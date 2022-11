La guerre en Ukraine n’a rien à voir avec l’inflation !

[v] https://www.boursorama.com/bourse/matieres-premieres/cours/_NG/

Essence : double racket des salariés

La hausse du prix de l’essence a été un déclencheur du mouvement des gilets-jaunes. Nous avons vu que les travailleurs exclus des villes sont les plus dépendants à l’essence et subissent plein fouet les augmentations. Par un hasard de calendrier, la forte contestation sociale qui commençait à poindre dès fin 2018, sévèrement réprimée par le gouvernement, s’est arrêtée brutalement à cause de la pandémie qui était censée décimer l’humanité ces deux dernières années. Le fait d’enfermer les gens chez eux, leur a donné l’impression de faire des économies, mais surtout, leur faire croire qu’ils couraient un danger mortel à respirer le même air que leur voisin a diminué la volonté de se rassembler.

On note que depuis 2021, le prix de l’essence est remonté en flèche, bien au-dessus que pendant la crise des gilets-jaunes. Le prix de l’essence subit des hausses bien plus fortes que l’inflation générale.

Les vendeurs de pétrole justifient toujours les hausses de prix de l’essence en invoquant les hausses de prix du baril de pétrole[i].

Il est vrai qu’à chaque fois que le baril augmente, le prix à la pompe augmente d’autant. En revanche, lorsque le prix du baril baisse, le prix à la pompe est loin de baisser autant. On a pu constater que lorsque les barils sont devenus gratuits en mai 2020, le prix à la pompe en France n’a fait que retrouver son niveau de 2016[ii] : 1,26 € le litre.

Les journaux[iii] accusent habituellement les taxes d’empêcher les prix de baisser. La raison invoquée est que les taxes représentent 60 % du prix de vente. Cela n’a absolument aucun sens. Si une taxe est un pourcentage du prix de vente, alors les hausses et les baisses ne dépendent pas des taxes. Dans ce cas, si l’essence était vendue 0 €, il y aurait 0 € de taxe. Ce n’est pas une question de pourcentage trop élevé, mais du fait que la taxe concernant l’essence appelée TICPE est un montant fixe par litre d’essence, et pas un pourcentage du prix de vente. En ce moment, la TICPE est à environ 0,70 € par litre[iv]. Le prix de l’essence ne peut pas descendre en-dessous, même si le baril est gratuit. Mais en plus, pour qu’il soit rentable de distribuer de l’essence, il faut pouvoir payer la totalité de la chaîne d’approvisionnement, du transport et des personnes qui font la distribution. Ce cout est estimé à 0,10 € par litre par l’UCIP[v]. En ajoutant la TVA sur ces prix fixes, on obtient environ 1 € par litre. C’est le prix minimum en dessous duquel il n’est pas rentable de vendre de l’essence, même avec un baril gratuit. Pendant la période où c’est arrivé, en mai 2020, l’essence est descendue au minimum à 1,26 € le litre, laissant une marge confortable aux géants du pétrole. La raison est tout simplement que les vendeurs de pétrole ne sont pas en concurrence, et que les consommateurs sont captifs. Il n’y a pas des pompes à tous les coins de rue détenues par des indépendants. Seuls quelques gros poissons possèdent des stations à essence, et les consommateurs sont captifs de la station essence la plus près de chez eux ou de leur trajet. Tout le monde à l’habitude de payer cher l’essence dans les stations des autoroutes, ou à Paris, et de ne pas voir le choix. Chacun peut constater que la hausse du prix du pétrole ces dernières années a permis à ces géants de générer des superprofits[vi]. En conclusion il n’y a pas d’inflation naturelle du prix de l’essence. Il y a d’abord l’État qui décide faire artificiellement monter le prix de l’essence avec des taxes, pour ramasser de l’argent sur le dos des travailleurs qui habitent en périphéries des villes (mais les politiques s’en foutent puisque leur électorat est composé de cadres de centre-ville et de retraités). Il y a aussi des grands groupes qui s’en mettent plein les poches, parce que l’État les laisse faire.

Attardons-nous quand même sur la TICPE et en particulier sur la décision politique de mettre en place une taxe carbone en 2014[vii]. Cette taxe a fait augmenter les coûts de production de certaines énergies dites « carbonées », comme l’essence ou le gaz. Cette taxe fait partie intégrante de la TICPE et permet de lui donner une justification écologique. La vraie raison de la mise en place de cette taxe carbone a été dévoilée par le gouvernement Macron, dans le Projet de Loi de Finance 2019[viii] . On peut lire : « et enfin l’allègement supplémentaire, au 1er octobre, de 4 points des cotisations sociales employeurs au niveau du Smic dans le cadre de la bascule CICE. Ces baisses de prélèvements seront partiellement contrebalancées par la poursuite de la montée en puissance de la fiscalité sur le tabac et de la fiscalité écologique, ainsi que par la suppression de la niche fiscale pour certains usages du gazole non-routier. » La taxe carbone a, en fait, été mise en place pour payer le CICE. Faisons donc un petit récapitulatif sur le CICE.

Le CICE, crédit d'impôt pour la compétitivité et l’emploi, était un avantage fiscal permettant aux entreprises de payer 6 % d’impôts en moins pour tous les salaires inférieurs à 3 000 € net mensuel. Ce cadeau directement dans la poche des entreprises coûtait 20 milliards d’euros par an à l’Etat. Aujourd’hui ces avantages sont directement écrits dans la loi puisque le gouvernement a définitivement baissé les impôts des entreprises. D’après les économistes les plus en faveur du dispositif, ces 20 milliards d’euros annuel permettraient de sauver chaque année 100 000 emplois. Avec 20 milliards d’euros annuel, on paye plus de 400 000 personnes à 3 000 € net par mois. Il aurait donc été beaucoup plus efficace de créer 400 000 postes dans les associations sportives pour les enfants, de personnel éducatif spécialisé dans le handicap, de personnel soignant pour personnes âgées etc. Le CICE est un des plus gros gaspillages d'argent public jamais organisé, avant 2020.

Sur les 3,8 milliards d’euros gagnés par l’Etat en 2016 sur la taxe carbone, 3 milliards ont été affecté au CICE. Donc cette « taxe carbone » n’a pas le moindre rapport avec l’écologie. Plutôt que les entreprises payent des impôts sur le salaire brut des employés, ce sont les employés qui, en dépensant leur salaire net pour se chauffer l’hiver, ou pour remplir leur réservoir d’essence pour aller travailler, payent la taxe carbone. La taxe carbone c’est un transfert des impôts des entreprises vers les salariés. La hausse du prix de l’essence depuis 2014 sous couvert d’écologie, est un cadeau fiscal au patronat. L’inflation qui en résulte est juste le résultat d’un cadeau du gouvernement, payé par les salariés.