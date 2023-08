« Le sort de Prigojine et Outkine : « Poutine ne pardonne à personne » »

@chantecler

Vous êtes bien dans la ligne occidentale, celle du « camp du bien » ....qui invente la réalité .



C’est un peu comme les gazoducs NorthStream c’était un coup de Poutine dixit la propagande occidentale alors que l’on possédait déjà des vidéos de Biden devant Scholz qui ne mouftait pas, le doigt sur la couture du pantalon, disant que les US neutraliseraient ce gazoduc... scène surréaliste s’il en est quand on y songe..

Après il y a eu la confirmation Seymour Hersch..

Ici c’est plus partagé. Cela pourrait être un coup de Poutine sauf que cela serait bien maladroit, en pleine réunion des BRICS alors qu’il venait juste de faire un discours où il disait que la dédolarisation était un phénomène inévitable et en cours, et sachant bien que cela entacherait son image à l’étranger, que les loups (dont Rakoto) se mettraient tous à hurler à la lune en chœur, cela ferait désordre quand même..

Alors qu’un coup des US ça se défend sacrément bien, vu que Prigogine était en Afrique récemment (vidéo récente le montrant) qu’il s’intéressait au Niger et qu’il se trouve que les US s’intéressent de près au Niger y ayant une base qu’ils ne veulent pas lâcher...

Du coup, avec son assassinat, les US aurait fait d’une pierre deux coups, décapiter Wagner trop présent au Niger, et opération de comm et de diabolisation de Poutine à un moment stratégique plus qu’opportun : réunion des BRICS et enlisement de la contre offensive de Kiev..

Bref, ma préférence va quand même à ce scénario là et Rakoto n’est décidément qu’une pauvre cruche bien imprégnée de moraline chrétienne occidentale d’une bêtise à pleurer...