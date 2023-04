Libre-échangisme ...

@Parrhesia

Bonjour Parrhesia,

Et Merci pour vos encouragements.

Pour ce qui est des personnalités à soutenir, je n’en vois guère : notre Système a produit des gens bons pour le buzz, et généralement incompétents pour le business. D’où les centaines de Lobbies qui orientent nos oies dans le sens qu’ils choisissent. D’où des dizaines de Cabinets de Conseil qui travaillent pour l’étranger. D’où des ’’conseillers privés’’ qui naviguent en eau trouble. C’est comme ça surtout en France, mais aussi ailleurs en Europe.

Je le disais aussi dans un autre Article : « »l’expérience montre que les Européens sont faibles par leurs représentants (aux niveaux tant national qu’européen) qui se laissent gentiment embobiner dans tous les domaines par émissaires divers et lobbies trans-nationaux. C’est ce que j’appelle de la corruption intellectuelle XXL... ou de la prostitution, c’est selon. Parler des écuries d’Augias serait excessif, mais rend quand même de l’idée d’ immensité de la tâche de ’’nettoyage’’ des dégâts occasionnés... et à venir.« »

Dans cet environnement, les ’’Leaders’’ s’attaquent toujours d’abord aux effets des problèmes, et n’affrontent les problèmes que le dos au mur. indécrottables !

Que les autres en profitent, je peux comprendre...

Pour revenir aux potentiels capables d’affronter et traiter les problèmes pour délivrer des solutions, ils peuvent gagner dix ou cent fois plus en travaillant pour un Grand Groupe. Et c’est bien plus gratifiant d’arriver à ’’monter des Projets complexes’’ plutôt que de passer son temps à discuter avec des gens qui ne font que regarder en arrière.

C’est ce que j’ai fait : on m’a proposé un job dans une boite Américaine, puis plus tard dans une société britannique en UK. Et une partie de mes enfants se sont vus proposer des jobs intéressants aux USA >> ils y achètent leur maison >> leurs enfants parlent déjà mieux Américain que Français... et ils feront leur vie là-bas. Et seront de loyaux Américains, comme il est juste !

J’avais aussi des amis qui se sont installés en Belgique, ou en Suisse.

Je pense que la France est sur un mauvais chemin. Mais, comme tout le monde, je peux me tromper. Et j’espère même qu’une case manquante me fait dire des bêtises...

Les Français réclament plus de démocratie, mais le résultat est qu’on en aura toujours moins. Je ferai peut-être un article là-dessus, bien que ce qui intéresse les gens, c’est plutôt le buzz du jour.