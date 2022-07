La rafle du Vel d’Hiv, 80 ans plus tard : les heures sombres de notre histoire...

Les heures les plus sombres,c’est aussi quand on euthanasie les « vieux » en ehpad au prétexte d’une grippette qu’on ne veut pas soigner classiquement, quand on empoisonne volontairement une bonne partie de la population d’un pays en la persuadant d’un danger inexistant et qu’on en cache les conséquences, quand on met à l’index, puis à la rue et au chômage les gens qui ne pensent pas de la manière autorisée, quand on prive d’enfance et de joie de vivre toute une génération de petits en leur reprochant d’être un danger mortel pour leurs grands-parents (assez cons pour le croire...) et bien d’autres vilénies actuelles qui ne feront pas l’objet d’un article du cabinet-conseil .

Comme disait un comique (mis à l’index), il y a des souffrances plus graves que d’autres, et toutes les morts ne se valent pas dans certains cercles...

D’où une certaine hiérarchisation (qui rapporte gros) et le passage sous silence de la souffrance du peuple au Yémen par exemple, qui ne rapportera pas un sou aux descendants vu que....