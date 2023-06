Hybridation démocratique

Vieille rengaine. Le changement passera-t-il par les urnes, en fait ?

A chaque élection les journalistes déplorent la montée de l’abstention comme les profs qui déplorent que « le niveau baisse ». Quand verra-t-on les cailloux ?





Certains, comme l’auteur y voient la preuve que la « démocratie » est malade. D’autres l’interprètent comme une méfiance à l’égard du processus électoral et une forme de lucidité populaire face à un système politique qui met en œuvre la domination sociale par la classe bourgeoise, ce que Coluche avait traduit par : "Si voter changeait quelque chose il y a longtemps que ça serait interdit."





Déjà, en mai 68, les manifestants scandaient en chœur « élections piège à cons », après que de Gaulle ait dissout l’assemblée et retrouvé une majorité encore plus forte alors que le pays (les « citoyens », dirait l’auteur) s’étaient mobilisés et qu’ils étaient passés à l’action avec le soutien de la majorité des organisations syndicales et politiques.





Le référendum de 2005 a montré que, quand la majorité des électeurs votent NON, le résultat concret est la réalisation de ce qu’ils ont rejeté.





Il ne s’agit pas seulement du phénomène baptisé « majorité silencieuse » qui supposerait que ce ne sont pas les forts en gueule qui sont les plus nombreux, mais des gens sages et discrets (ou trouillards), il s’agit avant tout d’une manipulation des masses avec des outils de plus en plus sophistiqués empruntés au marketing et à la publicité et financés par des moyens privés dont ne disposent pas les opposants (la « gauche » réformiste de Hollande n’étant pas une opposition à Sarkozy ou à Macron). La recette qui a le mieux fonctionné pour les présidentielles depuis la dernière élection de Chirac est le « réflexe républicain » supposé « faire barrage » au « danger que représente l’extrême droite ». On ne change même pas la marionnette de l’épouvantail.





Ce qui est en train de se passer, c’est une obsolescence non programmée du produit « démocratie » qui permet de faire croire au « peuple » que c’est lui qui gouverne. Les ficelles sont de plus en plus visibles et le castelet du théâtre de Guignol se fendille ? Mais ce n’est encore pas ça le plus désespérant : la mise à disposition d’outils aussi addictifs que les smartphones et internet est en train de transformer la population en toxicos totalement sous contrôle, et on ne voit pas d’où pourrait venir un sursaut. La seule consolation (mais ce n’en est pas une= c’est que les dominants et les manipulateurs sont aussi accros que leurs victimes au piège qu’ils leur ont tendu. Alors, on peut simplement s’attendre à ce que tout s’écroule quand la dégradation sera assez avancée. Mais que sortira-t-il des décombres ? L’écroulement du monde romain a débouché sut la féodalité. Progrès ou régression ?