Xavier contre Xavier : la guerre des propagandes

Alors que le conflit Russie-Ukraine semble finalement entrer dans sa dernière phase, il est temps pour tout le monde d'en faire un petit bilan retrospectif. Je vous invite à relire vos propres commentaires de ces presques deux dernières années, et de vous demander - avec du recul - si vous aviez raison de participer ainsi à la guerre médiatique. Seuls avec votre conscience, jugez-vous vous même.

Si ce n'était qu'un jeu de combat, on pourrait en rire. Mais des centaines de milliers d'hommes, voire plus, ont déjà été brutalement mutilés ou trucidés, y compris des civils. Il s'agit d'une véritable guerre armée entre deux camps qui s'affrontent : l'Ukraine attaquée militairement par la Fédération de Russie.

Leurs relais propagandistes racontent alors, depuis bientôt deux ans, les évênements en opposition totale. Parmis eux deux francophones ont attiré mon attention. Ils se prénomment Xavier. Vous les connaissez sans doute puisqu'ils sont désormais relativement célèbres. Leurs narratifs présentent les leurs comme les gentils libérateurs contre les méchants oppresseurs.

Souvenez-vous bien de l'adage « La première victime de la guerre est la vérité ! ». Tout le monde est victime de propagandes quotidiennement, ne serait-ce qu'avec les publicités, et notre cerveau est cablé de sorte à croire vrai ce qui nous plaît le plus. Sortez de l'aveuglement des croyances, et voyez ce que vous voyez, sans idéologie, sinon vous resterez manipulables jusqu'à la fin de vos jours.

Se focaliser et s'indigner sur le tout dernier évênement tragique d'une longue chronologie d'actes politiques qui y ont mené est juste une preuve de manque de maturité et/ou de malhonnèteté intellectuelle. Mais la vertu ostentatoire, c'est plus facile. On se sent mieux dans le camp du bien, même si on ne comprend rien à la situation donnée. Que vous n'ayez été qu'un simple lecteur passif ou un activiste des réseaux, la dure réalité brutale et sans morale reste la seule juge à la toute fin.

La contre-offensive ukrainienne est définitivement actée comme un échec, plus personne ne dit le contraire. En ce moment même ce sont les Russes qui mènent de multiples assauts et regagnent du terrain. Parallèlement le soutien de l'occident se tarit, d'autant plus que les Etats-Unis d'Amérique semblent plus se préoccuper de la situation Palestine-Israël et se déchirent en interne sur l'envoi d'armes supplémentaires.

Toutefois le Xavier propagandiste du camp ukrainien n'en démord pas, il veut continuer la guerre en envoyant munitions et F-16 alors que la guerre est objectivement perdue. C'est sûr que c'est plus simple lorsqu'on n'a pas à se battre directement dans les tranchées.

Personnellement ça me dégoûte. S'il faut choisir un camp, ce ne sera pas celui des ukrainiens, ni celui des Russes, mais uniquement celui des prolétaires envoyés à la boucherie. Chaque jour qui passe entraîne son lot de morts en plus. Le très cher Volodymyr Zelensky a déjà hypothéqué son pays à des puissances étrangères. Qu'une intervention divine fasse gagner les ukrainiens ou pas, ceux-ci n'auront plus rien. Ils se battent avec honneur et courage mais ne gagneront que dalle ! Seuls les PDG de grosses boîtes internationnales vont toucher le pactole lorsqu'il faudra tout reconstruire. Pendant ce temps les prolétaires vont, après avoir sué sang et eau, comme d'habitude payer de lourds impôts sur leur travail, mais ça n'ira pas dans des services publics. Ben non, il faudra rembourser les dettes et tout sera privatisé et piloté par une petite bande mafieuse de profiteurs de crises qui n'auront, eux, jamais risqué leur peau. Alors par pitié, laissez au moins les prolétaires, garder leur vie. Ils n'y sont strictement pour rien dans tout ce qui est arrivé. Pour eux, merci d'arrêter de les inciter à se battre avec des promesses absurdes. Il va de soit que si c'est leur choix, en connaissance de cause, sans manipulation, je n'aurais rien à dire. Mais je doute qu'il reste beaucoup de gens comme ça encore en vie.

Pendant ce temps les supremacistes Européens tentent de finaliser la fédération totale des Etats européens en s'accaparant tous les maigres pouvoirs restants encore aux Etats et aux citoyens. Mais c'est pour leur bien ! Pour les valeurs européennes, le progrès et la démocratie, vous allez être envoyés à la guerre, bande de petits veinards ! Eh oui, il va bien falloir cacher l'échec total de leur politique économique et énergétique. Mais ça, c'est le sujet de mon prochain article.