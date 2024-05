Xi Jinping, l’ami de Vladimir Poutine...

"Le dimanche 5 mai : arrivée du président chinois en France, accueilli par le Premier ministre, Gabriel Attal. Une visite d’État pendant laquelle les sujets de tension et de discussion potentiels ne manquent pas.

L’accueil est protocolaire mais sobre pour l’un des hommes les plus puissants au monde, qui dirige la Chine depuis 11 ans. Xi Jinping, 70 ans, est le maître incontesté de la deuxième puissance économique mondiale. Toujours applaudi dans ses déplacements, c'est une mise en scène millimétré en Chine...

"Le parti communiste veut le bonheur des gens.", dit Xi Jinping.

Au-delà du culte de la personnalité qui rappelle celui de Mao, jamais un dirigeant chinois n’a concentré autant de pouvoir et aussi longtemps. Il a changé la Constitution pour rester président à vie s'il le souhaite et contrôle le parti qui dirige le pays."

Cela ne vous rappelle rien ? Vladimir Poutine a modifié aussi la constitution afin de servir ses intérêts et afin de rester au pouvoir... Qui se ressemble s'assemble : Xi Jinping n'a-t-il pas affirmé son amitié "sans limite" pour Vladimir Poutine ?

"La plupart des libéraux croyaient que Xi Jinping se lancerait dans des réformes politiques, mais, en réalité, ce qui s'est passé, ça a été une énorme déception, car, dès qu'il est arrivé, il a lancé une offensive contre les avocats et une offensive contre la société civile.", déclare Jean-Philippe Béja, sinologue.

"Un air débonnaire et une main de fer qui n'hésite pas à faire tomber des têtes. Des ministres, généraux et un ancien patron d'Interpol ont été arrêtés au nom de la lutte contre la corruption. Tout est musclé et lorsque l'ancien président est escorté hors de la salle du Palais du peuple, humilié publiquement lors d’un congrès, Xi Jinping reste impassible.

Mais des humiliations, le président chinois en a connues, dès son enfance : son père, ex-compagnon de route de Mao, est tombé en disgrâce. Xi Jinping s'est retrouvé alors exilé à la campagne pendant la révolution culturelle.

Aujourd’hui héritier du grand timonier, Xi Jinping resserre l’étau, à l’image de la reprise en main de Hongkong, où des manifestations sont interdites, comme dans le reste du pays.

Au Xinjiang, des Ouïghours apparaissent menottés, les yeux bandés. Pour la communauté internationale, c'est de la persécution, pour le pouvoir chinois, de la rééducation.

Tout le monde au garde à vous mais pas à l'étranger... le rival aujourd'hui : les Etats-Unis avec un Joe Biden qui ne mâche pas ses mots : "C'est un dictateur dans la mesure où il dirige un pays communiste, avec une forme de gouvernance très différente de la nôtre."

Les points de friction ne manquent pas : Taiwan, par exemple... pour Pékin, elle est chinoise, les Etats-Unis soutiennent la petite démocratie. Et bien sûr, aujourd'hui, l'Ukraine en guerre. La Chine n’a jamais condamné l’invasion des troupes russes en Ukraine, préférant mettre en avant son amitié "sans limite" avec Vladimir Poutine."

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2024/05/xi-jinping-l-ami-de-vladimir-poutine.html

Source :

https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/xi-jinping-en-france-un-chef-d-etat-inflexible_6526946.html