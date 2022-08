Je n’ai jamais cru totalement à la vacance des élites, à une supposée bêtise ou ignorance qui les rendraient aveugles à la tragédie.

Je suis par contre persuadée de leur égoïsme, de leur tout-pour-ma-gueule et rien pour les autres, ce qui est un trait de toute espèce animale au fond, et la condition de sa survie en milieu hostile. Le monde n’est ni juste ni égalitaire, la loi du plus fort sera toujours la règle, et là les plus égoïstes et donc les plus forts, c’est eux !