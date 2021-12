Les mini-réacteurs et l’avenir de l’industrie nucléaire française : en marche vers le désastre ?

@Opposition contrôlée

Dans le process industriel, il est plus facile de fabriquer un réacteur dans une usine et de le transporter sur une barge que d’amener les pièces sur un chantier et de construire sur place.

C’est valable pour la qualité de construction et aussi pour son cout.

Pour ce qui est du réseau : il est maillé avec les importation de courant et comme la consommation d’électricité va en augmentant, il n’est pas certain que ce maillage déjà très obsolète fonction dans l’avenir. Des coupures de courant en Bretagne et dans les Alpes Maritime ca existe lors de période de grand froid ou de sécheresse. Et c’est essentiellement du à la fragilité du réseau.