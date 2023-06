Voici ce que Trump a promis s’il gagne en 2024

Trump a énuméré la liste de ses promesses de campagne pour la Présidentielle américaine 2024

L’ancien président Donald Trump a déclaré le 31 mai qu’il envisageait une célébration « spectaculaire » du 250e anniversaire des États-Unis s’il était élu, quelques jours après avoir promis de mettre fin à la citoyenneté de naissance pour les enfants d’immigrés clandestins.

Mais l’ancien président, l’un des principaux candidats du GOP, a fait une série d’autres nouvelles propositions politiques.

Célébration aux États-Unis

« Dans trois ans, les États-Unis célébreront la plus grande et la plus importante étape de l’histoire de notre pays : les 250 ans de l’indépendance américaine », a écrit M. Trump sur Truth Social. « C’est pourquoi, en tant que nation, nous devrions nous préparer à la fête d’anniversaire la plus spectaculaire. Nous voulons qu’elle soit la meilleure de tous les temps. »

La campagne de M. Trump a indiqué dans un communiqué de presse que l’ancien commandant en chef mettrait en place un groupe de travail de la Maison-Blanche, appelé « Salute to America 250 », chargé d’organiser des célébrations d’anniversaire dans tous les États-Unis entre le Memorial Day 2025 et le 4 juillet 2026.

« Je travaillerai avec les 50 gouverneurs, républicains et démocrates, pour créer la Great American State Fair, une exposition unique d’une durée d’un an présentant des pavillons des 50 États », a-t-il déclaré dans une vidéo, proposant un « festival légendaire » spécial et « unique » dans l’Iowa.

« Enfin, et surtout, je demanderai aux grandes communautés religieuses de l’Amérique de prier pour notre nation et notre peuple alors que nous nous préparons à cette occasion capitale », a également fait remarquer M. Trump.



« L’Amérique a été un pays soutenu et renforcé par la prière et par nos communautés de foi, alors que nous nous dirigeons vers les 250 prochaines années. Rassemblons-nous et renouvelons notre engagement en tant que nation unique sous l’égide de Dieu. »

Parmi les autres initiatives figurent les Patriot Games, un événement de type olympique pour les athlètes des écoles secondaires, et la réémission d’un décret visant à restaurer le National Garden of American Heroes (Jardin national des héros américains) de l’ère Trump, qui avait finalement été bloquée par le président Joe Biden.

Ce parc aurait rendu hommage à de grands Américains et à des personnages historiques, a déclaré M. Trump.

Le moment choisi par M. Trump pour faire cette déclaration n’est pas une coïncidence.

L’ancien président se rend dans l’Iowa pour une tournée de l’État, qui constitue un point de départ important pour les primaires du parti républicain en 2024.

« Ensemble, nous le construirons et ils viendront », a déclaré M. Trump à propos de l’événement proposé dans le parc des expositions de l’Iowa, en reprenant une citation du film « Field of Dreams« , qui a été tourné dans l’Iowa.

100 nouveaux Procureurs américains

La proposition de mercredi de M. Trump s’appuie sur les thèmes patriotiques qu’il a utilisés lors de sa campagne et de son administration en 2016.

En 2020, M. Trump a créé la Commission 1776 dédiée à l’éducation patriotique et aux leçons d’histoire, pour contrer le « Projet 1619 » du New York Times qui tente de recadrer la fondation de l’Amérique autour de l’esclavage.

Quelques mois auparavant, M. Trump avait également promis, dans une vidéo de campagne, de lutter contre ceux qu’il décrivait comme des procureurs de gauche « marxistes » et de « réformer » le ministère de la Justice, à la suite de l’inculpation de M. Trump par le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, pour avoir prétendument falsifié des documents commerciaux.

Alvin Bragg, procureur de Manhattan lié à Georges Soros.

S’il est élu, son administration nommera également 100 procureurs des États-Unis qui sont « l’opposé polaire » des procureurs qui ont reçu des fonds de campagne du milliardaire de gauche controversé George Soros.

