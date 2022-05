L’oligarque en chef peut gagner son pari !

Ayant une nouvelle fois peur d’être encore envahie, comme en septembre 1939 (*) par la Russie, alors soviétique, dont l’appétit vorace, brutal, imprévisible… et totalement irrationnel ne s’est jamais atténué… la Finlande a décidé, ce dimanche 15 mai 2022, de demander son adhésion à l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord). Décision prise après un processus national et patriotique extrêmement démocratique de son Parlement. Saluons aussi le courage de cette Finlande, car la veille de sa décision, le 14 mai, le chef des oligarques avait suspendu ses livraisons d’électricité.

Cela étant, il reste aux 30 membres actuels de l’organisation politico-militaire défensive qu’est l’OTAN, de valider la demande finlandaise, à l’unanimité… ou bien de la refuser.

L’entrée de la toute petite et fragile Finlande (5 millions d’habitants avec une armée minuscule composée essentiellement de quelques 8 700 de soldats professionnels) devrait probablement être acceptée.

Durant l’écriture de cet article, les médias annoncent que la Suède a aussi demandé son entrée dans l’OTAN. Cela ne change rien à notre propos, la Finlande ayant pris, la première (de quelques heures), cette initiative.

De fait, dans quelques mois, la Finlande mettra un terme à la finlandisation, et bénéficiera de la protection de l’article 5 de l’OTAN. Article qui précise que lorsqu’un membre est attaqué ou menacé, ce sont tous les autres qui le sont. Pour rappel, la Finlande bénéficiait déjà de la défense intégrée dans l'article 42.7 de l'Union européenne. Idem pour la Suède !

L’oligarque (car c’est un oligarque) en chef (**) du Kremlin peut, selon moi, gagner son nouveau pari !

Paradoxal, n’est-ce pas ?

En effet, ayant échoué dans son objectif de coloniser l’Ukraine en 2 semaines, il va avoir là, avec le cas finlandais ou suédois, le prétexte tant recherché de déclarer la guerre nucléaire « tactique » à un pays occidental. Pays qui, naturellement, ne l’a pas attaqué et qui est aussi : tout petit, tout minuscule. Le seul défaut, de ce petit pays (Finlande ou Suède), c'est de ne pas être une dictature !

Le courage du Russe, est ce que l’on nomme le courage du pleutre, du médiocre, car il est, effectivement, plus facile d’écraser un petit, que d’affronter quelqu’un de sa taille.

L’oligarque en chef veut, semble-t-il, ressembler à l’un de ses mentors d’enfance préférés, quand il avait juste 10 ans : le dénommé Khrouchtchev ?

Rappel des faits historiques sur la folie de ce Khrouchtchev :

Du 14 au 28 octobre 1962, la guerre froide bat son plein. Le Russe Nikita Sergueïevitch Khrouchtchev, remplaçant du « petit père des peuples », le dénommé et bien aimé Staline, mort en 1953, est aux manettes de l’URSS lorsqu’éclate la crise de Cuba.

Khrouchtchev ordonna le feu nucléaire sur les États-Unis d’Amérique, gouvernés par JFK. Il s’agissait d’abord, du lancement d’une torpille nucléaire sur la flotte des États-Unis à partir d’un sous-marin russe proche des côtes de Floride. Mais un courageux et peut-être fou commandant russe de ce sous-marin, Vassili Arkhipov refusa d’obéir. Il évita ainsi la 3 ème guerre mondiale voulue par le Russe Khrouchtchev. Paradoxalement, et aussi extraordinaire que cela puisse paraître, le courageux commandant Arkhipov ne fut ni exécuté ni envoyé au goulag. » (lien).

La Russie soviétique, honteuse du camouflet que lui avait fait subir son chef (Khrouchtchev), le destitua via une manœuvre organisée par le futur despote russe : Léonid Brejnev. Khrouchtchev fut mis à la retraite avec une pension de 500 roubles et conserva sa datcha. Selon la Pravda, il mourut d’une supposée crise cardiaque, le 11 septembre 1971.

L’actuel oligarque en chef connaît cette histoire. Il sait pertinemment que s’il perd à nouveau la face sur le cas de la Finlande ou celui de la Suède, après être devenu la risée du monde avec son opération spéciale contre l’Ukraine, il sera fini. C'est-à-dire destitué plus ou moins violemment ! Et, sa fortune, estimée aujourd’hui entre 40 et 200 milliards de dollars, rejoindra les caisses de son successeur. Sa famille sera ruinée, si elle ne disparaît pas, elle aussi, mystérieusement.

Ainsi, le monde doit craindre, s’il ne peut faire entendre raison au Kremlin, que son oligarque en chef déclenche la 3ème guerre mondiale. Et cela, juste pour ne pas perdre la face ni son honneur d’ancien colonel du KGB !

L’histoire recherchera durant plusieurs décennies les raisons qui ont poussé la Russie à cette effroyable démarche.

Le règne du susnommé, objet de ce papier, aura marqué négativement l’histoire de la grande et sainte Russie comme l’ont fait beaucoup de ses prédécesseurs depuis le célèbre Vladimir Ilitch Oulianov.

Si notre planète survit à la folie belliciste et meurtrière de cet oligarque en chef, alors nous pourrons le remercier, car, grâce à lui, le monde va progressivement entrer dans un NOEP (nouvel ordre économique planétaire) réparti en 4 zones. Trois seront riches économiquement et socialement, et la 4ème, autour d’une « grande » puissance pauvre, subira ce que l’on appelle en économie : « la malédiction des ressources naturelles ». Ressources héritées des hasards de la nature.

(*) « le Pacte germano-soviétique comportait un protocole secret, qui délimitait entre les deux pays des sphères d'influence, et dont la mise en œuvre se traduira par l'invasion, l'occupation et l'annexion de certains États ou territoires (Pologne, Finlande, pays baltes, Bessarabie). (Wikipédia).

(**) Vladimir Vladimirovitch Poutine, né le 7 octobre 1952, à Leningrad. Métiers : espion durant presque 30 ans. Brute épaisse (criminel disent certains) depuis 22 ans, qui va buter ses opposant(e)s, « jusque dans les chiottes. » (Dixit Poutine lui-même).

