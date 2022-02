Impuissance …

@Mellipheme

Dans les documents de l’OTAN, notre pays est officiellement déclaré directement comme étant la principale menace pour la sécurité euro-atlantique



Et il vient de confirmer l’objectivité de l’affirmation

ont une fois de plus réitéré leurs formulations mémorisées selon lesquelles chaque État a le droit de choisir librement la manière d’assurer sa sécurité et d’adhérer à toute alliance et à tout groupement militaire.



c’est exactement ce que la russie revendique pour elle même, mais qu’elle n’acceptera jamais pour ses anciennes colonies

le génocide dont sont victimes près de 4 millions de personnes

Poutine n’a pas hésité une seconde a faire tuer des centaines de milliers de tchétchènes, on estime qu’il y a eu 15000 morts dans le donbass .D’autre part, un génocide, ce ne sont pas des bombardements lointains .Il y a des millions de russophones en ukraine, et aucun nettoyage ethnique en cours .Le recours systématique aux termes nazis et génocide est démagogique et ne sert qu’à jsutifier l’injustifiable, précisémment ce que font les américains depuis des décennies

La Russie a tout fait pour préserver l’intégrité territoriale de l’Ukraine

Comme annexer ses territoires un par uns, et maintenant tout le pays, après avoir maintenus des pouvoirs corrompus (autant que l’actuel !) et inféodés a la russie pendant des années .C’est tellement hypocrite que c’est incroyable comme déclaration, l’ukraine est la francafrique de la russie

la nature agressive et nationaliste du régime qui a pris le pouvoir à Kiev, ne change pas

La c’est carrément l’hopital qui se fout de la charité .Poutine est en place depuis 25 ans, a la tête d’un régime qu’on ne peut que qualifier de nationaliste et agressif

En d’autres termes, les choix en matière de sécurité ne doivent pas constituer une menace pour les autres États

Dit celui qui menace son voisin depuis dix ans déja pour finir par annexer son territoire .L’Ukraine est censée faire quoi si elle ne veut plus être une colonie russes ?? si elle ne veut plus se sentir menacée ?? encore une fois, poutine n’hésite pas a imposer aux autres ce qu’il estime injustifiable pour son pays

Voila, j’ai analysé une vingtaines de lignes .C’est un ramassis d’autojustifications hypocrites, de contradictions et de malhonnêteté .