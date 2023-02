Hystérie médiatique autour d’un ballon météo

Le samedi 4 février 2023, un avion de chasse de l'US Air Force a héroïquement neutralisé un ballon d'observation chinois soupçonné d'espionnage au large de la côte de la Caroline en l'abattant avec un missile Sidewinder de 400 000 $.

Le gouvernement chinois a confirmé que le ballon venait bien de Chine mais qu'il s'agissait d'un ballon météo à la dérive, qualifié abusivement de "dirigeable", que la trajectoire prévue ne passait pas au-dessus des États-Unis et qu'il s'agissait d'un accident malheureux qui devait être traité avec discernement et calme.

Le gouvernement américain ne pouvait pas laisser passer une telle aubaine pour faire monter la pression en répondant par un déchainement d'hystérie médiatisée. Le Pentagone a déclaré sans ambages que le ballon "apparemment non armé" était un dispositif d'espionnage sophistiqué et que l'acte "délibéré" de la Chine était une menace pour la sacro-sainte "sécurité nationale" reposant sur le sanctuaire territorial inviolable, fer de lance de la souveraineté des États-Unis.

Les ténors des deux grands partis frères ennemis ont rivalisé d'invectives pour exiger ou justifier une escalade et une plus grande fermeté dans le bras de fer en cours avec la Chine, alors que le ballon en question ne représentait aucun risque, ni pour la population civile, ni pour des cibles militaires éventuelles et, comme les États-Unis eux-mêmes l'ont admis, que ce ballon n'était pas équipé pour des opérations d'espionnage. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi les Chinois utiliseraient un outil aussi archaïque pour une mission facilement réalisable par des satellites.

Un ballon similaire a survolé l'Amérique du Sud et les Caraïbes sans que cela provoque un incident diplomatique incident. Le gouvernement colombien, qui n'est pas particulièrement inféodé à la Chine, a déclaré que le ballon en question avait survolé sans danger son espace aérien et ne représentait aucune menace pour la sécurité nationale.

Pour bien enfoncer le clou, les États-Unis sont allés jusqu'à annuler une visite du secrétaire d'État Antony Blinken prévue à Pékin, destinée à améliorer les relations.

Le pathos belliqueux des dirigeants américains s'adresse bien sûr avant tout au public américain, mais c'est aussi un signe révélateur de la détermination des États-Unis à poursuivre leur nouvelle guerre froide contre la Chine, leur principal créancier et partenaire commercial devenu un rival.

Il est révélateur et rassurant que la fanfaronnade, sinon il faudrait dans la foulée évoquer le "pivot vers l'Asie" des États-Unis et l'anneau de bases américaines entourant la Chine du Pacifique à l'océan Indien et au Moyen-Orient, et aussi sur l'accord pour l’accès à quatre nouvelles bases militaires philippines obtenu la semaine dernière.

Les Chinois pourraient peut-être également s'opposer aux manœuvres des flottes américaines à des milliers de kilomètres des États-Unis, dans la mer de Chine méridionale et dans tout le Pacifique. Et le peuple chinois peut aussi s'offusquer de la contestation par les États-Unis de la souveraineté chinoise à Hong Kong et à Taïwan, au mépris de la propre reconnaissance par Washington qu'il s'agit de territoires chinois, un double langage illustré par la visite de Nancy Pelosi sur l'île précitée.

Si la Chine ou tout autre état se conduisait comme les États-Unis le font depuis des décennies, la réponse du camp de l'OTAN élargie par le QUAD serait très différente.

__________________________________________________

Exercice d'entrainement aux techniques d'auto-défense intellectuelle : en vous appuyant sur ces quatre articles parus dans la presse, déterminez l'orientation des médias concernés et le sens du vent.

Le Monde : Ballon « espion » chinois : la crise diplomatique s’accentue entre Pékin et Washington

L'Indépendant : Ballon espion abattu : La Chine furieuse après la destruction du dirigeable par un avion de chasse américain

France24 : "Ballon espion" : "La Chine va faire monter la pression dans son environnement régional"

Ouest-France : Cinq choses à savoir après la découverte d’un ballon espion chinois dans le ciel américain

_______________________________________________________________________________________

Pour info :

Wikipédia : Incident des ballons chinois de 2023