« Alors que nous réorganisons complètement le ministère fédéral de la Justice et le FBI, nous lancerons également des enquêtes approfondies sur les droits civils des procureurs locaux marxistes », a déclaré M. Trump dans une vidéo publiée sur sa page YouTube, qui a été rétablie au début de l’année après une suspension de deux ans. « Et c’est ce que nous avons – ils sont marxistes dans de nombreux cas. »

Mettre fin à la citoyenneté de naissance

Cette semaine, M. Trump s’est de nouveau engagé à prendre un décret pour mettre fin à la citoyenneté de naissance pour les enfants nés de parents immigrés illégaux.

Il y a plusieurs années, M. Trump a indiqué qu’il prendrait ce décret, mais certains analystes juridiques ont déclaré qu’il ferait probablement l’objet d’importantes contestations juridiques, car la citoyenneté de naissance est essentiellement protégée par le quatorzième amendement de la Constitution des États-Unis.

Le site web de M. Trump indique : « [Trump] mettra à nouveau un terme à la remise en liberté sous contrainte, rétablira le maintien au Mexique et éliminera la fraude à l’asile. » « Dans les États coopératifs, le président Trump dépêchera la Garde nationale et les forces de l’ordre locales pour aider à l’expulsion rapide des membres de gangs et des criminels étrangers en situation irrégulière. » « Il mettra également en place un système d’immigration fondé sur le mérite qui protège la main-d’œuvre américaine et promeut les valeurs américaines. »

La fin du mur frontalier de l’ère Obama cède la place au mur plus haut de 30 pieds de l’ère Trump à la frontière entre les États-Unis et le Mexique près de Naco, en Arizona, le 6 décembre 2021. (Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)

Peine de mort pour les auteurs d’infractions liées à la drogue

Lors de l’annonce de sa candidature à la présidence, M. Trump a également proposé d’ appliquer la peine de mort à certains trafiquants de drogue, arguant que ces individus causent la mort et la destruction.

« Nous allons demander à tous ceux qui vendent de la drogue, qui sont pris en flagrant délit de vente de drogue, de recevoir la peine de mort pour leurs actes odieux », a déclaré M. Trump à l’époque.



« Parce que c’est la seule solution. »

Théorie critique de la race

En janvier, M. Trump s’est également engagé à supprimer le financement fédéral des écoles qui enseignent la théorie controversée de la race critique ainsi que des programmes d’études sur l’identité de genre.

Lors d’un discours prononcé à Davenport, dans l’Iowa, M. Trump a promis d’empêcher les athlètes transgenres masculins de participer aux sports féminins et de « rétablir les droits parentaux dans nos écoles ».

Un plan d’action prévoit également l’ouverture de nouvelles « enquêtes sur les droits civils dans tous les districts scolaires qui se sont livrés à une discrimination fondée sur la race ».

« Comme le dit l’adage, le personnel fait la politique et, en fin de compte, si des communistes aux cheveux roses enseignent à nos enfants, nous avons un problème majeur », a déclaré M. Trump au début de l’année.



« Nous sommes en fin de liste en matière d’éducation, et pourtant nous dépensons le plus, mais nous serons les meilleurs en matière d’éducation, où que vous alliez dans le monde. » – Politico

Grâces pour les arrestations du 6 janvier

Plus de deux ans après l’intrusion dans le Capitole, le 6 janvier 2021, M. Trump a déclaré le mois dernier qu’il gracierait un certain nombre de personnes qui avaient été condamnées à la suite de l’incident.

Il a précisé que ces grâces interviendraient « très tôt » au cours de sa présidence.

« Je suis enclin à gracier un grand nombre d’entre eux », a déclaré M. Trump lors d’une réunion publique organisée par CNN le mois dernier. « Je ne peux pas dire pour chacun d’entre eux, parce que certains ont probablement échappé à tout contrôle. »

De même, le principal rival de M. Trump, le gouverneur de Floride Ron De Santis, a également promis qu’il gracierait les personnes condamnées dans le cadre de l’intrusion au Capitole du 6 janvier.

M. De Santis a fait part de ses ambitions présidentielles lors d’une annonce faite à la fin du mois dernier.

Jacob Chansley lors de l’assaut du Capitol le 6 janvier 2021.

