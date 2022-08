Diana, la Princesse du peuple.

Almageste (arabisation du grec ancien Μεγίστη / mégistè signifiant la plus grande ou la très grande)

Claude Ptolémée

. Elle constitue la somme des connaissances les plus avancées de l’Antiquité en mathématiques et en astronomie.

Elle est la cause des morts subites et du mal qui emporte les femmes en couche. Elle est la protectrice des chemins et des ports, des très jeunes enfants et des Etait-elle ou non enceinte ??? Paix à son âme...