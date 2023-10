Entre la peste et le choléra

@Mélusine ou la Robe de Saphir.



"... Le combat sera civilisationnel. Entre philistins barbares et le plus haut degré de la culture et de la civilisation dans le monde...«

Bonjour, Mélusine.

D’habitude je suis un peu écoeuré de voir tout ce monde vous moinser et je vous porte systématiquement un petit coup de plus...

Mais, ainsi que le souhaite Cénabum dans son texte, la seule attitude humaine me semble de ne pas jeter de l’huile sur le feu de ce conflit, qui pourtant concerne, qu’on le veuille ou non, chacun des citoyens de ce Monde.

Difficile de rester indifférent.



Vous prétendez que les Musulmans veulent faire disparaître les Juifs de la surface de la Terre, puis un peu plus loin, vous appelez à la Guerre Sainte contre les Musulmans et Palestiniens »Philistins barbares« . Et à l’union avec l’Etat d’Israel »le plus haut degré de la culture et de la civilisation dans le Monde«

Je vous épargne l’historique de la colonisation des Palestiniens par les Juifs, que je ne connais pas par coeur.

Mais je ne suis pas tout à fait d’accord avec votre terme »Philistins barbares« pour désigner les Palestiniens, en quoi seraient ils barbares ? Ils sont surtout victimes, depuis plus de soixante ans, d’une colonisation de leur Pays. Colonisation qui s’accompagne de brimades collectives et individuelles, attaques de colons, entraves à leurs activités économiques, entraves à leurs libertés, de circulation, d’expression, du droit à la santé... et j’en passe. Et surtout, le blocus de Gaza qui dure depuis de longues années, et confine des millions de personnes sur une minuscule bande de terre. Malgré toutes ces misères qu’on leur fait, au contraire, les Palestiniens ont su garder un visage humain.

Il serait injuste de tenter de les déshumaniser afin de pouvoir les massacrer en toute impunité.



Je ne suis pas tout à fait d’accord, non plus, pour qualifier comme vous le faites Israel de phare »plus haut degré" de la culture et la civilisation dans le Monde.

Pour la simple raison, selon moi, qu’un état colonisateur n’est ni juste ni civilisé.

Partout ailleurs qu’en Palestine et en Israel, la colonisation c’est fini depuis longtemps. Les peuples se sont soulevés, et ont obtenu le droit à disposer d’eux-mêmes sur les terres de leurs ancètres.

Sauf en Israel, ou une diaspora Juive mondiale soutient cette colonisation dans chacun des Pays ou elle vit, et a toujours réussi à monter le Monde entier contre les Palestiniens..

Voilà, je ne voulais pas en arriver là, à mettre les points sur les i, mais vous m’y avez obligé, Mélusine, avec votre discours fleurant bon le slogan guerrier.



