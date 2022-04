200 €, vraiment ?

Je viens de recevoir les professions de foi pour la présidentielle. Sur celle de Le Pen, je lis “rendre près de 200 €/mois en moyenne aux familles françaises”. 200 € ! C'est Byzance ! Voyons cela de plus près.

Remarquons préalablement qu'il est écrit "en moyenne".

Remarquons aussi qu'il est écrit "près de 200€/mois" et pas "200€/mois". Du coup, on ne connaît pas le montant qui serait "rendu".

Détaillons maintenant les mesures listées dans la profession de foi.

Première mesure : “dès mon élection, je baisserai massivement les taxes sur le gazole, l'essence, le gaz, le fioul, l'électricité.”

OK, mais moins de taxes, c'est moins de recettes pour l'État. Il faut donc aussi baisser massivement les dépenses. Lesquelles ? L'armée ? La police ? La justice ?

De plus, si j'ai bien compris, ces mesures s'appliqueraient aveuglément à tous, y compris à ceux qui n'ont aucun problème pour payer leur facture d'énergie. Où est la justice là dedans ?

Deuxième mesure : “Je réduirai également les tarifs des péages”

On lui souhaite bon courage avec les avocats des sociétés d'autoroutes ! En fait, pour réduire les péages, il faudra que l'État compense intégralement le manque à gagner auprès de ces sociétés. Cela fera donc de nouvelles dépenses pour l'État, dont on vient pourtant de réduire les recettes.

De plus, cette mesure bénéficierait exclusivement aux usagers des autoroutes. Ceux qui vont au boulot en R.E.R n'en verraient pas la couleur !

Autre observation sur ces deux premières mesures : elles ne sont absolument pas chiffrées. Si l'essence baisse de 1% et les autoroutes de 1,5%, Marine Le Pen aura tenu ses promesses.

Troisième mesure : “(je) supprimerai la redevance audiovisuelle”

Ça ne mange pas de pain, car celle-ci sera forcément supprimée. En effet, la redevance est collectée avec la taxe d'habitation, laquelle est en train de disparaître. Il devient donc impossible de la recouvrer.

Quatrième mesure : “(j') allégerai les frais de succession"

actuelle, pour un héritage en ligne directe de 100 000 €. Pour avoir une idée de l'économie réalisée, je suis allé sur le simulateur officiel des droits de succession , et j'ai calculé ce que je devrais payer, avec la fiscalité, pour un héritage en ligne directe de 100 000 €.

La réponse est ZÉRO !

Autrement dit, cette mesure ne bénéficierait pas du tout à la grande majorité des français, mais seulement aux plus riches.

Oh ! En relisant, je m'aperçois qu'il est écrit dans la profession de foi "frais de succession" et non "droits de succession". En fait, comme vous le voyez sur le site officiel, les "droits" et les "frais", ce n'est pas pareil.

S'il s'agit des frais de notaire, ceux-ci sont détaillés ici . Pour le coup, vous n'économiserez pas grand chose.

Il faut bien lire les professions de foi !

Cinquième mesure : “(j') appliquerai la priorité nationale pour l'accès à l'emploi, au logement et aux aides sociales”

Là, j'ai un peu du mal à voir le lien avec les 200€/mois, mais si j'ai bien compris, ceux qui n'ont pas la nationalité française deviendraient chômeurs, SDF et seraient privés d'allocs. Voilà qui nous promet une société sûre et apaisée !

Cette proposition part du principe que les immigrés seraient un coût pour la société. En fait, d'après l'OCDE, l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte à l'État ( source ). Si une telle mesure était prise, ne doutons pas que de nombreuses plaintes seraient déposées afin que les immigrés soient aussi dispensés d'impôts et de cotisations, ce qui pourrait annuler les gains espérés.

Sixième mesure : “J'aiderai les entrepreneurs à augmenter les salaires”

Là, il n'y a pas cinquante possibilités :

1ère méthode : l'État paye une partie des salaires du secteur privé, mais c'est impossible puisqu'on a baissé ses recettes avec la première mesure.

2ème méthode : on diminue les cotisations sociales. Mais attention ! Cela veut dire qu'on baisse les recettes de la Sécurité Sociale. Il faudra donc baisser aussi les prestations sociales, ce qui provoquera la hausse des tarifs des mutuelles. On prendrait donc dans votre poche gauche ce qu'on mettrait dans votre poche droite.

À moins, bien sûr, qu'on se contente de baisser les impôts sur les sociétés, en espérant que les entreprises en profiteront vite pour augmenter les salaires (il faut toujours espérer). On n'en saura rien !

Au final, tout cela me fait un peu penser aux pubs des forfaits box, pour lesquelles il faut toujours lire ce qui est écrit après l'astérisque !

À bientôt, pour de nouvelles lectures de professions de foi.