Gauche radicale et analyses géopolitiques

Comment se fait-il que certains partis, organisations, mouvement ou association de gauche dite radicale sont aussi déconnectés des problèmes géopolitiques, et reprennent quasi systématiquement les propos et les soi-disant analyses des experts des médias mainstream ? Est-ce que parce que nombres d’entre eux viennent de mouvances trotskistes, et ont encore des comptes à régler avec Staline et l’URSS et de tout ce qui s’y rattache, même si la Russie d’aujourd’hui n’est plus communiste ? Quant à la Chine, la juger avec nos lunettes, notre morale et notre mentalité occidentale, est le meilleur moyen pour se planter. J’avoue ne pas comprendre le manque d’analyses de ces organisations, ni le recul nécessaire qu’il faut avoir sur de nombreux problèmes internationaux. Ils n’hésitent pas par leurs déclarations à se rapprocher des positions macronistes de la droite ou de la gauche de gouvernement (les deux étant identiques). Leurs postures fait, qu’en plus, ils légitimisent, par la même occasion, les positions impérialistes transatlantiques dominées par les USA. Dans ce petit monde, seule Lutte Ouvrière a une position réaliste, cohérente et conforme à ses idées.

Ayant milité plusieurs années au NPA, je partage leurs positions et leurs analyses concernant la société capitaliste, la défense des services publics, le partage des richesses produites par les salariés, et la remise en cause de la main mise sur l’économie et la finance par la Grande Bourgeoisie et l’oligarchie libérale de notre pays. Mais je les trouve particulièrement naïfs sur les événements se déroulant à l’étranger, ils confondent leur désir avec la réalité. Dès que les médias relaient des manifestations dans un pays étranger que nos dirigeants considèrent comme hostiles, de nombreux militants sont enthousiastes car ils associent ses évènements aux prémices d’une révolution et d’un changement imminent de société. Il ne leur vient pas à l’idée que dans ces pays, les services occidentaux entretiennent des réseaux prés à amplifier ou à fomenter des troubles, si une contestation (fut-elle légitime) apparait. Bien sûr, leur raisonnement est qu’actuellement, les peuples du sud souffrent d’un impérialisme occidental, et que si un impérialisme est remplacé par un autre, le peuple de toute façon continuera à souffrir … donc, wait and see comme dirais l’autre.

Vous avez compris que l’autre impérialisme dont on parle c’est ceux de la Russie et de la Chine. Première question : qu’est-ce que l’impérialisme ? Deuxième question : ces pays sont-ils impérialistes ? Je crois que répondre à ces questions est primordial. Ensuite, comment peut-on juger et comparer des pays qui interviennent à la demande de gouvernement avec des pays qui en ont été les colonisateurs et les occupent depuis plus de trois cent ans ? Comment en arrive-t-on à la situation ou les pays colonisés s’émancipent de nous de manière brutale ? Que se passerait-il si ces pays qui rejettent la domination colonialiste, ne se rapprochait pas de pays capables de les protéger ? Répondre à ces questions serait hyper intéressant, mais malheureusement, la plupart des gens et des militants jugent d’après notre mentalité occidentale, forgé malgré nous par un sentiment de supériorité, un brin d’arrogance et une méfiance que l’on nous a inculquer, depuis longtemps, vis-à-vis de la Russie et de la Chine.

J’étais encore militant au NPA lorsqu’il y a eu l’intervention militaire en Libye. Pour eux il fallait immédiatement décréter une zone d’exclusion aérienne, et condamner le régime libyen qui avait bombardé et mitraillé des manifestants pacifiques, faisant 6000 morts dans une ville au sud du pays. Lorsque j’ai demandé « quelles sont les sources », on m’a répliqué que cela importait peu, mais que vu la gravité des faits on ne pouvait que condamner. On a su par la suite que le bombardement par les avions de Kadafi sur sa propre population était une fake news pour justifier une intervention occidentale. En 2016, une Commission d’enquête parlementaire britannique, a établi que cette guerre avait été basée… sur des mensonges !

Lorsque nos gouvernant et nos médias taxent des dirigeants de pays étrangers de « dictateurs », et qu’ils diabolisent ces pays, il est quand même bon je pense d’analyser la situation plutôt que de crier « au loup » à leur côté. Quel est l’histoire de ces pays ? Quels sont nos intérêts économique et géostratégiques par rapport à eux ? Dans quels circonstances ces personnes sont arrivé au pouvoir ? Dans quel environnement international cela s’est-il fait ? etc… Depuis que l’on a assassiné Saddam Hussein et Kadafi et « libéré » leur pays, la population est-elle plus heureuse ? Comment a évolué leur condition et leur niveau de vie ? Comment est la situation actuelle dans ces régions ? Quel a été notre aide envers eux après les avoir « libéré » ?

Je ne prétends pas que ces personnages sont des enfants de cœur, mais nos dirigeants le sont-ils ? On estime que la « guerre contre le terrorisme » lancée par les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001 a causé en douze ans la mort de plus d’un million de personnes… que fait-on ? On intervient aux USA pour juger les coupables ? Alors, avant de prendre des positions martiales pour juger des événements à l’étranger, prenons le temps de la réflexion et de l’analyse. Et bien sûr, ne jamais juger l’histoire à un moment « T », mais se demander pourquoi on est arrivé à ce moment « T ». Les mouvements de gauche dites radicales devraient surtout être le fer de lance d’un mouvement pour la Paix, et le refus de l’escalade guerrière de nos dirigeants cachée derrière des discours humanistes. Il n’y aura pas de paix juste sans prendre en compte les intérêts des 2 parties en conflit, et notamment la partie russe. Organiser des conférences pour la paix sans inviter la Russie est hallucinant, nous vivons dans un monde déconnecté du réel !

http://2ccr.unblog.fr/2024/03/06/gauche-radicale-et-analyses-geopolitiques/

Ref :

BFM, le 14/09/2016 : « Guerre en Libye : un rapport parlementaire britannique accable Sarkozy et Cameron »

Le soir.be, le 4/04/2015 : « 1,3 million de morts : le vrai bilan de la « guerre contre le terrorisme ».

Rassemblement communiste, le 05/03/2024 : » OTAN, UE : ils vendent des armes, préparent la guerre »

Lutte Ouvrière, le 07/12/2022 : « Congrès de Lutte Ouvrière : une motion sur la guerre en Ukraine »