Y aurait-il un terrorisme licite / halal et un autre illicite / haram ?

Tolzan -> @Samy Levrai



Les religions ont sous-tendu l’histoire de l’humanité depuis la nuit des temps.

Ainsi, en Europe de l’Est, les Polonais étaient catholiques, les Russes orthodoxes, les Allemands protestants et il est indéniable que l’antagonisme religieux explique en bonne partie les guerres à répétitions entre ces peuples malgré, par exemple, que Polonais et Russes sont des peuples frères slaves. En Europe du Sud, l’Empire ottoman musulman fut stoppé aux portes de Vienne, mais envahit et occupa les Balkans. Il ne faut pas non plus oublier le conflit centenaire entre musulmans et Arméniens.

Concernant le Moyen-Orient, il est le théâtre du conflit millénaire entre les religions chrétienne, juive et musulmane. La guerre entre chrétiens et musulmans a débuté avec les invasions arabes dès le VIIe siècle, s’est poursuivie au Moyen-Orient et n’a jamais vraiment cessé.

Il faut être aveugle ou totalement de parti-pris pour ignorer que le confit actuel en Palestine a une dimension religieuse. Il est le dernier épisode d’une guerre millénaire entre juifs et musulmans. Cela n’explique pas tout, mais l’ignorer conduit à une grave erreur d’analyse géopolitique.