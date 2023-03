"Cui bono ?" se demandait toujours le célèbre Lucius Cassius (que le peuple romain considérait comme un juge très honnête et très sage) dans les affaires qu'il instruisait : "A qui cela profite-t-il ?" »

En se posant cette question, des esprits malcieux, et décidément simplistes, en avaient déduit hâtivement que l'Oncle Sam aurait pu commanditer le sabotage du gazoduc Nordstream, dans la Mer Baltique, pour fourguer ses propres produits ! Mais que nenni. Aujourd'hui, les services de renseignement américains suggèrent qu'un groupe pro-ukrainien serait responsable de cette lâche forfaiture.

Le quotidien allemand Die Zeit et les radios ARD et SWR ont relayé cette semaine une information selon laquelle les enquêteurs auraient pu reconstituer en grande partie comment les pipelines reliant la Russie à l'Allemagne ont été sabotés dans la nuit du 26 septembre 2022. Sans dévoiler leurs sources qui seraient officielles, les médias ont affirmé que cinq hommes et une femme avaient utilisé un yacht loué en Pologne par une société ukrainienne pour exécuter le plan.

Le New York Times a également rapporté mardi dernier que les services de renseignement américains évoquaient l'action d'un groupe pro-ukrainien derrière les explosions.

Le très sérieux Times britannique a déclaré que ce n'était pas le président américain Joe Biden et ses principaux collaborateurs qui avaient organisé ni même autorisé l'attentat.

Ces différents déclarations font suite à un article publié le mois dernier par le journaliste d'investigation Seymour Hersh, qui accusait les États-Unis d'avoir organisé l'affaire sous couvert d'un exercice de l'OTAN. Selon M. Hersh, des plongeurs norvégiens auraient aidé des plongeurs américains à placer les explosifs déclenchés à distance sous les pipelines. Washington et ses alliés avaient aussitôt réfuté ces accusations.

Le ministre allemand de la Défense, M. Boris Pistorius, a déclaré qu'il avait lu les informations "avec grand intérêt", mais a mis en garde contre des conclusions hâtives : "Nous devons clairement différencier s'il s'agit d'un groupe ukrainien qui a agi sur ordre de l'Ukraine ou à l'insu du gouvernement", a-t-il déclaré aux journalistes.

Le ministre ukrainien de la Défense, M. Oleksii Reznikov, a rejeté toute idée susceptible de laisser penser que l'attaque aurait pu être ordonnée par Kiev. Il a déclaré aux journalistes : "C'est un compliment pour nos forces spéciales, mais nous n'en sommes pas les acteurs."

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, M. John Kirby, a refusé de commenter le rapport du New York Times, en mentionnant que les enquêtes menées par le Danemark, l'Allemagne et la Suède étaient toujours en cours.

De son côté, le porte-parole du Kremlin, M. Dmitri Peskov, a dénoncé les derniers développements diffusés par les médias sus-mentionnés comme une manipulation coordonnée destinée à maquer l'indentité des véritables organisateurs de l'opération. Il a déclaré : "Les cerveaux de l'attaque terroriste veulent clairement détourner l'attention." Le Président Vladimir Poutine et ses collaborateurs ont accusé directement les États-Unis d'avoir organisé les explosions du pipeline.

M. Jan Oberg, directeur de la Transnational Foundation, a déclaré qu'une fois que le reportage de M. Hersh serait confirmé et le rôle des forces de la marine américaine prouvé, « les Européens se réveilleraient et comprendraient enfin qu'ils ne partagent plus d'intérêts avec les États-Unis. .”

Bon, alors, "cui bono" ?