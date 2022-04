Voter la créature contre son réanimateur : voter Marine pour donner une leçon à Macron qui cultive l’extrême droite pour gagner…

A ceux qui n’ont pas compris cette photo qui peut choquer : il s’agit de la justice qui se fait hara-kiri face à une prise d’otage dont elle est victime. Tout ça pour dire qu’il ne faut jamais céder au chantage. Ce petit jeu malsain avec Marine Le Pen n’a que trop duré. Face à un Chirac qui n’avait aucune chance de l’emporter, Jospin a disparu de la scène politique à cause de Le Pen au second tour.



Depuis, certains ont compris l’utilité d’instrumentaliser l’extrême droite. 2017, rebelote et voilà encore qu’en 2022 on fait aux français le coup du vote utile contre l’extrême droite comme s’il s’agissait d’un parti infréquentable. Pourtant c’est l’extrême droite qui impose ses sujets et occupe l’espace médiatique. Avec les votes pour Zemmour, la France officiellement est à 30% d’extrême droite mais dans les idées, si on en juge par les sujets qui occupent l’espace médiatique, c’est certainement autour de 70%.



Les français semblent vouloir les idées de l’extrême droite sans les personnages qui l’incarnent. La droite française a voulu jouer à ce jeu jusqu'à perdre son âme : voilà le résultat moins de 5%. La gauche n’en parlons pas. Ce n’est pas les grands partis de droite ou de gauche qui sont laminés mais ceux qui les dirigent. Il n’y a pas de renouveau au niveau de l’élite de droite et de gauche et les partis sont verrouillés de l’intérieur.



Bilan quand le chef charismatique s’en va après avoir éliminé tous ceux qui pouvaient lui faire de l’ombre, ne restent que les seconds couteaux qui font la queue pour se présenter en prenant soin de verrouiller l’accès. De là le choix politique misérable. Le seul qui a la carrure face à tous ces bras cassés, c’est Mélenchon mais il a été diabolisé et au lieu de lui apporter leur soutien pour qu’il arrive au second tour, tous les petits partis des communistes aux verts sont allés faire campagne dans leur coin pour avoir quelques voix et dire « on existe ».



Voilà le résultat. Ce petit jeu avec Le Pen reprendra dans 5 ans, Mélenchon ne sera plus là, trop vieux pour cette culture du jeunisme. Le système derrière Macron sortira un autre oiseau, l’extrême droite sera alors à 40% voire plus et un jour quand on aura cultivé partout les idées de l’extrême droite, elle prendra le pouvoir.



Alors avant que cela n’arrive, pendant qu’il y a encore quelques gens éveillés, il aurait fallu que Mélanchon et toute la gauche même la droite appellent à voter Le Pen pour en finir avec cette prise d’otage dangereuse pour la démocratie qui consiste à jouer avec l’extrême pour rester au pouvoir. Même élue, la démocratie française permet par les législatives de dépouiller Marine Le Pen de tout pouvoir.



Au lieu de ça, on va assister encore une fois aux otages qui votent pour ceux qui se servent de l’extrême droite pour rester au pouvoir. Macron n’est pas un monstre, il est même plutôt sympa. Son problème c’est qu’il est trop petit pour France, il n’a pas les épaules d’un homme d’Etat capable de résister face à l’impérialisme américain comme un De Gaulle, un Mitterrand ou même un Chirac. C’est un oiseau sympathique biberonné à la religion des banquiers. Il est convaincu de ce qu’il fait. Pour lui la France est petite, elle doit s’aligner face aux grands américains protecteurs du monde occidental.



Macron est un tirailleur des USA. C’est un homme qui a du talent pour négocier des contrats des alliances mais il est faible quand les intérêts français et européens exigent de dire non aux USA et même à l’Otan comme l’a fait un De Gaulle. On l’a vu dans cette crise avec l’Ukraine. Bien au chaud à la présidence payé par l’impôt des français, il a osé dire « il vaut mieux grelotter un peu qu’avoir peur ». Pourtant ce sont les français et les peuples européens qui vont payer économiquement cette politique va-t-en-guerre contre la Russie. Les USA eux sont à l’abri de tout.



Poutine est certes un dictateur mais tout ce qu’il demandait c’est que l’Ukraine n’entre pas dans l’OTAN. Il fallait lui assurer que cela n’arriverait pas afin d’éviter la guerre et ses conséquences dramatiques. Poutine n’est pas éternel, il n’y avait aucune urgence à le provoquer. Ensuite, il faut vraiment être sans dignité pour imposer de graves sanctions économiques à quelqu’un, donner des renseignements militaires aux ukrainiens et bientôt des armes et continuer à lui acheter son gaz pour chauffer les européens.



Tout cela prouve l'incompétence du personnel politique de cette triste époque dangereuse pour tous...





VLANE AOSA