La Démocratie : un ’’animal’’ politique d’un autre monde, d’un autre temps ?

La Démocratie, fille aînée de l' Égalité et du Respect, survivra-t-elle au Libre-Échange ? Pour développer sur cette idée, je me suis inspiré d'un des dix chapitres du livre de l'historien et économiste Emmanuel Todd « Après la Démocratie » (1) , chapitre intitulé : « Le libre-échange contre la Démocratie »

J'avais depuis quelque temps le sentiment de l'affaiblissement de la ''démocratie universaliste'' dont la France semble être bien seule à brandir l’étendard. Et je découvre ce livre qui a déjà largement analysé ce terrain.

Nous autres démocrates toisons les totalitaires, attardés et marqués du sceau du Mal. Mais par quel miracle nos ''démocraties'' tiennent-elles encore debout ? De quoi demain sera-t-il fait ?

Voici le plan de cet Article :

> La France : une société en crise

> Les différentes formes de Démocratie

> Le libre échange travaille contre la Démocratie

>> La France : une société en crise

Pourquoi avons-nous si souvent le sentiment de la médiocrité des leaders que nous avons pourtant élus ? L'idée de Todd est que nos leaders ne sont pas élus en dépit de leurs déficiences, mais grâce à elles.

Car notre société est habitée par une accumulation de traits au final incompatibles avec une saine démocratie : faiblesse-médiocrité de l'architecture idéologico-religieuse / stagnation-dégradation du niveau éducatif / agressivité envers des minorités / croissance des inégalités économiques / instabilité des structures familiales / situation de dépendance vis-à-vis de l'étranger (USA mais pas que).

La stabilité sociale dépend alors beaucoup de la capacité de maintien d'une certaine sensation de bien-être (ou de moins de mal-être) dans la population.

Si l'alphabétisation mène lentement à la démocratie, l'émergence d'une importante ''classe'' culturellement éduquée tendra à fragmenter la société. Car ces derniers auront tendance à vivre-penser entre eux. Et différentes particularités tendront en outre à stratifier cette 'classe'. Quand ces strates s'expriment, cela alimente la confusion dans le bon peuple.

Ce qui résulte de tout cela est un affaiblissement diffus des valeurs d' Égalité et de Respect. Et, parallèlement, une montée des thématiques inégalitaires, qui fleurissent à toute occasion, avec, en figure de proue les aspects ethno-culturels (on est chez nous,...).

>> Les différentes formes de Démocratie

On parle de La démocratie, mais il y en a plusieurs, dont les Valeurs implicites peuvent être bien différentes de l'une à l'autre...

> ATHENES (V s. av JC)

L'égalité entre athéniens s'exprime en contraste avec les ''populations extérieures'' que sont les esclaves, les métèques et les étrangers.

Notons que le citoyen athénien avait nécessairement père et mère athéniens. Sur le temps long, l'endogamie ne semble pas leur avoir été favorable.

> L' AFRIQUE DU SUD

Les discriminations raciales ont à présent formellement disparu. Il n'en demeure pas moins que la répartition des richesses reste marquée par le statut précédent. Ainsi, 10% de la population possède 80% des richesses. L' Afrique du Sud apparaît être le pays le plus inégalitaire au monde (sur 164 pays analysés – ref. SACU)

> LES USA

Curieusement, le racisme a fondé la démocratie Américaine. En effet, « C'est la présence de deux groupes parias, les Indiens et les Noirs, qui a permis de fixer hors du peuple blanc l'idée d'inégalité et de définir une égalité interne au groupe. » (1) Le racisme a donc permis de gommer les multiples différences entre les blancs.

Les discriminations officielles-formelles n'existent plus aux USA.

> L' ALLEMAGNE

La société allemande était alphabétisée de longue date, mais restait accoutumée au principe d'inégalité du fait de sa structure familiale traditionnelle (droit d'aînesse). Comme pour les USA, le principe d'exclusion d'une catégorie a ensuite favorisé le progrès du principe d'égalité.

> ISRAEL

Comme pour les USA et l'Afrique du Sud, Israël est le fruit de la colonisation. Pour lui aussi, la catégorie de ''parias'' Arabes (Musulmans et Chrétiens principalement) (dorénavant nommés ''l'ennemi') permet l'établissement d'une démocratie formellement parfaite pour les Juifs. Israël évolue à présent vers une théocratie démocratique. En cela, il s'intègre au club des autres théocraties Arabes de la région.

Un intéressant Article de ORIENT XXI permet de mieux comprendre pourquoi les Israéliens ont pu penser que « les Palestiniens n'existent pas ». (2)

> LA FRANCE

Elle est « un peu seule en Europe avec sa démocratie 'universaliste' qui ne se définit pas , en théorie, contre un autre, étranger ou inférieur. » (1) Pour combien de temps ? Les 'ferments' en action ne semblent-ils pas orienter la France à suivre le chemin des autres démocraties, en passant donc par exemple entre diverses solutions, par la case des ''parias'' non-Chrétiens aux droits distincts ?

