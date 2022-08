Devenir des espèces marines sous l’effet du réchauffement climatique

On dirait que ça ennuie beaucoup de monde qu’on n’ait pas peur, ou pas assez à leur goût...Pourtant, ils y mettent du leur, avec le concours gracieux de volontaires... Tant pis, on préfère aimer, la vie, et tout le reste, faudra vous y faire...



Un nouvel article d’alerte rouge (ça fait toujours son effet, le rouge) à propos du réchauffement climatique, théorie non prouvée, paravent commode pour ne pas parler de la pollution des mers avec les particules fines de plastiques, qui elle est bien réelle et a des coupables aisément identifiables puisque détenant les leviers industriels mais aussi ceux de la presse, d’où la diversion...

Une autre théorie non prouvée, communément admise par rabâchage scolaire, la théorie de Darwin (dont il disait lui-même qu’il faudrait la prouver à l’avenir... on attend encore) est l’objet de ce documentaire . On nous a menti sur tellement de choses, une de plus, une de moins...

https://crowdbunker.com/v/NYo4DkbJW9E