet, les souches ligneuses pourraient servir de bois de chauffage, alors que la transition énergétique a mis en évidence leur rôle dans un mode de chauffage décarboné.

Les systèmes énergétiques intelligents à mobiliser : que l’efficacité énergétique et la gestion prédictive soient de mise ! Relever le défi de la transition énergétique pour le bien-être commun exige des réseaux de distribution flexibles et intelligents. Un réseau intelligent (smart grid) intègre les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), afin d’optimiser une multitude d’usages. Rendre les réseaux plus intelligents en les équipant de NTIC, permet d’améliorer la fourniture d’énergie, en permettant une gestion prédictive.

Fournir de l’électricité à partir d’un réseau d’énergies verte est désormais possible, grâce à la mise en place et à l’utilisation de ces smart grids « réseaux électriques intelligents » qui permettent de produire et de stocker localement des unités d’électricité (kWh) et de nouvelles technologies de production d’énergie renouvelable (ENR) plus efficaces : cellules photovoltaïques, batteries révolutionnaires, chargeur ICT, éoliennes à deux pales, turbines volantes. Les concepts de Smart Cities offrent aux collectivités locales des solutions pour économiser leurs ressources et améliorer la qualité des services rendus aux usagers. Les pompes à chaleur sont également un excellent moyen de gagner en efficacité énergétique. Face à l’augmentation de la population urbaine et aux problèmes environnementaux – entre autres – engendrés par cette situation, ces outils numériques permettent aux villes de relever les défis qui se posent à elles en améliorant leur efficience énergétique et en optimisant le fonctionnement des services publics de l’énergie, des transports, ou encore de distribution de l’eau.

En vérité, c'est par la recherche d'une meilleure efficacité énergétique et d'une réelle volonté politique de mettre en œuvre la transition énergétique que nous pourrons garantir notre souveraineté et le bien-être de nos concitoyens.