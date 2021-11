Honneur à la résistante Noëlla Rouget

@Dark trooper

Et que la conclusion de cette digression made in Beni non non le résistant c’est que la vaccination infantile est inutile parce que la maladie n’est pas dangereuse pour l’enfant.

Amen !

Il ignore simplement les notions de réservoir infectieux. Mais on a bien compris que la santé publique c’était pas son fort.

Pour des résistants qui se battent pour le bien commun, vous avez surtout des raisonnements d’individualistes craignant pour leurs médiocres libertés. Je ne peux plus aller en terrasse ou au cinéma, prenons le maquis camarade !

« meme pas foutu d’ utiliser le nom de parotidite ... »

Mais bien sûr, tout le monde dit qu’il a une céphalée pour dire « j’ai mal à la tête »