BRICS : Un bouleversement géopolitique majeur !

Et pourtant, ce face à face constituant, en fait, les fondements mêmes de l’actuelle conjoncture politico-stratégique planétaire dans son ensemble, dans son actuelle marche en avant.

Mais si le bloc mondialiste s’oppose, ainsi, symétriquement, au bloc continental eurasiatique dans la perspective du combat déjà commencé pour la domination finale de l’histoire à sa fin du monde, il n’en reste pas moins certain qu’une profonde dissymétrie se manifeste, en même temps, entre la conscience qu’ont d’elles-mêmes les deux instances géopolitiques antagonistes fondationnelles de l’histoire mondiale en cours.

Car le bloc de la conspiration mondialiste des États-Unis se trouve être totalement conscient — par l’intermédiaire de ses instances de commandement central occulte à Washington, qui contrôlent tout — de sa propre identité politique, de son propre destin et de sa propre volonté de destin, d’un destin hégémonique planétaire en cours d’accomplissement. Dissimulée derrière ses structures de couverture et de diversion stratégique, la conspiration mondialiste avance en pleine connaissance de cause, suivant un front de desseins projeté loin en avant.

Par contre, suite à un long et profond travail, intérieur et extérieur, d’aliénation subversive contre-identitaire, le bloc continental européen, de son côté — hormis les quelques foyers à demi-clandestins de conscience et d’action géopolitiques — n’a pas, à l’heure présente, pour ainsi dire par la moindre conscience collective d’ensemble de son identité propre, de son identité abyssale ni de ses destinées finales, ni même de son actuelle situation de subordination et d’empêchement, de mise subversive en infériorité face à la mobilisation totale de la conscience suractivée qui est celle de la conspiration mondialiste des États-Unis.

Cependant, si les centrales occultes de Washington agissent, comme il apparaît de plus en plus que ce fût le cas, en fonction d’une conscience profondément, dramatiquement accomplie des enjeux ultimes de l’actuelle conflagration pour la domination finale de l’histoire et du monde, et suivant des plans politico-stratégiques d’ensemble extrêmement concertés, le seul barrage fait à leurs desseins hégémoniques planétaires reste, aujourd’hui, celui de la présence, dans leurs chemins, du “Grand Continent” eurasiatique en train de s’éveiller à une conscience révolutionnaire de sa propre identité et de sa secrète prédestination suprahistorique.