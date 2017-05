Les envahisseurs : la navrante parodie de Marine Le Pen...

On se souvient de cette série télévisée, venue d'outre-Atlantique, qui connut, en son temps, un grand succès : Les envahisseurs...

On a en mémoire le scénario de ce feuilleton : un soir, alors qu'il s'assoupit au volant de sa voiture, David Vincent est témoin de l'atterrissage d'une soucoupe volante. Depuis cet instant, il essaie, par tous les moyens, de convaincre ses semblables de combattre ces extraterrestres qui sous une apparence humaine envahissent insidieusement la Terre, afin de la coloniser.



Marine Le Pen en a fait une parodie étonnante, lors du débat qui l'a opposée à Emmanuel Macron.

Une parodie au cours de laquelle elle a joint le geste à la parole...

Cette séquence a marqué les esprits...

Afin de railler les propos du candidat d'En Marche sur les militants du FN, Marine Le Pen s'est hasardée dans une réplique, mêlant gestuelle théâtrale des mains, roulements d'yeux et voix tragique pour se moquer de l'inquiétude supposée que ses militants susciteraient selon Emmanuel Macron.



"Quand vous disiez : "Regardez ! Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes ! Ils sont sur les réseaux sociaux, les envahisseurs," le tout accompagné d'un rire sarcastique, d'un geste évocateur et planant, d'un regard diabolique et allumé...

Un numéro de théâtreuse qui paraît en lui-même inquiétant...



En revoyant cette séquence, on se dit que Marine Le Pen en fait trop, qu'elle n'est plus dans la course à la Présidentielle, mais dans une cour de récréation en train d'amuser quelques camarades complices de son jeu...

On se dit que la candidate perd les pédales, qu'elle n'a plus le sens de la retenue et de la dignité qu'implique la fonction Présidentielle.

Face à elle, on a pu remarquer l'oeil étonné et le regard inquiet du candidat Emmanuel Macron...



De fait, cette scénette incongrue paraît troublante, inadaptée en la circonstance...

Elle se retourne contre la candidate, tant elle est surjouée, décalée et bizarre.



Marine Le Pen jouant le rôle du Diable qui divise, sépare, inquiète : c'est une image qui l'a souvent desservie.

Et voilà qu'elle joue, à merveille, le rôle du Diable...

Voilà qu'elle entre dans la peau du personnage...



Le rire qui ponctue la fin de cette réplique vient compléter le tableau d'une candidate qui semble n'avoir rien à dire, rien à répliquer face à son adversaire...

Un rire appuyé, surjoué, encore, où l'on perçoit comme un malaise : celui d'une Marine Le Pen qui se cantonne dans un rôle au lieu d'argumenter, avec sérieux et rigueur.







Vidéo :