Ma foi, l'expérience montre que c'est une solution techniquement claire, compréhensible, assez facile à 'vendre' puis à gérer, une fois les règles assimilées. La période semble aussi assez favorable : plutôt hostile à certaines minorités, dans une ambiance d'idées de 'choc de civilisations', qui permettent en outre de détourner l'attention des problème économiques...

>> Le libre échange travaille contre la Démocratie

La théorie économique libérale soutient que l'ouverture aux échanges commerciaux entre pays est mutuellement avantageuse. Mais, dès 2005, Erik Israelevicz montrait que la Chine change le monde, rebat les cartes. Et Emmanuel Todd d'ajouter que « les gens sérieux devraient avoir le courage de nous dire à quel niveau de revenus s'établira l'équilibre entre salaires européens, chinois et indiens. » … en précisant que le système français n'y résisterait pas. Ce n'est pas un scoop : dès 1933, Keynes disait dans un Article que le libre-échange pouvait, en certaines circonstances, être une erreur.

En effet, « le libre échange non régulé favorise aussi sûrement que l'autarcie totalitaire la haine entre les peuples » : une guerre économique sans fin, qui induit chez nous une chaîne ininterrompue de réformes structurelles.

Le résultat de la globalisation économique et financière s'est ainsi manifesté par une envolée des inégalités, une pression négative sur les revenus et l'apparition de ''poches de pauvreté'' en occident. Les premiers touchés (les ouvriers et les jeunes) ont été les premiers à contester la globalisation. Les 'élites' sont restées aveugles et sourdes. Il y a pour cela des raisons structurelles, que le livre analyse.

Pour la FRANCE, trois chemins possibles semblent se dessiner :

> Tout d'abord la voie de la démocratie ethno-culturelle, que l'on a abordé il y a peu. C'est simple et facile à expliquer : il y a les ''vrais citoyens'', clairement identifiés (ex : les Chrétiens) et les autres qui ont des droits moindres. Les conditions psychologiques de rejet des minorités ne sont pas loin d'être remplies : nous avons presque un pied dans cette voie.

> Il y a aussi la voie de la suppression du Suffrage Universel. En mode 'soft' bien sûr. On a aussi déjà un pied dedans... On pourrait appeler cela un nouveau système de ''gouvernance'' moderne.

C'est une option déjà ''testée'' : transférer certaines décisions stratégiques à un niveau supérieur (Europe) à des membres qui sont cooptés (non élus) à ces postes. Les ''vrais citoyens'' conservant un droit de vote direct ''efficace'' pour les élections municipales ou régionales. Ce type de 'système' est un terreau idéal pour certaines minorités actives, qui peuvent y prospérer par cooptation, et, à terme, imposer leurs vues aux peuples à travers le 'système'. Sans complot aucun. Voir Article en (4).

Une combinaison de plusieurs options peut aussi ''faire le job''. Par exemple, instaurer le suffrage universel indirect ; ou bien encore introduire un mécanisme qui permet, ''en mode 'intelligent'', de réduire le nombre de candidatures .

Avec, au besoin, le vote électronique obligatoire...

> Enfin, « Le protectionnisme, dernière chance de la Démocratie Européenne. »

« La démocratie planétaire est une utopie. La réalité, c'est, à l'opposé, la menace d'une généralisation des dictatures. »(1) Aujourd'hui, la France ne peut plus agir seule dans son coin : le libre-échange l'a profondément affectée. Pour nous en sortir, il faut le faire en groupe.

Plutôt que de servir l'application aveugle d'un Système de libre-échange mondial (qui dessert l'Europe) pourquoi ne pas travailler sur un système de quasi libre-échange en Europe, tourné vers l'intérêt de ces mêmes peuples européens.

C'est recentrer la science politique sur « la nécessaire correspondance entre espaces économiques, sociaux et politiques . » (1) Vider Bruxelles de sa substance. Remonter le niveau des salaires en Europe. Regagner la confiance de nos peuples.

La troisième voie est donc de construire une Europe moins soumise et plus indépendante, plus soucieuse des intérêts de ses peuples. Pas seulement par le verbe, mais d'abord par l'action sur les fondamentaux : travailler dans le dur, reconstruire là où nous avons eu la faiblesse de céder.

« L'Europe pourrait décider, si les nations les plus importantes le voulaient, de devenir un espace de régulation économique se protégeant des importations et des délocalisations vers les pays à bas salaires. » (1) … ou vers les pays offrant des aides importantes... Ou toute autre intervention servant les intérêts réels de court et de long terme pour les peuples européens.

Ce qui rendrait ''Bruxelles'' non plus un facilitateur du Libre échange mondial, insensible aux intérêts des peuples européens, mais un lieu qui réoriente l'économie en faveur des peuples européens, les réconciliant ainsi avec l'Europe.

Pour ce faire, il faudrait changer de lieu . Bruxelles est infestée de Lobbies (40.000 ? 50.000 lobbyistes ?) qui pensent et servent du ''prêt-à-signer'' à ceux qui ont été cooptés là. Ces lobbies ne travaillent pas pour nos peuples européens, ni pour la démocratie... (3) Il faudra changer complètement les règles.

https://s.ouest-france.fr/labs/grand-format/lobbyistes-bruxelles/

JPCiron

