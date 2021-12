Zuckerberg ! Bezos ! Gates ! Brin .. Vous pensez à rien ? J’insiste

Et vous les banquiers ? et vous les informaticiens ? Vous pensez jamais à rien ! Serions-nous naïfs au point de croire que ce que je vais suggérer très-clairement ci-dessous n'existe pas encore ? .. trente ans après la mondialisation de l'Internet et son passage en grand-public .. ! Et toi ? Jean-Michel ? " L'inventeur de l'Internet en France" .. Aurais-tu raté des milliards pour toi et la Compagnie Bancaire en passant à côté de l'idée hyper-simple que je vais décrire ci-après ? Des milliards.

Oui, je pèche peut-être par grande naïveté ! Qu'on me le dise alors, qu'on me le montre, qu'on me ridiculise.Ce serait mérité

De quoi s'agit-il ? .. Pour faire des milliards, pour aider des multitudes, pour tout revoir ? .. Pour installer une innovation sans précédent, pour lancer une révolution sur la "Web" !

Jean-Michel Billaut, il y a trente ans, a été un Guide Suprême pour faire connaïtre l'Internet naissant à la France entière, et en populariser l'usage. Non sans mal .. Les visionnaires n'ont qu'à se taire.

De l'immense difficulté d'être visionnaire. Jugez plutôt par un exemple concret..

Mon oncle Bébert avait rejoint les pionniers : esprit vif et innovant, il avait eu l'idée, début des années 90, de retenir 4000 noms de domaines : Air-France.com, EDF.com et .fr, SNCF.COm ! ... First-in First-fit : premier arrivé, premier servi .. La SNCF - sujet de maintes de mes sollicitudes actuellement - n'a enregistré son nom de domaine qu'en septembre 96. Le WHOIS fait foi.2 ou 3 ans plus tard !

Vous voyez la situation ? Aucun des 4000 mastodondes, 4 ans après, n'aurait osé se ridiculiser en allant, par voie de "Justice" aller chercher des poux dans la tête de mon tonton Bébert, au fin-fond de son pays lorrain .. D'ailleurs, ils n'en auraient pas eu la possibilité juridique ces Goliath, ces gros. Et puis, le ridicule peut tuer le système, ils le savent..

Ils auraient, ces retardataires intrinsèques.. négocié ! discrètement .. 10 000 le coup par 4 000 : vous voyez ?

Mais, pour mener à bien l'opération, il aurait fallu le soutien des banques : à l'époque, pas de "Kiosque", les connections par lignes "T1", chères ! Et puis, il aurait fallu aligner et payer une équipes de jeunes motivés .. et puis, il aurait fallu acheter ces domaines, pas au prix actuel de 12 Euros par an hein ..

Aucune des banques sollicitées n'a compris.

Bébert, en plus, s'était ruiné dans la mise au point de catalogues électroniques, contre un "Gros" justement, dont le PDG était - précisément - le président du tribunal de commerce appelé à juger.

Venons-en à la géniale idée

Vous savez tous ce que sont les boutons "J'aime" .. les "like"

J'ai regardé leur histoire sur Wikipédia .. ce que vous pourrez faire pour vérifier ..

Jusqu'à présent ils ne servent pas à manier de l'argent directement.

Maintenant, imaginez, simple comme bonjour :

Vous êtes sur un site, quelconque, d'artistes, de producteurs d'idées et d'opinions, de présentations de projets .. sur des espaces de pauvres, de désherités, de débutants .. Il y en a des centaines de milliers ! évacuez Fachebook et autres tyrans et sac à pub de la Toile, et vous voyes un bouton "j'aime", "I like" nouveau style, inédit :

J'aime vos créations l'artiste, j'aime vraiment !

J'aime vos idées l'intello, j'aime vraiment !

J'aime vos annonces, prophète, j'aime vraiment !

J'aime votre ire le complotisse, j'aime vraiment !

.. Un bouton : "j'aime", mais nouvelle génération

Et là ! vous cliquez - le comptage on s'en balance - Vous cliquez .. et celui que vous aimez reçoit 1, 2 ou 3 Euros .. ou plus si affinités

Sans process fastidieux de paiement, sans risque aucun, sur l'instant ... je vous explique comment.

Une nouvelle structure mondiale - appelons-la CAC40.org par exemple - s'est créée, avec l'appui d'une banque de bon aloi, Bona Fide, connue et reconnue. Cette nouvelle compagnie permet deux choses simples :

de se créer, pour Monsieur - ou Madame - "tout le monde" un petit portefeuille de quelques dizaines de dollars - ou d'Euros, sécurisé, rechargeable dans le temps, à volonté D'offrir à tous, sans discrimination, gratuitement, sur tout site Internet, la possibilité d'installer ses boutons "I like" nouvelle génération

Cela fonctionne ensuite comme cela :

Vous passez sur un site dont vous aimez le contenu Vous voyez un bouton "I like" nouvelle génération Vous cliquez Et apparaît alors un petit tableau 1 euro ? 2 Euros ? Trois Euros ? Plus Vous faites votre choix. Votre petit portefeuille sera débité automatiquement sans autre forme de procès, et le propriétaire du site que vous aimez crédité

Dis ! Lecteur ! .. ça existerait déjà ?

L'Internet est une économie de petits montants et de grandes masses disait Billaut .. Il est temps.

A mes amis Artistes, lanceurs d'alertes, "complotisses", à tous ceux susceptibles d'être "aimés"

