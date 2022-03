Zelensky le pompier-pyromane et Poutine le pompiste

"Question. De quelles invasions, de quelles menaces s’agit-il ?

L’Occident européen a envahi les peuples russophones et la Russie par ses produits de consommation pour mieux vivre et avec ses idées et envies de libertés pour tous. En réponse, la Russie de V Poutine se sent obligée d’envahir l’Ukraine et de combattre son peuple par ses armes militaires avec ses ambitions de servitudes et ses idées de soumissions pour tous.« »" la Russie de VP n’a rien à offrir qui séduise les peuples de l’Europe de l’est. Donc il lui reste la méthode de la menace puis celle de l’usage de la force, jusqu’à l’emploi de l’arme nucléaire tactique. Cet emploi est recommandé dans les manuels de la stratégie russe, bien que datant du Pacte de Varsovie. Un général de division peut ainsi décider à lui seul de l’emploi des armes ABC pour un effet de surprise consécutif à une première frappe. Bonjour chez nous dans l’heure qui suit !!!!!"

Nous vous engageons à lire A Dugin et vous aurez défini pourquoi l’invasion selon la mode Poutine et quelles conséquences nous attendent. Selon nous très instructif. L’affirmation russe de prendre le contrôle des villes témoigne à la fois de la faiblesse poutinienne et des horreurs que les armées russes vont continuer d’aggraver. C’et individu est un intime de VP et il paraît qu’il lui donne des conseils....