Xi Jinping. NO ! Tsing-Tsing pour Macron

La grenouille aussi grosse que le bœuf ? Ca se termine en canard laquais ou en daube. Tsing-tsing ! Veut dire « salut » en cantonais, ou à ta santé. Macron parti en Chine s’en est revenu bredouille de douille, et la France humiliée jusqu’au coude.

Sans surprise, et comme une habitude, ce pauvre Macron se fait balader par les grands de ce monde, qui pourtant s’efforcent de lui montrer la porte, et lui faire comprendre que : « Tu ferais bien d’abord de diriger correctement ton pays, avant de vouloir jouer dans la cour des grands ! » Ou bien, ils sortent les grands meubles, telle la table de Poutine lors des « négociations pour la paix », où le leader russe n’avait même pas pris la peine de venir l’accueillir sur le perron ; devait trop cailler ce jour là dehors, pour aller se refroidir les miches pour un rigolo made in France. Quant aux présidents américains, c’est tout juste s’ils à chaque fois n’ont pas sorti la laisse, pour aller faire pisser le caniche nain.

Macron, n’est reçu comme chef que par des mecs infréquentables : l’héritier d’Arabie saoudite par exemple, ou des présidents africains à vie qui lui font fermer sont clapet en public. C’est pour ça qu’après il traîne ses guêtres dans Kinshasa une bière à la main… Un arsouille aurait dit de Gaulle ! Il ne lui reste plus que des interviews chez Pif Gadget, et pourquoi Play Boy en seconde semaine de Schiappa ? N’osera pas Têtu Magazine, car les vieilles rombières arrêteront de voter pour lui… Et oui, on a l’électorat que l’on mérite !

Il est vrai que depuis 2007 ; les bachibouzouks à la tête de veaux de la France se sont succédés de manière régulière : Sarko et ses talonnettes et son Karcher, Hollande sa benoite bedaine et ses tours en scooter, et là maintenant un perruqué empoudré et enluminé… Le trio gagnant de la poisse intégrale ! Le grand Jacques nous manque, lui si franchouille, queutard, ripailleur et trousseur. Ces trois là n’auraient pas tenu 3 jours avé mam Bernadette Soubiroute ! J’vois le Poutine recevoir le grand Jacquot comme il l’a fait avec la Emmanuel… Il se serait pris la table sur le coin de la tronche le Vladi ! D’ailleurs, le mec du Kremlin admirait notre grande andouille française.

De ses petits poings serrés, Macron a bien tenté de glisser deux mots sur l’Ukraine, Xi, tout sourire lui a fait comprendre d’aller se faire caguer chez les australopithèques. Macron est revenu à la charge, pour demander à ce que la Chine ne fournisse pas d’arme aux Russes. Je suis certain, mais ca n’a pas été enregistré, Jinping a dû lui balancer comme toute réponse un gros pet sentant la fiente de pigeon cuisinée à la Sichuanaise. En même temps, Xi, donnait ses ordres pour aller menacer Taiwan, en faisant semblant d’écouter le ti coq gaulois, perché sur son tas de fumier.

Le Macron, souffre du syndrome de la vieille dame qui aurait trop forcée sur la laque pour faire tenir la perruque. Peut pas s’en passer, d’une maman rombiasse qui l’accompagne en lui prenant sa petite menotte ; l’est si sensible et fragile le petiot ! La Fräulein von Leyen dans son navion, pour une visite officielle en Chine. Cette non élue, corrompue jusqu’à l’os, « présidente » de la grosse commission européenne, était là au cas où le marmot bave sa bouillie de carottes. Elle le sait, il ne fait que conneries sur bêtises. Donc, elle a dû lui faire la leçon, lui faire répéter ses questions et surtout lui rappeler que les Chinois détestent se faire toucher et tripoter. Imaginez, être coincé entre la Bribri et la Castafiore germanique dans un vol Paris-Pékin… Le pauvre biquet doit encore cauchemarder, d’autant, qu’une autre harpie, la Borne Bornstein, dès son retour lui a pris la tête avec ces histoires de retraite dont il n’a rien à carrer. Lui est déjà à l’abri sur ce sujet, alors… Apres lui le déluge et ses luges Courchevélliennes.

Aussi dans le navion : des représentants des arts français… Priorité à la jeunesse ; Jean-Jacques Annaud, le réalisateur de 79 ans et Jean-Michel Jarre, le musico de 74 ans. Y’avait aussi, le constructeur Airbus, qui vient d'acter le doublement de sa capacité de production d'avions sur le sol chinois… Ce qui permettra à ces mêmes Chinois de piquer tous les secrets de fabrication de ces avions ; et comme la réciproque en recherches et développements ainsi qu’économique n’existe pas, c’est tout bénef pour Pékin. Il y avait aussi du beau, pardon du GROS monde : la 1ere fortune mondiale LVMH et la 1ere fortune mondiale femme, l’Oréal. Grosses galettes et vieilles dentelles font bonnes ententes pour ces pékins. En petit petit carnet rose : Rodolphe Delord, PDG du Zoo Parc de Beauval, seul site en France où l'on peut admirer des pandas, le parc animalier a vu en 2021 la famille s'agrandir avec la naissance rarissime de jumelles. Brigitte Macron est la marraine de l'un des ursidés.[i] N’était-ce point pendable qu’elle ne l’ait pu embarquer ?

Voilà, c’était le kinopanorama de la semaine de not président à dorer.

Georges ZETER/avril 2023