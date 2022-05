Washington veut défendre l’Australie contre la Chine

La Chine est le principal créancier des Etats-Unis, en même temps que son principal sous-traitant en matière de produits électroniques.

Quand les rois ne pouvaient plus rembourser leurs créanciers (Templiers, Lombards, Jacques Cœur) parce que la dette devenait exorbitante, ils les supprimaient. C’était le meilleur moyen qu’ils avaient trouvé d’effacer la dette. En fait, les deux parties concernées étaient responsables de la situation, et il ne faut pas blâmer que les rois, et de toutes façons, c’était la base de la pyramide qui en subissait les conséquences.

Pour la Chine, le problème c’est qu’il y a beaucoup d’habitants qui risquent de morfler pour les députés milliardaires qui tiennent les rênes. Et on dirait que ça a déjà commencé quand on voir le blocage de Shangai et de Pékin.