Arrêter et fouiller

M. Trump a également promis de demander aux services de police de tous les États-Unis de mettre en œuvre la politique du « stop-and-frisk », qui consiste à détenir et à fouiller les civils à la recherche d’objets de contrebande et d’armes.

Pendant des années, les services de police de la ville de New York ont utilisé cette tactique, qui a été décrite par un certain nombre de groupes d’application de la loi comme une politique efficace.

En 2013, un juge fédéral a jugé cette politique inconstitutionnelle.

Villes de la liberté

Dans sa proposition la plus ambitieuse, M. Trump a déclaré qu’il souhaitait créer un plan pour créer des « villes de la liberté » sur les terres fédérales et organiser un concours pour concevoir dix nouvelles villes construites autour de « ruches d’industrie ».

Il a déclaré que cette initiative constituerait un « bond en avant dans le niveau de vie américain ».

« Le président Trump a beaucoup de choses à accomplir », a déclaré Jason Miller, conseiller principal de la campagne, à la chaîne NBC au début de l’année, à propos de la vision de l’avenir de M. Trump.

« Il a une vision très claire de ce qu’il veut faire pour un second mandat. »

Domination énergétique

Trump a également déclaré qu’ il allait « libérer la production de ressources énergétiques nationales, réduire la flambée des prix de l’essence, du diesel et du gaz naturel, promouvoir la sécurité énergétique pour nos amis du monde entier, éliminer le Green New Deal socialiste et s’assurer que les États-Unis ne soient plus jamais à la merci d’un fournisseur d’énergie étranger. »

Criminalité

« Il n’y a pas de priorité plus importante que le rétablissement rapide de l’ordre public et de la sécurité publique en Amérique », peut-on lire sur le site Internet de sa campagne, qui ajoute qu’il s’attachera en priorité à « revitaliser les services de police et à rétablir la sécurité, la dignité et la paix pour les Américains respectueux de la loi ».

Il fournira un financement record pour l’embauche et la reconversion des policiers, renforcera l’immunité qualifiée et d’autres protections pour les policiers, augmentera les peines pour les agressions contre les forces de l’ordre, mettra les délinquants violents et les criminels de carrière derrière les barreaux, et enverra les procureurs fédéraux et la Garde nationale dans les communautés où la criminalité est élevée.

La course s’accélère

M. Trump a également intensifié ses critiques à l’encontre du gouverneur Ron De Santis après que celui-ci ait officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024 la semaine dernière, notant que certains sondages montrent que M. De Santis est distancé par M. Trump de plus de 30 points de pourcentage.

Cette semaine, l’ancien président a mis en avant un sondage qui montre que Trump devance DeSantis d’environ 42 points de pourcentage.

Arguant que De Santis manque de charisme, Trump a cherché à le faire passer pour déloyal après l’avoir soutenu lors de sa candidature au poste de gouverneur en 2018.

M. De Santis a commencé à s’opposer aux affirmations de M. Trump, affirmant que l’ancien président a trop de valises pour gagner en 2024.

Les sondages ont régulièrement montré que M. De Santis devance d’autres candidats républicains à la présidence, notamment l’ancienne ambassadrice des Nations unies et gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, le sénateur Tim Scott (R-S.C.), l’homme d’affaires Vivek Ramaswamy, l’animateur de radio Larry Elder et l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson.

L’ancien vice-président Mike Pence devrait également annoncer sa candidature à l’élection présidentielle dans les prochains jours, tandis que des rapports indiquent que l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui avait soutenu M. Trump et dirigé son équipe de planification de la transition en 2016, fera bientôt une annonce sur une éventuelle candidature pour 2024.

Au milieu des critiques de M. Trump, M. De Santis est apparu à plusieurs reprises sur Fox News pour des interviews sur divers sujets.

Cela a également attiré l’ire de M. Trump, qui a critiqué cette semaine l’ancienne attachée de presse de la Maison-Blanche devenue animatrice sur Fox, Kayleigh McEnany, pour s’être concentrée sur la campagne de M. De Santis.

