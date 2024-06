Vote Souverainiste. Fin des emberlificotages !

Les « 8 têtes de liste » n’ont fait qu’interpréter la même rengaine : OUI à l’Europe telle qu’elle est. Comme ces huit sont invités partout à « débattre », ils n’ont été là que pour jouer une pièce de théâtre d'ombres projetée sur un écran, formé par un cadre en bois et un drap blanc. Leurs ombres produites par leurs silhouettes, bien découpées et montées sur des baguettes, ont été manipulées hors champ. Des silhouettes d'acteurs, à jeux de mains, que l'on interpose dans un faisceau lumineux éclairant l'écran ; ainsi en pleine lumière sous les objectifs des caméras ce ne sont qu’ombres fantomatiques qui de leur bouche, ne sortent que lieux communs, petites polémiques vachardes et précieuses ridicules. Pour compléter le tableau, l’Attal fatal et le Micron ronron vont nous jouer une troisième mi-temps toute la semaine, sans se douter, ces apparatchiks, que plus personne n’en a rien à carrer de leurs prébendes de pré-carré… Sifflez seuls les rossignols, le peuple s’en contrefout !

Nous en sommes las ! Comme aux USA, le monde politique français se résume aujourd’hui à seulement deux pôles : des "républicains" et des "démocrates", tous deux tirant dans le même sens avec quelques nuances, histoire de faire croire que le pays vit dans une démocratie pluraliste. Fouettages de gueules et calembredaines, France, pays colonisé ! Il y a la droite socialement conservatrice et économiquement libertarienne. Proche des milieux d'affaires, elle compte très peu de soutiens chez les syndicats. La gauche, elle, s’est éloignée des milieux populaires et se rapproche par ses idées et ses leaders au bourgeois-bohème, d’où l'expression pour la résumer : « Avoir le cœur à gauche, mais le portefeuille à droite ». Ces deux pôles ont accouché d’une extrême droite qui partage énormément avec la droite, sauf son fonds de commerce qui est l’immigration. L’extrême gauche est quasiment inaudible et fait parfois des coups médiatiques qui réjouissent le populo, tel Poutou et en son temps le facteur Besancenot. Se baladant entre tout ce tohubohu, la LFI, qui, il est vrai, a des représentants qui savent rendre les coups… Mais comme un vieux boxer, ils sont acculés dans les cordes et ramassent plus d’uppercuts qu’ils n’en donnent contre la machine en face qui est surpuissante. Voilà le tour d’horizon de ces 8 famoso-famasa ! Les « petits partis » pour « eux » n’existent pas, ou sont là pour faire un peu de figuration, puis, le tour terminé, on les rentre dans la tite boite pour 5 ans en la bourrant bien de naphtaline. Le manège est bien rodé, et les quelques votants qui restent ne sont que des participants à une mascarade qui suivent et soutiennent leurs « Zhéros ». Toute cette indigestion ressemble à l’Eurovision, à une élection miss France ou le concours de la plus belle andouille de Vire… D’ailleurs, pourquoi pas de ces trois n’en faire qu’un seul ? De con-cours…

Pourquoi voter souverainiste ? Pour que notre pays sorte du foutoir qu'est devenue cette Europe dirigée par une coterie de non-élus corrompus jusqu’à l’os, d’un Parlement jouant les utilités et de technocrates concoctant des lois et règles ayant de moins en moins de sens ; enfin, les 500 millions de personnes du continent ne soient plus traits comme des vaches écornées. Seulement, pour toutes ces raisons, il faut sortir de ce binz et reprendre notre destin commun.

Qui sont les vrais, de vrais qui veulent nous en sortir ? Je dirais l’UPR et Les Patriotes, quant aux « autres », ils espèrent des circonvolutions qui constitutionnellement sont impossibles : les 27 doivent être d’accord avec aussi les 27 parlements de chaque membre… Ces deux partis, promouvant le Frexit, veulent la sortie de l’Europe, de sa monnaie, de l’OTAN et le retour aux frontières originelles. Ce sont les seuls sur l’échiquier qui demandent le Full Monty. Le petit plus, François Asselineau, serait assez chaud pour sortir de la mafia OMS. En lien, consultez la liste des partis qui veulent plus ou moins y être ou ne pas y être[i]

Un pays démocratique : doit : posséder sa monnaie nationale, son drapeau, son hymne, ses frontières, avoir la capacité du contrôle total de son budget, de ses droits sociaux, administratifs, militaires, éducatifs, retraite, santé, de son agriculture, de sa pêche, de son immigration, de la protection de ses importations et de ses entreprises ; avoir la capacité de signer des accords dans son intérêt propre, d’avoir la liberté de décider de son avenir à long terme… D’organiser ses élections en respectant la pluralité, voir ce que ne fait pas l’ARCOM.[ii] D’arrêter de gaspiller des milliards chaque année au budget européen, pour des pays de l’Est qui abreuvés de subventions ont le culot en plus de nous cracher dessus. Cet argent servirait à l’entretien des routes, des voies ferrées, des aéroports et permettrait de construire des logements sociaux. Être en Europe, c’est rejoindre la cohorte de pays ayant énormément de SDF, de mafias, de pauvres, de chômeurs, de violences et cette Europe joue sur ces déséquilibres pour faire monter les énormes disparités pauvres/riches ; il n’y a jamais eu autant de milliardaires en France, il n’y a eu jamais autant de gens sous le seuil de pauvreté. En bref, redevenir une nation adulte et souveraine qui prend les choses en main, qui va de l’avant et non pas cette espèce de nation devenue une préado irresponsable, devant suivre les directives d’un père fouettard corrompu et non élu, d’une feuille de route écrite par des multinationales dont les intérêts financiers sont patents, et de se retrouver mêlée à des conflits contreproductifs.

Si vous avez parcouru cette liste non exhaustive et pouvoir voir combien nous avons tous perdus, eh bien si la rage s’est emparée de votre personne ; alors comme dans le film Network de 1976, ouvrez les fenêtres et hurlez tous en même temps : JE VEUX FOUTRE LE CAMP, JE N’EN PEUX PLUS !!!!!!!!!!!!!!!

En bonus, voici des nouveaux slogans pour le Frexit ? – Un référendum ou rien ! - Tous aux abris, courez ! – Ras la patate de l’Europe, purée ! Sus à Macron, patapon ! - Loin de moi, ce bazar, mon cœur bat ! Et pour faire coucou au Brexit : Get the hell out of Europe !

Georges ZETER/ juin 2024

Vidéo : Macron : le Frexit est majoritaire en France (c’était il y a 6 ans)

Merci à « LVOLC », qui, sur un commentaire sur Agoravox de mon article (Bardella : un roublard surdoué en selfies) m’a envoyé un long commentaire qui a inspiré ce papier.