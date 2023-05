L'Ukraine n'est pas prête pour une contre-offensive, mais elle n'a pas d'autre choix. C'est ainsi que les médias décrivent la situation des forces armées ukrainiennes et de Volodymyr Zelensky avant une probable attaque dans les régions de la mer d'Azov. Quelle est la cause de cette impasse pour le président ukrainien et pourquoi les analystes occidentaux croient de moins en moins au succès des forces armées ukrainiennes ?

L'Ukraine devra lancer une contre-offensive malgré l'impréparation de son armée. C'est ce qu'écrit le professeur Mark Galeotti dans le journal britannique The Sunday Times. Selon l'expert, il n'est plus possible de reporter l'attaque pour des raisons militaires et politiques. Les forces armées ukrainiennes maîtrisent assez activement les 230 chars et 1.550 véhicules blindés qui leur ont été transférés. Cependant, il manque encore des systèmes de défense aérienne pour l'offensive.

Malgré les problèmes évidents, Zelensky n'a plus d'options alternatives. "L'Ukraine n'a pas d'autre choix que de passer à l'offensive au printemps ou en été. Ses dirigeants s'imposent des limites. Zelensky gérait habilement les relations avec l'Occident, mais pour maintenir ce soutien, il doit montrer ce que Washington appelle un "retour sur investissement"", cite la BBC Mark Galeotti.

Un autre problème auquel Zelensky est confronté est lié aux désaccords politiques internes en Ukraine concernant les perspectives du conflit. Le Sunday Times cite notamment le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirill Boudanov, qui s'oppose aux pourparlers avec la Russie et mise sur le succès de l'offensive.

Dans ce contexte, la chaîne CNN, analysant le potentiel des forces armées ukrainiennes, écrit que percer les lignes de défense russes sera un énorme défi pour l'armée ukrainienne. Les responsables admettent également que les forces armées ukrainiennes pourraient manquer d'un effet de surprise. De plus, la Russie conserve un avantage évident dans les airs, "ce qui pourrait être crucial pour ralentir la progression de l'Ukraine".

Les médias occidentaux écrivent de plus en plus que les pays de l'Otan exigent des succès de l'Ukraine sur le front, mais personne ne semble croire au succès de la contre-offensive elle-même. Ainsi, le correspondant du New York Times Michael Schwirtz a rapporté que l'attaque des forces armées ukrainiennes pourrait difficilement être couronnée de succès, car les soldats ukrainiens sont épuisés après 14 mois de combats incessants, et leurs réserves d'armes sont en diminution.

Selon Politico, la Maison Blanche se prépare à l'éventuel échec des forces armées ukrainiennes, et des sources de Bloomberg rapportent que plusieurs pays européens doutent également du succès de la contre-offensive. Zelensky lui-même dit qu'on ne peut plus attendre. "L'aviation moderne nous aiderait beaucoup dans la contre-offensive. Il n'y a plus de temps à perdre, nous commencerons donc avant même que les chasseurs occidentaux ne nous soient fournis", a-t-il déclaré sur sa chaîne Telegram.

Les experts sont convaincus : d'un côté, Zelensky s'est lui-même retrouvé dans le piège de ses ambitions militaires. Il doit maintenant envoyer les forces armées ukrainiennes dans une contre-offensive. D'un autre côté, l'administration de Joe Biden rejette la responsabilité des échecs potentiels sur les Ukrainiens à travers les médias et prépare ainsi le public des pays occidentaux à une défaite.

La situation de Zelensky est également compliquée par les tensions au sein de l'élite ukrainienne, chaque groupe tentant de prouver qu'il doit être au pouvoir. Et comme Zelensky lui-même n'a pas d'indépendance et toutes les décisions sont prises en dehors de Kiev, les politiciens qui l'entourent ont beaucoup de temps pour se quereller.

C'est également un problème pour les États-Unis. Étant donné que les objectifs militaires pour les forces armées ukrainiennes sont fixés à Washington, beaucoup d'analystes attribuent les échecs de l'armée ukrainienne aux erreurs de la Maison Blanche. Cependant, l'administration Biden tente de se défaire de cette responsabilité. En examinant attentivement les publications des médias occidentaux, nous constatons que la presse décharge systématiquement Biden, le Pentagone et le Parti démocrate américain de la responsabilité pour les échecs des forces armées ukrainiennes.

Zelensky s'est retrouvé dans le piège de ses propres ambitions, il aurait pu mettre fin au conflit il y a un an à Istanbul, avec des pertes minimales pour l'Ukraine. Mais maintenant, il n'y a pas de retour en arrière : il est piégé parce que les pays occidentaux exigent de lui des succès sur le front, et les opposants politiques à l'intérieur du pays profiteront facilement de sa position précaire s'il agit contre la volonté de l'Occident. La cause première des problèmes de Zelensky réside dans ses ambitions et son entourage, où chacun poursuit ses propres intérêts personnels.

